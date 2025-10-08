"જો આ વખતે યુદ્ધ થયું તો...", રક્ષામંત્રી ફરી ઓક્યું ઝેર, ભારત સાથે ફરી યુદ્ધ કરવા માંગે છે પાકિસ્તાન ?
Khawaja Asif on india pakistan War: પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે ફરી એકવાર ભડકાઉ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે પાકિસ્તાન યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
Trending Photos
Khawaja Asif on india pakistan War: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયો છે. આ દરમિયાન, સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે પાકિસ્તાનના નાપાક ઇરાદાઓનો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે ભારત સાથે ફરી એક યુદ્ધની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ભારતને ધમકી આપતા કહ્યું છે કે જો આ વખતે યુદ્ધ ફાટી નીકળશે તો પાકિસ્તાનને મોટી જીત મળશે. ખ્વાજા આસિફે ભૂતકાળમાં અનેક વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા છે. તેમણે ભારતીય વાયુસેના સામે પણ ઝેર ઓક્યું છે.
તેને અલ્લાહના નામે બનાવ્યું
પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલ સમા ટીવી સાથે વાત કરતા, ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે, જો તમે ઇતિહાસમાં પાછળ જુઓ તો, ભારત ફક્ત એક જ વાર રજવાડા તરીકે એક જ અસ્તિત્વ રહ્યું છે, અને તે 18મી સદી દરમિયાન, ઔરંગઝેબના સમયમાં હતું. તે ક્યારેય એક જ દેશ રહ્યું નથી. એક સમય હતો જ્યારે 540 રજવાડા હતા. અમે આ રાષ્ટ્ર બનાવ્યું છે, અને અમે તેને અલ્લાહના નામે બનાવ્યું છે.
ખ્વાજા આસિફે ભારત સાથે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વિશે શું કહ્યું?
તેણે કહ્યું કે, જો તમે જુઓ કે ઉપરથી નીચે સુધી આપણી વચ્ચે કેટલા સંઘર્ષો ચાલી રહ્યા છે. આ ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી થઈ રહ્યું છે. આ બાબતોનો મોટો પ્રભાવ છે. મને લાગે છે કે પરિસ્થિતિ ફરીથી યુદ્ધ માટે વિકસી રહી છે, અને જો આ વખતે યુદ્ધ ફાટી નીકળશે, તો અલ્લાહ આપણને પહેલા કરતાં વધુ મોટી જીત આપશે. પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે પણ તાજેતરમાં ભારતીય વાયુસેના અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું.
ભારતે પાકિસ્તાનને ભણાવ્યો છે પાઠ
પાકિસ્તાન ભારત વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડવાનું બંધ કરતું નથી. તેણે ઘણી વખત આતંકવાદી હુમલાઓનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ પહેલગામ હુમલા પછી ભારતે તેને પાઠ ભણાવ્યો. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા બદલો લીધો, જે દરમિયાન તેણે નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. ભારતીય સેનાએ 100થી વધુ આતંકવાદીઓને મારી નાખ્યા. સેનાએ પાકિસ્તાની લશ્કરી પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે