કોણ હતા રહેમાન ડકૈત અને SP અસલમ? ધૂરંધર ફિલ્મમાં દેખાડેલા પાકિસ્તાનના લ્યારીની અસલ કહાની જાણો
લ્યારી એ કરાચીનો સૌથી જૂનો અને ગાઢ વસ્તીવાળો વિસ્તાર છે. જ્યાં બલોચ, કચ્છી, સિંધી, અને અન્ય સમુદાય વસેલા છે. 19મી સદીમાં તે એક મજૂરી કોલોની વિસ્તાર હતો. જ્યાં ડોક વર્કર્સ અને ટ્રક ડ્રાઈવર્સ રહેતા હતા. રહેમાન ડકૈત અને એસપી અસલમ કોણ હતા અને લ્યારીની અસલ કહાની ખાસ જાણો.
Trending Photos
ભારતથી લઈને પાકિસ્તાન સુધી...હાલમાં જ રિલીઝ થયેલી ધૂરંધર ફિલ્મે એકવાર ફરીથી કરાચીના લ્યારી વિસ્તારને ચર્ચામાં લાવી દીધો છે. આદિત્ય ધરની આ સ્પાઈ થ્રિલરમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત અને અક્ષય ખન્ના જેવા સિતારા છે. ફિલ્મમાં પાકિસ્તાનના કુખ્યાત લ્યારી વિસ્તારની ગેંગવોરની કહાનીને પડદા પર ઉતારવામાં આવી છે. ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્નાએ રહેમાન ડકૈતની ભૂમિકા ભજવી છે. જ્યારે સંજય દત્તે એસપી ચૌધરીની ભૂમિકા ભજવી છે. પરંતુ શું આ એક કાલ્પનિક કહાની છે? ના...ધુરંધર અસલ ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. 2000ના દાયકામાં આ વિસ્તાર એક ખૂની જંગનું મેદાન બની ગયો હતો. આ ગેંગવોરની આગે સેંકડો જીવન તબાહ કર્યા. અહીં ડ્રગ્સ, એક્સટોર્શન, અને હથિયારોનો કારોબાર ચાલતો હતો. પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટી (પીપીપી)ના રાજનીતિક સંરક્ષણથી ચાલતી અપરાધી સિન્ડિકેટે લ્યારીને નો ગો ઝોન બનાવી દીધી હતી.
લ્યારીનો ઉદય
લ્યારી કરાચીનો સૌથી જૂનો અને ગીચ વસ્તીવાળો વિસ્તાર છે. જ્યાં બલોચ, કચ્છી, સિંધી અને અન્ય સમુદાય સદીઓથી વસેલા છે. 19મી સદીમાં આ વિસ્તાર એક મજૂર કોલોની હતો. જ્યાં ડોક વર્કર્સ અને ટ્રક ડ્રાઈવર રહેતા હતા. 1960-70ના દાયકા સુધી અહીં હશીશનો નાનો મોટો વેપાર ચાલતો હતો. પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના સોવિયેત યુદ્ધ (1979-89) બાદ હથિયારો અને ડ્રગ્સનો વેપલો વધી ગયો. બેરોજગારી અને ગરીબીએ યુવાઓને ગેંગ્સ તરફ ધકેલી દીધા.
લ્યારીને મિની બ્રાઝીલ કહેવાતું હતું. એટલે કે ફૂટબોલ ક્લબોની ભરમાર અને ઓલિમ્પિક બોક્સર હુસૈન શાહ જેવા સિતારા અહીંના હતા. પરંતુ 1980ના દાયકાથી જાતિય રાજકારણે રંગ બદલી નાખ્યો. પીપીપી અહીં મજબૂત હતી, પરંતુ વોટ બેંકને કંટ્રોલ કરવા માટે પાર્ટીઓએ ગેંગ્સ સાથે હાથ મિલાવી લીધો. મ્યુત્તાહિદા કૌમી મૂવમેન્ટ (એમક્યૂએમ) અને પીપીપી વચ્ચે ઘર્ષણે હિંસાને હવા દીધી. 1990ના દાયકા સુધી લ્યારીમાં નાના મોટા અપરાધી સમૂહો ઉભરી આવ્યા, જે કિડનેપિંગ, એક્સટોર્શન અને ડ્રગ ટ્રાફિકિંગથી કમાતા હતા.
ગેંગવોરના મૂળિયા
લ્યારીની આધુનિક ગેંગવોરની શરૂઆત 1960ના દાયકાના હશીશ (ચરસ)વેપારથી થઈ. દાદલ, શેરુ અને કાલા નાગ જેવા નામ આ દૌરના અપરાધ જગતમાં પ્રભાવી હતા. 1990ના દાયકામાં ભણેલા-ગણેલા અપરાધીઓની નવી પેઢી સામે આવી, જેમ કે ઈકબાલ ઉર્ફે બાબુ ડકૈત, જેણે ડ્રગ નેટવર્કને વધુ સંગઠિત રૂપ આપ્યું. આ કાળમાં ઉભરીને આવેલું સૌથી પ્રભાવી નામ હતું સરદાર અબ્દુલ રહેમાન બલોચ, જે લ્યારી અને અન્ય કરાચીમાં રહેમાન ડકૈતના નામથી ઓળખાવવા લાગ્યો હતો.
