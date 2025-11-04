Prev
ફાટી રહી છે પૃથ્વી, આ વિસ્તારના થઈ રહ્યા છે બે ભાગ... બનશે એક નવો મહાસાગર, વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી

African Continent Is Splitting In Two Parts : આફ્રિકન ખંડમાં ટેક્ટોનિક પ્લેટોની હિલચાલને કારણે પૃથ્વી બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ રહી છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્વ આફ્રિકાની ગ્રેટ રિફ્ટ વેલીમાં ચાલી રહી છે, જ્યાં અફાર ક્ષેત્રમાં એક નવો મહાસાગર બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:08 PM IST

African Continent Is Splitting In Two Parts : આફ્રિકન ખંડમાં હાલમાં ભૂગર્ભમાં એક એવી ગતિવિધિ થઈ રહી છે જેણે વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આફ્રિકન ભૂમિગત વિસ્તાર ધીમે ધીમે બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ રહ્યો છે. અહીંની ટેક્ટોનિક પ્લેટો સતત બદલાઈ રહી છે અને આ પરિવર્તન હવે પૃથ્વીની સપાટી પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

નિષ્ણાતો કહે છે કે આ ઘટના પૂર્વ આફ્રિકામાં બની રહી છે, જ્યાં ત્રણ મુખ્ય ટેક્ટોનિક પ્લેટો મળે છે અને ધીમે ધીમે અલગ થઈ રહી છે. આ પ્રક્રિયા આફ્રિકાના મધ્યમાં એક નવો મહાસાગર બનાવા લાગી છે. આ તે વિસ્તાર છે જેને "ગ્રેટ રિફ્ટ વેલી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે લગભગ 6,000 કિલોમીટર લાંબો પ્રદેશ છે જે પૃથ્વીના સૌથી મોટા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ખામીઓમાંનો એક છે.

ધ ગ્રેટ રિફ્ટ વેલીને પૃથ્વીની સૌથી નોંધપાત્ર ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રચનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. આ પ્રદેશ આફ્રિકાના વિભાજન પ્રક્રિયાના કેન્દ્રમાં છે. અહીંની જમીન ધીમે ધીમે ડૂબી રહી છે અને ચારે બાજુ જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ વધી રહી છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે આ પરિવર્તન 25 મિલિયન વર્ષોથી ચાલુ છે અને હવે તે એક વળાંક પર પહોંચી ગયું છે. આ પ્રદેશમાં અફાર, ઇથોપિયા અને કેન્યાના રિફ્ટ ઝોન સૌથી વધુ સક્રિય છે, જ્યાં જમીન દર વર્ષે આશરે 15 થી 20 મિલીમીટર ખસી રહી છે.

અફાર પ્રદેશમાં સમુદ્ર રચનાની શરૂઆત

આફ્રિકાનો અફાર ત્રિકોણ આ પ્રક્રિયાનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. ત્રણ ટેક્ટોનિક પ્લેટો - સોમાલી, આફ્રિકન અને અરબી - અહીં અથડાઈ રહી છે. આ જ કારણ છે કે ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવાના વારંવાર બનાવો બને છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે જ્યારે આ પ્લેટો સંપૂર્ણપણે અલગ થઈ જશે, ત્યારે આ પ્રદેશ દરિયાઈ પાણીથી ભરાઈ જશે, જેનાથી એક નવો મહાસાગર બનશે. આ એ જ પ્રક્રિયા છે જેના કારણે એક સમયે અરબી દ્વીપકલ્પ આફ્રિકાથી અલગ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે લાલ સમુદ્ર બન્યો હતો.

વૈજ્ઞાનિકોની ચેતવણીઓ અને ભવિષ્યનું પૂર્વાવલોકન

વૈજ્ઞાનિકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે આગામી લાખો વર્ષોમાં, હોર્ન ઓફ આફ્રિકા અલગ થઈ જશે અને એક મોટો ટાપુ બની જશે. આ ખંડની ભૂગોળને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે અને આફ્રિકાના નકશામાં એક નવો મહાસાગર ઉમેરાશે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રી પ્રોફેસર ગિલ્સ ચાઝોટના મતે, "દરેક મહાસાગર એક ખંડના ભંગાણથી શરૂ થાય છે." આ પ્રક્રિયાને સમજવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે પૃથ્વીનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. સેટેલાઇટ ટેકનોલોજી અને જીપીએસનો ઉપયોગ કરીને, વૈજ્ઞાનિકો આ પરિવર્તન પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે, જે આવનારા યુગમાં ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ક્રાંતિ સાબિત થઈ શકે છે.

