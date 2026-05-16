/US Pension System: શું અમેરિકામાં પણ સરકારી કર્મચારીઓને મળે છે પેન્શન, જાણો ત્યાં શું છે કાયદો

US Pension System: ભારતની જેમ અમેરિકામાં પણ સરકારી કર્મચારીઓને પેન્શન આપવામાં આવે છે. આવો જાણીએ આ માટે ત્યાં શું વ્યવસ્થા છે.
US Pension System: સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં પણ ભારતની જેમ સરકારી કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન આપવામાં આવે છે. દેશના ફેડરલ કર્મચારીઓ માટે નિવૃત્તિની સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે એક કાયદાકીય અને નાણાકીય માળખું તૈયાર કર્યું છે. ઘણી એવી ધારણાઓથી ઉલટ કે પેન્શન માત્ર ભારત જેવા દેશમાં મળે છે. અમેરિકી ફેડરલ સિસ્ટમમાં પણ ખાસ પેન્શન કાયદો, રોકાણ યોજના અને સામાજિક સુરક્ષા કાર્યક્રમ દ્વારા વ્યવસ્થિત નિવૃત્તિ લાભ આપે છે.
અમેરિકાની ફેડરલ પેન્શન સિસ્ટમ
સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં સરકારી પેન્શન મુખ્ય રૂપથી બે સિસ્ટમ દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. ફેડર કર્મચારી નિવૃત્તિ સિસ્ટમ અને સિવિલ સેવા નિવૃત્તિ સિસ્ટમ. જૂની સિવિલ સેવા નિવૃત્તિ સિસ્ટમ 1920મા શરૂ થઈ હતી અને મુખ્ય રૂપથી તે કર્મચારીઓ પર લાગૂ થાય છે, જે 1 જાન્યુઆરી 1984 પહેલા ફેડરલ સેવામાં સામેલ થયા છે. બાદમાં અમેરિકી સરકારે 1986મા ફેડરલ કર્મચારી નિવૃત્તિ સિસ્ટમની શરૂઆત કરી. આ સત્તાવાર રીતે 1 જાન્યુઆરી 1987થી લાગૂ થઈ હતી. આજે લગભગ નવા નિમણૂંક પામેલા ફેડરલ નાગરિક કર્મચારી ફેડરલ કર્મચારી નિવૃત્તિ સિસ્ટમના માળખામાં આવે છે.
ત્રણ સ્તરીય પેન્શનની વ્યવસ્થા
ફેડરલ કર્મચારી નિવૃત્તિ સિસ્ટમ પેન્શન મોડલને હંમેશા ત્રણ સ્તરીય નિવૃત્તિ સિસ્ટમના રૂપમાં ઓળખવામાં આવે છે. આવું એટલા માટે કારણ કે કર્મચારીઓને ત્રણ અલગ-અલગ રીતે નિવૃત્તિ લાભ મળે છે. પ્રથમ ઘટક મૂળ લાભ યોજના છે. આ એક પરંપરાગત માસિક પેન્શન કે પછી વાર્ષિકીની જેમ કામ કરે છે. આ પેન્શનની ગણતરી કર્મચારીઓની સેવાના કુલ વર્ષ અને તેની સેવા દરમિયાન સૌથી વધુ પગાર મળનાર 3 વર્ષમાંથી નીકળેલા એવરેજ પગારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેને સામાન્ય રીતે હાઈ 3 એવરેજ વેતન કહેવામાં આવે છે. મોટા ભાગના મામલામાં કર્મચારીઓની સેવાને દર વર્ષ માટે તેના એવરેજ વેતનના લગભગ એક ટકા બરાબર આજીવન પેન્શન મળે છે.
ફેડરલ કર્મચારીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા
કેટલીક જૂની પેન્શન સિસ્ટમથી અલગ સંઘીય કર્મચારીઓ માટે રાષ્ટ્રીય સામાજિક સુરક્ષા વહીવટી કાર્યક્રમમાં પણ યોગદાન આપે છે. તેની સેવાના સમયગાળા દરમિયાન તેના વેતનનો એક હિસ્સો સામાજિક સુરક્ષાના રૂપમાં કાપવામાં આવે છે. નિવૃત્તિ બાદ તે પોતાના ફેડરલ પેન્શનથી અલગ સામાજિક સુરક્ષા નિવૃત્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે પાત્ર હોય છે.
થ્રિફ્ટ સેવિંગ પ્લાન
યુ.એસ. ફેડરલ પેન્શન સિસ્ટમનો અન્ય એક મુખ્ય આધાર થ્રિફ્ટ સેવિંગ પ્લાન છે. આ યોજના ભારતની રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ કે પછી સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં ખાનગી ક્ષેત્રના 401 (K) નિવૃત્તિ ખાતાની જેમ કામ કરે છે. કર્મચારીના પગારનો એક હિસ્સો આ રોકાણ ખાતામાં જમા થાય છે અને સરકાર પોતે કર્મચારીઓના મૂળ પગારના એક ટકો જમા કરે છે અને આ સિવાય 5 ટકા સુધીનું મેચિંગ કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ આપે છે. સમયની સાથે આ રોકાણ બજાર સાથે જોડાયેલા રિટર્ન દ્વારા વધે છે. તેનાથી કર્મચારીઓ માટે નિવૃત્તિ સમયે એક મોટી રકમ તૈયાર થઈ જાય છે.
આ સિવાય અમેરિકામાં સેનાના જવાન અને રાજ્ય સ્તરીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે પણ અલગ-અલગ નિવૃત્તિ સિસ્ટમ છે. સેનાના નિવૃત્તિ લાભ સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષની સેવા બાદ શરૂ થાય છે. આ સાથે શિક્ષક, પોલીસ અધિકારી અને બીજા સ્થાનીક સરકારી કર્મચારી રાજ્ય વિશિષ્ટ જાહેર કર્મચારી નિવૃત્તિ સિસ્ટમની અંદર આવે છે.