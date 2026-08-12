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જેલમાં થયું ઈમરાન ખાનનું મોત? પાકિસ્તાનના પત્રકારના દાવાથી દેશમાં રાજકીય ગરમાવો

Imran Khan News: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ PM ઈમરાન ખાનના મોતના દાવાથી પાકિસ્તાનમાં અનેક અટકળોને જન્મ આપ્યો છે, એક પાકિસ્તાની પત્રકારે દાવો કર્યો છે કે, ઈમરાન ખાન હવે જીવીત નથી, જ્યારે ઈમરાન ખાનને મળવાની કોઈને પરવાનગી પણ નથી. છેલ્લે મે મહિનામાં જેલમાં પ્રવેશતા અટકાવવા બદલ પીટીઆઈ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:12 PM IST
જેલમાં થયું ઈમરાન ખાનનું મોત? પાકિસ્તાનના પત્રકારના દાવાથી દેશમાં રાજકીય ગરમાવો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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