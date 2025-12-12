રહેમાન ડકૈતના 'લ્યારી'માં કેટલા હિન્દુઓ? જવાબ જાણીને આંખો પહોળી થઈ જશે
જ્યારથી ધૂરંધર ફિલ્મ આવી છે ત્યારથી પાકિસ્તાનના કરાચીનો લ્યારી ટાઉન વિસ્તાર સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચામાં છે. આ બધા વચ્ચે યૂઝર્સ પણ એ જાણવા માંગે છે કે લ્યારીમાં હિન્દુઓની વસ્તી કેટલી છે.
દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધૂરંધર રિલીઝ થતા જ ધમાલ મચાવી રહી છે. ફિલ્મના દરેક પાત્ર રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, માધવન વગેરે પબ્લિકના દિલ દિમાગ પર છવાઈ ગયા છે. રહેમાન ડકૈતનું પાત્ર અક્ષય ખન્નાએ ભજવ્યું છે અને અક્ષયનો દમદાર અભિનય ફેન્સને ખુબ પસંદ પડ્યો છે. આ બધા વચ્ચે પાકિસ્તાનના સિંદ પ્રાંતના કરાંચી શહેરના દક્ષિણ પશ્ચિમી હિસ્સામાં આવેલા લ્યારી પ્રાંતને તેમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે જે ચર્ચામાં છે. કારણ કે કહાની તેની આસપાસ ઘૂમી રહી છે. જો કે દર્શકોના મનમાં એક સવાલ પણ ઘૂમી રહ્યો છે કે આ લ્યારી વિસ્તારમાં કેટલા હિન્દુઓ રહે છે.
લ્યારીનો ઈતિહાસ શું છે
પાકિસ્તાનના કરાચીના સૌથી ગાઢ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં લ્યારીનો પણ સમાવેશ થાય છે. 1700ના દાયકામાં સિંધી માછીમારો અને બલૂચ ખાનાબદોશો દ્વારા તેને વસાવવામાં આવ્યું હતું. આ કસ્બો વાસ્તવમાં કરાચી કરતા પણ જૂનો છે. કરાચીનું લ્યારી લાંબા સમયથી બેવડી ઓળખ સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે. અહીંના રહીશો માટે તે કરાચીની જનની છે. શહેરની સૌથી જૂની વસ્તીઓમાંથી એક જે ગોદી કામદારો, ટ્રક ચાલકો, બોક્સર્સ અને ફૂટબોલરો દ્વારા સંચાલિત છે. ગરીબી અને વિકાસની કમીએ આ જગ્યાએ અપરાધનો અડ્ડો બનાવી દીધો. લ્યારી પોતાના કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અને ગેંગવોર માટે જાણીતું છે. એવો દાવો કરાય છે કે લ્યારી નામ લિયાર નામના ઝાડ પરથી પડ્યું છે. આ વૃક્ષ કબ્રસ્તાનમાં ઉગે છે અને આ વિસ્તારમાં ગેંગ્સ વચ્ચે થયેલા સંઘર્ષના કારણે અનેક મોત થઈ ચૂક્યા છે. રહેમાન ડકૈતનો જન્મ આ લ્યારીની દુનિયામાં થયો હતો.
લ્યારીમાં વસ્તી
itypopulation.de ના એક રિપોર્ટ મુજબ લ્યારીની કલ વસ્તી 949,878 (2023 ની વસ્તી ગણતરી) છે. લગભગ 6 વર્ગ કિલોમીટર(2.3 વર્ગ માઈલ) વાળા લ્યારીની વસ્તી ગીચતા ખૂબ ઊંચી છે. પ્રતિ વર્ગ કિલોમીટર 158,000 થી વધુ લોકો રહે છે. પાકિસ્તાનના ગીચ વિસ્તારોમાંથી આ એક છે.
લ્યારીમાં હિન્દુઓ કેટલા
રિપોર્ટ્સ મુજબ લ્યારીમાં બલૂચ બોલનારા લોકો 249997, સિંધી બોલતા લોકો 237615 અને ઉર્દૂ બોલતા 95594 લોકો છે. જેમાં 37,575 હિન્દી બોલતા લોકો છે જેને ઈન્ડો આર્યન પણ કહે છે. ઈન્ડો-આર્યન સંદર્ભ મુખ્યત્વે ઈન્ડો-આર્યન ભાષાઓ (જેમ કે હિન્દી, પંજાબી, સિંધી) અને ઈન્ડો આર્યન લોકોના ઐતિહાસિક પ્રવાસ સાથે જોડાયેલો છે. જે મધ્ય એશિયાથી ભારતમાં આવ્યા અને સમયની સાથે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપના વિવિધ હિસ્સાઓમાં ફેલાઈ ગયા, જેમાં વર્તમાન પાકિસ્તાનના વિસ્તાર પણ સામેલ છે. જો હિન્દુઓની વાત કરીએ તો લ્યારીમાં હિન્દુ વસ્તી ખુબ ઓછી છે અને 2023ની પાકિસ્તાનની વસ્તી ગણતરી મુજબ તે નહિવત ગણી શકાય. લ્યારી મુખ્યત્વે મુસ્લિમ બહુમતીવાળો વિસ્તાર છે. જ્યાં 96 ટકાથી વધુ મુસ્લિમ પ્રજા છે. લ્યારીમાં હિન્દુ મંદિર (જેમ કે પામવાલ દાસ શિવમંદિર, બગદાદી વિસ્તાર) પર હુમલા અને જપ્તીની ઘટનાઓ પણ ઘટી છે. જે સમુદાય સામે જે પડકારો છે તે દર્શાવે છે.
કરાચીમાં હિન્દુ કેટલા
રિપોર્ટ્સ મુજબ કરાચીમાં હિન્દુઓની વસ્તી 2,11,138 (કુલ વસ્તીના 1.12 ટકા) છે જેમાંથી મોટાભાગના અમીર સિંધી હિન્દુઓ ક્લિફ્ટન અને સદરમાં રહે છે, જ્યારે ગરીબ હિન્દુઓ લ્યારી અને નારાયણપુરામાં રહે છે. 1947માં ભાગલા પહેલા લ્યારી મુસ્લિમ બહુમતીવાળો વિસ્તાર હતો. જ્યારે આખુ કરાચી હિન્દુ બહુમતીવાળો (51 ટકા હિન્દુઓ) હતા. વિભાજન બાદ મોટાભાગના હિન્દુઓ ભારત આવતા રહ્યા જેનાથી સંખ્યા ઘટી ગઈ.
