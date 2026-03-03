Iran Israel War: યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાને પરમાણુ પરીક્ષણ કરી નાખ્યું? ગરાશમાં આવ્યો 4.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
Earthquake In Iran: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિમાં ઈરાનમાં ગરાશ પ્રાંતમાં ભૂકંપ આવ્યો છે. આ પહેલા અમેરિકાના એરિયા-52માં પણ ભૂકપના 100 જેટલા આંચકાના સમાચારે દુનિયામાં હડકંપ લાવી દીધો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- ઈરાનના ગરાશ પ્રાંતમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો
- યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે પરમાણુ પરીક્ષણની અટકળો
- અમેરિકાના નેવાડામાં પણ ભૂકંપના 100 આંચકાથી ખળભળાટ
- શું અમેરિકા અને ઈરાન પરમાણુ યુદ્ધની કરી રહ્યા છે તૈયારીઓ?
અમેરિકાના નેવેડામાં આવેલા ભૂકંપના 100 આંચકા બાદ હવે ઈરાનમાં 4.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હોવાના સમાચાર છે. ભૂકંપ ઈરાનના ગરાશ વિસ્તારમાં આવ્યો છે. યુએસ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS)એ કહ્યું કે ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4.3ની હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિન્દુ જમીનથી 10 કિમી નીચે હતું.
ગરાશમાં આવ્યો ભૂકંપ
ઈરાનના ફાર્સ પ્રાંતમાં ગરાશ શહેર આવેલું છે. જે Gerash Countyનું હેડક્વાર્ટર છે અને દક્ષિણી ઈરાનમાં લારેસ્તાન વિસ્તારના ભાગમાં આવે છે. નોંધનીય છે કે ઈરાન દુનિયાના સૌથી વધુ ભૂકંપની રીતે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી એક છે. કારણ કે અહીં અરેબિયન પ્લેટ અને યુરેશિયનની ટક્કરથી જાગ્રોસ ફોલ્ડ થ્રસ્ટ બેલ્ડ બનેલો છે. ગરાશ આ બેલ્ટનો ભાગ છે. આ વિસ્તારમાં 4 થી 5 મેગ્નિટ્યૂડનો ભૂકંપ ખુબ સામાન્ય છે. 3 માર્ચ 2026ના રોજ ગરાશમાં 4.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો.
ઈરાને સાઉદીમાં અમેરિકી એમ્બેસી પર કર્યો હુમલો, કતારે પાડ્યા ઈરાનના વિમાન, જાણો યુદ્ધ પર 12 લેટેસ્ટ અપડેટ
એક્સપર્ટને કેમ શંકા થઈ રહી છે?
આ વિસ્તારમાં ભૂકંપ આવવા સામાન્ય છતાં એક્સપર્ટ હાલની સ્થિતિ જોતા તેને શંકાથી જોઈ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઈરાન પોતાની પરમાણુ શક્તિ દેખાડવા માટે પણ પરમાણુ પરીક્ષણ કરી શકે છે. યુદ્ધની સ્થિતિ આ ભૂકંપને વધુ શંકાસ્પદ બનાવે છે. જો કે વિશેષજ્ઞો એવું પણ માને છે કે અંડરગ્રાઉન્ડ પરમાણુ પરીક્ષણમાં 4.5ની તીવ્રતા કરતા વધુ ભૂકંપ આવે છે.
અમેરિકામાં પણ ભૂકંપના આંચકા
અમેરિકાના નેવાડામાં છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ભૂકંપના 100 આંચકા અનુભવાયા છે. આ વિસ્તાર એરિયા 52 તરીકે પણ ઓળખાય છે. નેવાડાનો પરમાણુ પરીક્ષણવાળો આ વિસ્તાર ટોનોપા ટેસ્ટ રેન્જ કહેવાય છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 100થી વધુ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. વધુ વિગતો માટે ક્લિક કરીને વાંચો શું અમેરિકા પરમાણુ યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું છે? USના એરિયા-52માં 100થી વધુ ભૂકંપ
