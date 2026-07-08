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શું તમે જાણો છો? લીટરના બદલે ઈંચ, મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરમાં જ કેમ માપવામાં આવે છે વરસાદ, શું છે તેનો અર્થ?

Rain Measurement Units: દેશમાં ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે. આખા દેશમાં ચોમાસાએ ધમાકેદાર અન્ટ્ર કરી છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે પણ ક્યાંય ઓછો કે વધારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે તેને મિલીમીટર, ઈંચ કે સેન્ટીમીટરમાં માપવામાં આવે છે. પરંતુ આવું કેમ કરવામાં આવે છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST
શું તમે જાણો છો? લીટરના બદલે ઈંચ, મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરમાં જ કેમ માપવામાં આવે છે વરસાદ, શું છે તેનો અર્થ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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