ઈરાનના ખતરનાક ડ્રોન અમેરિકાના મંત્રીઓ સુધી પહોંચી ગયા? મહત્વપૂર્ણ આર્મી બેસ ઉપર જોવા મળ્યા

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાનના ખતરનાક ડ્રોન અમેરિકાના મંત્રીઓ સુધી પહોંચી ગયા? મહત્વપૂર્ણ આર્મી બેસ ઉપર જોવા મળ્યા

Iran-Israel Us War: અમેરિકાને પાઠ ભણાવવા માટે ખાડીમાં તેના સાથી દેશો પર સતત હુમલા કરતા ઈરાન શું હવે અમેરિકા સુધી પહોંચી ગયું? આ સવાલ એટલા માટે ઊભો થઈ રહ્યો છે કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના મંત્રીઓ જ્યાં રહે છે તે મહત્વપૂર્ણ સૈન્ય બેસ ઉપર ડ્રોન  ફરતા જોવા મળ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 19, 2026, 01:27 PM IST
  • અમેરિકાના રક્ષામંત્રી અને વિદેશમંત્રી જ્યાં રહે છે તે આર્મી બેસ પર ડ્રોન જોવા મળ્યા
  • રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે વોશિંગ્ટનમાં આર્મી બેસ ઉપર ડ્રોન ફરતા જોવા મળ્યા
  • જ્યાં અમેરિકાના વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયો અને રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથ રહે છે

ઈરાન શું અમેરિકા સુધી પહોંચી ગયું? આ સવાલ એટલા માટે ઊભો થઈ રહ્યો છે કારણ કે ઈરાન સાથે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના યુદ્ધ વચ્ચે વોશિંગ્ટનમાં કેટલાક અજાણ્યા ડ્રોન જોવા મળતા હડકંપ મચી ગયો છે. જેને પગલે  હવે ટ્રમ્પના પોતાના મંત્રીઓ પર જોખમ તોળાતું જોવા મળી રહ્યું છે. અમેરિકી સોનાના એક મહત્વપૂર્ણ બેસ પર કેટલાક અજાણ્યા ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ બેસ પર અમેરિકાના વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયો અને રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથ રહે છે. મંત્રીઓના ઘર સુધી ડ્રોન પહોંચી જવાથી અમેરિકામાં જાણે ખળભળાટ મચી ગયો છે. જો કે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે આ  ડ્રોન ઈરાનથી આવ્યા અને શું અમેરિકાના મંત્રીઓ પર ડ્રોન એટેક કરવાની કોશિશ થઈ?

રિપોર્ટમાં મોટો દાવો
વોશિંગ્ટન પોસ્ટના રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં અમેરિકી સેનાના બેસ ફોર્ટ મેકનેયરની ઉપર આકાશમાં કેટલાક અજાણ્યા ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. બહું ઓછા સમયગાળામાં અનેકવાર ડ્રોન જોવા મળતા ટ્રમ્પ પ્રશાસનમાં હડકંપ મચી ગયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે ફોર્ટ મેકનેયર વોશિંગ્ટન ડીસીનો સૌથી સુરક્ષિત આર્મી બેસ ગણાય છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવના પગલે અધિકારીઓએ હવે સુરક્ષા વધારી છે. 

અમેરિકામાં હાઈ એલર્ટ
ડ્રોન જોવા મળ્યા બાદ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં હાલ  હાઈ એલર્ટ જાહેર છે. ટોચના અમેરિકી અધિકારીઓ અને મંત્રીઓના અહીં ઘર છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓને શક છે કે આ ઈરાન હુમલા કરી શકે છે. 

ડ્રોન એટેકનું જોખમ આ બેસ પર કેમ?
આ જે આર્મી બેસ છે એ નાગરિક વસાહતોની નજીક છે. અહીં બફર વિસ્તાર નથી. જે સામાન્ય રીતે બેસની ચારેબાજુ રાખવામાં આવતો હોય છે. એલર્ટ બાદ જવાનોની તૈનાતી વધારવામાં આવી છે. લોકડાઉન પ્રોસિજર અપનાવવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ ગ્લોબલ સિક્યુરિટી એલર્ટ જાહેર કરાઈ છે. અધિકારીઓને આશંકા છે કે મિડલ ઈસ્ટ બેસોને નિશાન બનાવ્યા બાદ હવે અમેરિકાના મેનલેન્ડ બેસો ઉપર પણ ઈરાન હુમલા કરી શકે છે. ઈરાને દુનિયાભરમાં પોતાના સ્લીપર સેલ એક્ટિવ રાખ્યા છે. 

 

વોશિંગ્ટનમાં અમેરિકી મંત્રીઓના ઘર પર ડ્રોન જોવા મળ્યા બાદ તેને સીધુ ઈરાન સાથે સાંકળવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે ઈરાન જવાબી કાર્યવાહી તરીકે સતત ડ્રોન હુમલા જ કરે છે. હાલ સુરક્ષા એજન્સીઓ એ વાતની તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ડ્રોન નિગરાણી માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા કે પછી હુમલાનું રિહર્સલ હતું કે પછી અમેરિકાને આંચકો આપવાની કોઈ ચાલ હતી? જો કે ટોપ લીડરશીપની આટલી નજીક ડ્રોન પહોંચી જાય એ કોઈ નાની વાત નથી અને તેનાથી એ વાતનો ડર પણ ઊભો થયો છે કે ઉચ્ચ પદાધિકારીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે. થોડા કલાક પહેલા જ અમેરિકી ઈન્ટેલિજન્સ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાનની સરકાર ભલે નબળી પડી હોય પરંતુ હજુ પણ તે હુમલા કરવામાં સક્ષમ છે. 

ત્યારે એ સવાલ છે કે શું ઈરાન આટલી થપાટ ખાઈને પણ અમેરિકા સુધી પહોંચી હુમલા કરવા માટે સક્ષમ છે? ઈરાન આ ડ્રોન પાછળ જવાબદારી છે કે નહીં તે તો હજુ સામે નથી આવ્યું પરંતુ સ્થિતિઓ જે પેદા થઈ છે તેના પરથી શકની સોઈ ત્યાં પણ ઘૂમે છે. 
 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

