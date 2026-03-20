60 વર્ષ પછી શરૂ થયું ખતરનાક વર્ષ, 2026માં વિશ્વના નકશા પરથી ભૂંસાઈ જશે અનેક દેશ? જ્યોતિષીની વિશ્વયુદ્ધ અને તખ્તાપલટની મોટી ભવિષ્યવાણી
Year 2026 Astrologer Prediction: હિન્દુ નવું વર્ષ, વિક્રમ સંવત 2083, રુદ્ર સંવત્સર તરીકે ઓળખાય છે, જે શરૂ થઈ ગયું છે. રુદ્ર સંવત્સર 60 વર્ષ પછી આવ્યું છે, અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, તે સમગ્ર વિશ્વમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. જ્યોતિષીઓએ તેના વિશે ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે.
Year 2026 Astrologer Prediction: વિનાશક સંવત્સર 60 વર્ષ પછી પાછું આવ્યું છે, જે વિશ્વમાં મોટા ફેરફારોની શક્યતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. 60 વર્ષ પહેલાં, 1966માં, જ્યારે વિનાશક સંવત્સર આવ્યું, ત્યારે ઘણી ઘટનાઓ બની જેણે દેશ અને વિશ્વમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવ્યા. પછી ભલે તે સ્વર્ગસ્થ ઇન્દિરા ગાંધીનું ભારતના વડા પ્રધાન પદ પર પ્રથમ બેસવુ હોય કે વિયેતનામ યુદ્ધનું વધવું, જેના કારણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારે વિરોધ થયો. તાશ્કંદમાં તત્કાલીન વડા પ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના મૃત્યુ પછી ઇન્દિરા ગાંધી વડા પ્રધાન બન્યા.
ફરી એકવાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા ઉશ્કેરવામાં આવેલા યુદ્ધને કારણે વિશ્વના ઘણા દેશો જોખમમાં છે. તેલ અને ગેસ કટોકટી ઊભી થઈ છે. ભારત પણ પ્રભાવિત થયું છે. જ્યોતિષીઓ શું ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા છે તે જાણીએ.
દુનિયામાં ઘણા ફેરફારો થશે
રુદ્ર સંવત્સરની શરૂઆત પહેલા જ, દુનિયામાં ભયંકર યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં, મંગળ અને રાહુ શનિની રાશિ, કુંભ રાશિમાં યુતિમાં છે. મંગળ અને શનિ 2 એપ્રિલ, 2026થી મીન રાશિમાં યુતિમાં હશે. આ બંને યુતિ ઘાતક છે. મંગળ, રાહુ અને શનિ બધા ઉગ્ર ગ્રહો છે, તેમની યુતિ હિંસા અને યુદ્ધને ઉશ્કેરે છે.
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ 20 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે, જેમાં અમેરિકા ખુલ્લેઆમ ઈઝરાયલને ટેકો આપી રહ્યું છે અને ઈરાનનો નાશ કરવાની ધમકી આપી રહ્યું છે. બદલામાં, ઈરાન ઈઝરાયલ અને સાઉદી અરેબિયા સહિત અનેક દેશો પર હુમલો કરી રહ્યું છે, જેમાં યુએસ લશ્કરી જગ્યાઓ અને દૂતાવાસોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ વધુ ભયાનક બનવાની તૈયારીમાં છે. જયપુર સ્થિત જ્યોતિષી દિલીપ ગુપ્તા કહે છે કે આ સમય વિશ્વમાં મોટા આર્થિક ફેરફારો લાવશે. નોંધપાત્ર રાજકીય ઉથલપાથલ પણ થશે.
વિશ્વનો નકશો બદલાશે
એવી શક્યતા છે કે આ વર્ષના યુદ્ધથી કોઈ દેશ બીજા રાષ્ટ્રની શક્તિ સામે ઝૂકી જશે, જેના કારણે મોટો રાજકીય પરિવર્તન આવશે. જ્યોતિષીઓ માને છે કે આ સમય વિશ્વ યુદ્ધ, બળવા અને વૈશ્વિક સરહદોમાં મોટા ફેરફારોનો સંકેત આપે છે.
ઝી ન્યૂઝની ચર્ચામાં, જ્યોતિષ રાજ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે રુદ્ર સંવત્સરની સાથે, ચૈત્ર નવરાત્રિ દરમિયાન દેવી દુર્ગાનું આગમન અને પ્રસ્થાન પણ મહત્વપૂર્ણ સંકેતો ધરાવે છે. જ્યારે દેવી પાલખી પર આવે છે, ત્યારે અશાંતિ વધે છે, જેમ કે સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળી રહ્યું છે, અને આ યુદ્ધ હજુ પણ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થવાની શક્યતા ઓછી લાગે છે. આ દરમિયાન, દેવી દુર્ગાનું પ્રસ્થાન વાહન હાથી છે, જે સૂચવે છે કે ધર્મનું પાલન કરનારાઓ સુરક્ષિત રહેશે.
આ ચર્ચા દરમિયાન, જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું મોજતબા ખામેની જીવંત છે, ત્યારે જ્યોતિષ સુમિતાચાર્યએ કહ્યું કે મોજતબા ખામેની જીવંત છે. તેમની ગ્રહોની સ્થિતિ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેઓ જીવંત છે અને પાછા ફરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે વિક્રમ સંવત 2083, રુદ્ર સંવત્સર, 19 માર્ચ, 2026ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 6 એપ્રિલ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. આ વર્ષનો શાસક ગુરુ છે, અને શાસક મંગળ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
