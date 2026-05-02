Prev
Next
হোমWorldশું ખરેખર ભૂત હોય છે? વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું જૂની ઇમારતોમાં કેમ લાગે છે ડર, કારણ જાણી ચોંકી જશો

શું ખરેખર ભૂત હોય છે? વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું જૂની ઇમારતોમાં કેમ લાગે છે ડર, કારણ જાણી ચોંકી જશો

જૂની ઇમારતોમાં ડર અને બેચેનીનું કારણ ભૂત-પ્રેત નહીં પરંતુ ઇન્ફ્રાસાઉન્ડ નામની એક અદ્રશ્ય ધ્વનિ હોઈ શકે છે. જાણો કઈ રીતે આ લો-ફ્રીક્વેન્સી અવાજ આપણા મગજ અને શરીરને પ્રભાવિત કરે છે અને વૈજ્ઞાનિકોનું નવું સંશોધન શું કહે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 11:11 AM IST
  • વૈજ્ઞાનિકોના નવા રિસર્ચમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
  • કેમ જૂની ઈમારતો કે જૂના ઘરમાં લાગે છે ડર
  • ભૂત-પ્રેત નહીં તેની પાછળ આ કારણ જવાબદાર

Trending Photos

શું તમે પણ ક્યારેય જૂના ઘર કે ઇમારતમાં પગ મુકતાં જ વિચિત્ર ડર કે બેચેનીનો અનુભવ કર્યો છે? તેમ લાગે કે કોઈ જોઈ રહ્યું છે કે માહોલ ભારે હોય. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ આ રહસ્ય પરથી પડદો હટાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે આ કોઈ ભૂત-પ્રેતની અસર નહીં, પરંતુ એક એવો અવાજ છે જેને આપણે ન સાંભળી શકીએ, પરંતુ અનુભવ જરૂર કરીએ છીએ.

શું છે જૂની ઇમારતોમાં ડરનું કારણ?
તાજેતરમાં જર્નલ Frontiers in Behavioral Neuroscience માં પ્રકાશિત રિસર્ચ પ્રમાણે જૂના ઘરોમાં અનુભવાતી ડરામણી ફીલિંગની પાછળ ઇન્ફ્રાસાઉન્ડ (Infrasound)  નામની લો-ફ્રીક્વેન્સી અવાજ હોય છે. ઇન્ફ્રાસાઉન્ડ તે ધ્વનિ હોય છે, જેની ફ્રીક્વેન્સી 20 હર્ટ્ઝથી ઓછી હોય છે. મનુષ્ય તેને સાંભળી ન શકે, પરંતુ તે આપણા મગજ અને શરીર પર અસર કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્યાંથી આવે છે આ અદ્રશ્ય અવાજ?
આ અવાજ હંમેશા તે વસ્તુથી પેદા થાય છે. જેમ કે જૂના પાઇપ્સ અને તેનો ખળખડાટ, વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ, મશીનરી, પ્રાકૃતિક ઘટનાઓ જેમ કે તોફાન, ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી. આ ધ્વનિઓ દીવાલોને પાર પણ સરળતાથી ફેલાઈ શકે છે, જેનાથી સંપૂર્ણ માહોલ એક અજાણ્યો તણાવ બની જાય છે.

રિસર્ચમાં શું સામે આવ્યું?
આ સ્ટડીના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક Rodney Schmaltz અને Kale Scatterty એ 36 છાત્રો પર એક પ્રયોગ કર્યો. છાત્રોને રૂમમાં બેસાડી સંગીત સંભળાવવામાં આવ્યું. કેટલાક લોકોને 18 હર્ટ્ઝનું ઇન્ફ્રાસાઉન્ડ પણ સંભળાવવામાં આવ્યું (જણાવ્યા વગર). બાદમાં તેમની ભાવનાઓ અને સ્ટ્રેસ લેવલ (કોર્ટિસોલ) ચેક કરવામાં આવ્યું.

પરિણામઃ જે લોકોએ ઇન્ફ્રાસાઉન્ડને એક્સપોઝર લીધું, તેને વધુ બેચેની અને ચીડિયાપણાનો અનુભવ થયો. તેનું સ્ટ્રેસ હોર્મોન પણ વધી ગયું હતું. 

ખાસ વાતઃ કોઈને ખ્યાલ ન આવ્યો કે તેણે કોઈ અલગ અવાજ સાંભળ્યો છે.

મગજ કઈ રીતે આપે છે પ્રતિક્રિયા?
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે મનુષ્યોનો મગજ ઇન્ફ્રાસાઉન્ડના ખતરાના સંકેતની જેમ લે છે. જેમ કે કેટલાક જાનવર ભૂકંપ કે સુનામી પહેલા આ લો-ફ્રીક્વેન્સી વાઇબ્રેશનનો અનુભવ કરી લે છે. એટલે કે આપણે જે ભૂતિયો માહોલ લાગે છે, તે હકીકતમાં આપણા શરીરની પ્રાચીન એલાર્મ સિસ્ટમ હોઈ શકે છે.

શું આ રિસર્ચ સંપૂર્ણ છે?
વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વીકાર્યું કે તેની સેમ્પલ સાઇઝ નાની હતી. માત્ર એક જ ફ્રીક્વેન્સીનો ટેસ્ટ થયો અને વધુ રિસર્ચની જરૂર છે. પરંતુ આ શોધ ભવિષ્યમાં બિલ્ડિંગ ડિઝાઇન અને નોઇઝ કંટ્રોલના નિયમોને બદલી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
infrasound effectshaunted buildings science

Trending news