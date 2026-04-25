શું તમે જાણો છો? ભારત નહીં, આ દેશનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે ગાય, ગૌમાંસ ખાવું છે ગુનો

Cow National Animal: ગાય ભારતની માતા છે, પરંતુ એક એવો દેશ પણ છે જ્યાં ગાયને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે અને તેના રક્ષણ માટે કડક કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે. ચાલો આ લેખમાં આ દેશ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:02 PM IST
Cow National Animal: લોકો ઘણીવાર એવું માને છે કે ગાય ફક્ત ભારતમાં જ પૂજનીય છે, પરંતુ આ સાચું નથી. દુનિયામાં એક એવો દેશ છે જ્યાં ગાયને સત્તાવાર રીતે રાષ્ટ્રીય પ્રાણી જાહેર કરવામાં આવી છે, અને તેની કતલ પર સખત પ્રતિબંધ છે. વધુમાં, ત્યાં ગૌમાંસ ખાવાને ગુનો માનવામાં આવે છે. ચાલો આ વિશે જાણીએ અને શા માટે ગાયને માત્ર એક પ્રાણી જ નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ અને ઓળખનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.

કયા દેશનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી ગાય છે?

નેપાળમાં, ગાયને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી માનવામાં આવે છે. તે દેશની ઓળખ અને પરંપરાનો એક અભિન્ન ભાગ છે. 2015માં તેના નવા બંધારણમાં, ગાયને સત્તાવાર રીતે તેનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

ગૌમાંસ ખાવું પણ ગુનો છે

નેપાળમાં ગાયની હત્યા કરવી એ કાયદેસર ગુનો છે, જેની સજા કડક સજાપાત્ર છે. નેપાળી ફોજદારી સંહિતા 2017ની કલમ 289 હેઠળ, નેપાળમાં ગૌહત્યા ગુનો માનવામાં આવે છે. આવા કૃત્યો કરનારાઓને કેદ અને ત્રણ વર્ષ સુધીની સજાનો સામનો કરવો પડશે.

આદર ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે જોડાયેલો છે

નેપાળમાં હિન્દુ ધર્મનો ઊંડો પ્રભાવ છે, જ્યાં ગાયને માતા તરીકે પૂજનીય માનવામાં આવે છે. તેથી, તેને અત્યંત પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તેના ઉત્પાદનો, દૂધ, ઘી, દહીં, મૂત્ર અને છાણને સામૂહિક રીતે પંચગવ્ય (પાંચ માથાવાળું પ્રાણી) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ધાર્મિક વિધિઓ અને મંદિરોમાં થાય છે.

પૂજા ખાસ તહેવારોમાં ઉપયોગ

નેપાળમાં ઉજવાતો તહેવાર, ગાય તિહાર, ગાયને સમર્પિત એક ખાસ વિધિ છે. આ દિવસે લોકો ગાયને શણગારે છે અને તેનું સન્માન કરે છે. નેપાળમાં, ગાય માત્ર એક પ્રાણી નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ અને કાયદાનો એક ભાગ છે.

દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે કાયદો

ભારતથી વિપરીત, નેપાળમાં ગૌહત્યા વિરુદ્ધ કાયદો સમગ્ર દેશમાં સમાન રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે. તેથી, ત્યાં આ કાયદો વધુ કડક રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે. તેના રક્ષણ માટે કડક નિયમો ઘડવામાં આવ્યા છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