રહેમાન ડકૈત...કાકૂથી પીસકીપર સુધીની સફર
સરદાર અબ્દુલ રહેમાન બલોચ ઉર્ફે રહેમાન ડકૈત (1975-2009), લ્યારી ગેંગવોરનો ચહેરો હતો. એક નાના અપરાધી પરિવારમાં જન્મેલા રહેમાને કિશોરાવસ્થામાં જ અપરાધની દુનિયામાં પગલું મૂક્યું. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યાં મુજબ તેણે 13 વર્ષની ઉંમરે પહેલી હત્યા કરી અને ઘરેલુ ઝઘડામાં માતાને પણ મારી નાખી હતી. જો કે આ હજુ પુષ્ટિ થઈ નથી પરંતુ તે ક્રૂરતાની મિસાલ બની ગયો હતો.
2001માં હાજી લાલૂ ગેંગના પતન બાદ રહેમાને કંટ્રોલ લઈ લીધો. તેણે ડ્રગ્સ, જુગાર, અને ખંડણીથી લાખોની કમાણી કરી પરંતુ આ સાથે જ ક્લિનિક, મદરેસા અને ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ ફંડ કર્યા. 2008માં પીપીપીએ તેને પીપલ્સ અમન કમિટી (પીએસી)ન પ્રમુખ બનાવ્યો. તે શાંતિ સમિતિ વોટ બેંક સંરક્ષણનું બહાનું હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં ગેંગનું કવર. રહેમાનને પીપીપી નેતા ઝુલ્ફિકાર મિર્ઝા અને રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીનું સંરક્ષણ હતું.
તેમની દુશ્મની અર્શદ પપ્પુ સાથે હતી જે એમક્યૂએમ સમર્થિત હતો. 2003માં અર્શદે ઉઝૈર બલોચ (રહેમાનના પિતરાઈ ભાઈ)ના પિતાની હત્યા કરી, જેનાથી ખૂની જંગ છેડાઈ ગઈ. સેંકડો લોકો મર્યા, ધૂરંધરમાં અક્ષય ખન્નાનું પાત્ર રહેમાનને એક કરિશ્માઈ પરંતુ ખતરનાક ડાકૂ તરીકે દર્શાવે છે. જે હકીકત સાથે મેળ ખાય છે.
એસપી ચૌધરી અસલમ- એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ
ચૌધરી અસલમ ખાન (1963-2014) પાકિસ્તાનના સૌથી વિવાદાસ્પદ પોલીસ અધિકારી હતી. 1980ના દાયકામાં સિંધ પોલીસમાં એએસઆઈ તરીકે સામેલ થયેલા અસલમને પાકિસ્તાનના ડર્ટી હેરી કહેવામાં આવે છે. તેઓ ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (સીઆઈડી)ના હેડ હતા અને લ્યારી ટાસ્ક ફોર્સના લીડર.
અસલમે તાલિબાન અને ગેંગ્સ વિરદ્ધ નિર્દયતાથી કાર્યવાહી કરી. 2006માં તેઓ મશૂક બ્રોહી એન્કાઉન્ટર માટે જેલમાં ગયા પરંતુ 2007માં પાછા ફર્યા. 2009માં તેમણે રહેમાન ડકૈતને એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો- રહેમાનની પત્નીએ તેને ફેક ગણાવ્યું અને સિંધ હાઈકોર્ટે અસલમ પર એફઆઈઆરના આદેશ આપ્યા. 2012ના ઓપરેશન લ્યારીમાં અસલમે ઉઝૈર બલોચની ગેંગ પર હુમલો કર્યો, પરંતુ 12 પોલીસકર્મી માર્યા ગયા.
અસલમને તહરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાન (ટીટીપી) તરફથી ધમકીઓ મળતી રહી. 9 જાન્યુઆરી 2014ના રોજ લ્યારી એક્સપ્રેસ વે પર સ્યુસાઈડ બોમ્બિંગમાં તેમનું મોત થયું. ટીટીપીએ જવાબદારી લીધી. ધુરંધર ફિલ્મમાં સંજય દત્તનું પાત્ર અસલમને સિગારેટ પીતા, બંદૂક ચલાવતા 'જિન્ન' તરીકે દર્શાવે છે. જે તેની વાસ્તવિક છબીથી પ્રેરિત છે. અસલમની પત્નીએ ફિલ્મ પર આપત્તિ જતાવી છે અને તેને પ્રોપગેન્ડા ગણાવ્યો.
ગેંગવોર ચરમસીમાએ..
રહેમાનના મોત બાદ ઉઝૈર બલોચે કમાન સંભાળી. 2013માં અર્શદ પપ્પુનું અપહરણ કરીને માથું કાપી નાખ્યું- હરીફ ગેંગ તેના માથાથી ફૂટબોલ રમ્યા. બાબા લાડલા જેવા જૂથોએ વિદ્રોહ કર્યો. 2004-13 વચ્ચે 800થી વધુ મોત થયા. પીપીપી અને એમક્યુએમના રાજકારણે આગમાં ઘી હોમ્યુ-ગેંગ્સ વોટર મોબિલાઈઝેશન માટે ઉપયોગ થતા હતા.
એવું કહેવાય છે કે આજે લ્યારી શાંત છે- ફૂટબોલ ક્લબ ફરી સક્રિય છે અને 2024માં એક સ્થાનિક ટીમે નેશનલ યૂથ ચેમ્પિયનશીપ જીતી. પરંતુ ઘા તાજા છે. ઉઝૈર વિશે કહેવાય છે કે તે હજુ પણ જેલમાં સજા કાપી રહ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે