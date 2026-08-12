/જેલમાં થયું ઈમરાન ખાનનું મોત? પાકિસ્તાનના પત્રકારના દાવાથી દેશમાં રાજકીય ગરમાવો

Imran Khan News: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનના જેલમાં મૃત્યુ અંગેની અટકળોએ સનસનાટી મચાવી છે. એક પાકિસ્તાની પત્રકારે દાવો કર્યો છે કે ત્રણ વરિષ્ઠ લશ્કરી સૂત્રોને ડર છે કે ઇમરાન ખાન હવે જીવિત નથી. તેમના પરિવાર અને પીટીઆઈને તેમને મળવાની પરવાનગી ન મળવાથી ચિંતામાં વધારો થયો છે.
ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI)ના સ્થાપક ઇમરાન ખાનના જેલમાં મૃત્યુના સમાચારથી પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે. એક પાકિસ્તાની પત્રકારના દાવાથી ઇમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
પાકિસ્તાની પત્રકાર વજાહત સઈદ ખાને પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર દાવો કર્યો હતો કે ત્રણ વરિષ્ઠ લશ્કરી સૂત્રોએ તેમને કહ્યું છે કે તેમને ડર છે કે ઇમરાન ખાન હવે જીવિત નથી. પત્રકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ સૂત્રોએ ઇમરાન ખાનને મૃત જોયો નથી અને તેમનો દાવો સીધી પુષ્ટિ પર આધારિત નથી. તેમ છતાં, તેમના દાવાથી જેલમાં બંધ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની સ્થિતિ અંગેની અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો છે.
પરિવાર અને PTIને મળવાની મંજૂરી નથી
ઇમરાન ખાનના પરિવાર, પક્ષના નેતાઓ, વકીલો અને ખાનગી ડોકટરો દ્વારા તેમની સાથે મુલાકાત કરવા અંગે ચાલી રહેલા વિવાદને કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ વધી છે. પીટીઆઈએ અગાઉ ઇમરાનના એકાંત અને સારવાર અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. જૂનમાં, પાર્ટીએ માંગ કરી હતી કે તેમને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવે, નિયમિત મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે અને ખાનગી ડોકટરો દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે.
મે મહિનામાં, ઇમરાનની બહેનો અને ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્ય પ્રધાન સોહેલ આફ્રિદીને અદિયાલા જેલમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે પીટીઆઈએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
મૃત્યુની અફવાઓ વચ્ચે પીટીઆઈનું શક્તિ પ્રદર્શન
ઇમરાન ખાનની સ્થિતિ અંગે વધતી ચિંતાઓ હવે રાજકીય મુકાબલામાં ફેરવાઈ રહી છે. પીટીઆઈ નેતા અને ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્ય પ્રધાન સોહેલ આફ્રિદીએ દાવો કર્યો છે કે પાર્ટીના 20 લાખથી વધુ સભ્યો રસ્તા પર ઉતરવા માટે તૈયાર છે. પાર્ટીએ 27 સપ્ટેમ્બરે ઇસ્લામાબાદ સુધી લાંબી કૂચની પણ જાહેરાત કરી છે.
ઇમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં છે, અનેક કેસોમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે. તેમની ધરપકડ પછી, લશ્કરી સ્થાપના સાથેનો તેમનો સંઘર્ષ પાકિસ્તાની રાજકારણમાં એક મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો છે. તેમના મૃત્યુના અપ્રમાણિત અહેવાલોએ રાજકીય તણાવને વધુ વેગ આપી દીધો છે.
હાલમાં, ઇમરાન ખાનના મૃત્યુની કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. જો કે, તેમના પરિવાર અને પક્ષને મુલાકાતની પરવાનગીનો ઇનકાર, તેમના સ્વાસ્થ્યને લગતા ભૂતકાળના વિવાદો અને એક પત્રકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા નવા દાવાએ પાકિસ્તાનમાં ફરી એકવાર અદિયાલા જેલમાં કેદ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની સ્થિતિ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.