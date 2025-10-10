આખરે ક્યાંથી શરૂ થયો Ladies Firstનો કોન્સેપ્ટ? આદર આપવા માટે નહીં, પરંતુ તેની પાછળ હતું ખોફનાક કારણ
Ladies First Concept: ઘણીવાર તમે જેન્ટલમેનને લેડીઝ ફર્સ્ટ કહેતા સાંભળ્યા હશે. કોઈપણ મહિલાને આ સન્માન લાગે છે કે સામેવાળી વ્યક્તિએ તેમને પહેલા જવાની ઓફર આપી છે. પરંતુ શું તમે આ કોન્સેપ્ટ પાછળનું સાચું કારણ જાણો છો?
Trending Photos
Ladies First Concept: "લેડીઝ ફર્સ્ટ"નું સૂત્ર આજે પણ ઘણા સ્થળે સંભળાય છે. રેસ્ટોરાંમાં, દરવાજા પર, લિફ્ટમાં. પુરુષો સ્માઈલ આપીને કહે છે, "તમે પહેલા જાઓ મેડમ," અને સ્ત્રીઓ તેને આદરનું પ્રતીક માને છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ કોન્સેપ્ટના મૂળ સન્માનમાં નહીં, પરંતુ એક ક્રૂર અને ભયાનક રણનીતિમાં છે? જી હા... જો આજ સુધી તમને પણ આવું જ લાગતું હતું કે, "લેડીઝ ફર્સ્ટ"નો કોન્સેપ્ટ મહિલાઓનો સન્માનમાં હતો, તો ચાલો તમારી ગેરસમજ દૂર કરીએ.
ઓનલાઈન ઘણી બધી સાઇટ્સ છે, જેમણે દંતકથાઓ અનુસાર જણાવ્યું છે કે, પ્રાગૈતિહાસિક સમયથી પુરુષો મહિલાઓને ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાં પહેલા મોકલતા હતા, જેથી તેઓ ખતરાનો સામનો કરી શકે અને ગ્રપને બચાવી શકે. ગુફાઓમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, જંગલના સાંકડા રસ્તાઓ પર નેવિગેટ કરતી વખતે અથવા શંકાસ્પદ રહેઠાણોની મુલાકાત લેતી વખતે મહિલાઓને પહેલા મોકલવામાં આવતી હતી. જો તેઓ જીવંત પાછા ફર્યા તો બધું સલામત છે, નહીંતર "બલિદાન". આનો અર્થ એ થયો કે "લેડીઝ ફર્સ્ટ"નો અર્થ ખરેખર મહિલાઓનું બલિદાન આપવાનો હતો. કોઈ ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાં મહિલાઓને આગળ મોકલવામાં આવતી હતી અને તેમને જ પહેલા મુશ્કેલીનો સામનો કરવા માટે મોકલવામાં આવતી હતી. જો કે, Zee 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરી શકતું નથી.
પ્રાચીન કાળ સાથે જોડાયેલી છે આ કહાની
આ કોન્સેપ્ટની શરૂઆત માનવ ઇતિહાસના સૌથી મુશ્કેલ સમય સાથે જોડાયેલો છે. જ્યારે માનવ ગુફાઓમાં રહેતા હતા. પુરાતત્વવિદોના મતે, હજારો વર્ષ પહેલાં જ્યારે જનજાતિઓ નવી ગુફાઓ અથવા અજાણ્યા સ્થળોએ પહોંચતા, ત્યારે પુરુષો મહિલાઓને પહેલા મોકલતા હતા. કારણ કે, પુરુષોને બચાવવા પ્રાથમિકતા હતી, કારણ કે, તેઓ શિકાર અને રક્ષા માટે જરૂરી હતા. એક સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે, જ્યારે બહાર અવાજો સંભળાતા, ત્યારે મહિલાઓને "લેડીઝ ફર્સ્ટ" સંદેશ સાથે મોકલવામાં આવતી, જેથી પુરુષો પાછળથી પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી શકે. જો ભય ઉભો થાય તો પુરુષો હુમલો કરી શકે. આ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની કઠોર વાસ્તવિકતા હતી, જ્યાં મહિલાઓનો ઉપયોગ "કેનેરી" તરીકે થતો હતો.
બદલાતા ગયા કોન્સેપ્ટ
વાઇકિંગ્સ યુગ દરમિયાન આ પ્રથા વધુ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. નોર્થ યુરોપના યોદ્ધાઓ જ્યારે નવા ઘર કે ગામને લૂંટવા નીકળતા, ત્યારે તેઓ દરવાજા પર "લેડીઝ ફર્સ્ટ"નો ઉપયોગ કરતા. મહિલાઓને પહેલા અંદર મોકલતા, જેથી જાણી શકાય કે કોઈ હત્યારાઓ અથવા ચાલબાજી તો નથીને. જો મહિલાઓ સુરક્ષિત રીતે પાછી ફરે, તો પુરુષો પ્રવેશ કરતા હતા. એક સ્કેન્ડિનેવિયન લોકકથામાં વાઇકિંગ સરદારો તેમની પત્નીઓને પહેલા મોકલતા હતા. કારણ કે "તેમના મૃત્યુથી જનજાતિનું નુકસાન ઓછું થતું હતું." આ પરંપરા મધ્ય યુગમાં પણ ચાલુ રહી, જ્યારે શૌર્યનો યુગ ઉભરી આવ્યો. નાઈટ્સ મહિલાઓને આગળ જવા દેતા, પરંતુ પાછળથી તેમની તલવારો ખેંચવા માટે તૈયાર રહેતા. પરંતુ વાસ્તવમાં, આ સલામતીનું બહાનું હતું - પુરુષો હંમેશા ખતરાથી બચવા માટે તૈયાર રહેતા હતા.
આ રીતે શરૂ થયો આધુનિક કોન્સેપ્ટ
19મી સદીમાં આ કોન્સેપ્ટને એક નવું સ્વરૂપ મળ્યું. 1852માં જ્યારે બ્રિટિશ જહાજ HMS બર્કેનહેડના ડૂબવા પર કેપ્ટને "વુમન એન્ડ ચિલ્ડ્રન ફર્સ્ટ"નો આદેશ આપ્યો. સૈનિકોએ લાઇફબોટમાં મહિલાઓ અને બાળકોને પહેલા બેસાડીને પોતાને ડૂબવા દીધા. આ ઘટનાએ "લેડીઝ ફર્સ્ટ" ને વૈશ્વિક બનાવ્યું. 1912ના ટાઇટેનિક દુર્ઘટના દ્વારા તે અમર થઈ ગયું, જ્યાં 74% મહિલાઓ બચી ગઈ, જ્યારે ફક્ત 20% પુરુષો. પરંતુ અહીં એક ટ્વિસ્ટ છે - તે પ્રોટેક્શન હતું, બલિદાન નહીં. તેમ છતાં, મૂળ એ જ જૂના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે