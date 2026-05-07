/ઈરાન અમે અમેરિકા વચ્ચે ડીલ ફાઇનલ, પરંતુ ઇસ્લામાબાદમાં નહીં યોજાઈ બેઠક! જાણો 2 કારણ

ઇસ્લામાબાદમાં બેઠક પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. કારણ કે જિનેવામાં બેઠકને લઈને ચર્ચા થઈ રહી છે. તો એક અમેરિકી પત્રકારને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાકિસ્તાન જવાથી રોકી દીધા છે. ટ્રમ્પે ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના પત્રકારને કહ્યું કે અત્યારે તમે ઇસ્લામાબાદ ન જાવો.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સમજુતિને લઈને 3 મુદ્દા પર સહમતિ બની છે, ત્યારબાદ બંને પક્ષ એક પેજનો સમજુતિ પ્રસ્તાવ જારી કરવાની તૈયારી છે. ઈરાનનો સજાબ આવ્યા બાદ બંને દેશના ડેલિગેશન આમને-સામને બેઠક કરશે. આ વખતે બેઠક ઇસ્લામાબાદની જગ્યાએ જિનેવામાં યોજાઈ શકે છે, તેના બે સંકેત પણ મળ્યા છે.
હકીકતમાં ઈરાનનો પ્રયાસ ઇસ્લામાબાદની જગ્યાએ જિનેવામાં બેઠક કરવાનો છે. જંગ પહેલા પણ સમજુતિને લઈને જિનેવામાં બેઠક પ્રસ્તાવિત હતા, પરંતુ તે પહેલા અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલો કરી દીધો હતો.
ઇસ્લામાબાદમાં બેઠક કેમ નહીં, 2 સંકેત
1. એક્સિયોસે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે બેઠકનું સ્થાન નક્કી થયું નથી. જિનેવાને લઈને વાતચીત ચાલી રહી છે. જિનેસામાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે પહેલા પણ ઘણી સમજુતિ થઈ છે. જેમ કે ફ્રાન્સ-વિયતનામની સમજુતિ, સોવિયત-અફઘાનિસ્તાનની સમજુતિ. જિનેવા સંધિ હેઠળ દુનિયાભરના યુદ્ધમાં ઘાયલ સૈનિકોની સાથે માનવીય વ્યવહાર કરવો ફરજીયાત છે.
2. ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના રિપોર્ટર ડૂનબોર્સે સમજુતિને લઈને સમાચાર આવ્યા બાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી. ટ્રમ્પે તેમને કહ્યું કે આ સમજુતિ લગભગ ફાઈનલ છે, પરંતુ તમે ઇસ્લામાબાદ ન પહોંચી જતા. કારણ કે હજુ કંઈ નક્કી નથી. ડૂનબોર્સનું કહેવું છે કે ઈરાન પણ સમજુતિને લઈને સહમત છે.
ઈરાન અને અમેરિકામાં ક્યા મુદ્દા પર બની સહમતિ
એક્સિયોસે વ્હાઇટ હાઉસના સૂત્રોના હવાલાથી એક રિપોર્ટ કર્યો છે. તે પ્રમાણે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ત્રણ મુદ્દા પર સહમતિ બની ગઈ છે. પ્રથમ મુદ્દો છે- પરમાણુ હથિયારોને ન બનાવવાનો સંકલ્પ. એટલે કે ઈરાન તે નક્કી કરશે કે પરમાણુ હથિયાર બનાવવા માટે યુરેનિયમનો સંગ્રહ કરશે નહીં. આ સિવાય તેની પાસે જે યુરેનિયમ છે, તેને પાતળું કરશે કે ખતમ કરશે.
બંને વચ્ચે બીજી સહમતિ હોર્મુઝને લઈને પણ બની છે. ઈરાન અને અમેરિકા હોર્મુઝથી પોતાનો બ્લોકેડ સમાપ્ત કરશે. હજુ હોર્મુઝને ઈરાને તો હોર્મુઝની બહાર અમેરિકાએ નાકાબંધી કરી રાખી છે.
અમેરિકા અને ઈરાનમાં ત્રીજી સહમતિ આર્થિક પ્રતિબંધ હટાવવા મુદ્દે બની છે. અમેરિકા ઈરાન પરથી આર્થિક પ્રતિબંધ ખતમ કરશે. આ સિવાય તેના જે ફ્રીઝ પૈસા છે, તે પરત કરશે. ઈરાનને ઓછામાં ઓછા આ પ્રક્રિયા દ્વારા 150 અબજ ડોલરથી વધુ પૈસા મળવાની આશા છે.