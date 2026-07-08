/શું તમે જાણો છો? લીટરના બદલે ઈંચ, મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરમાં જ કેમ માપવામાં આવે છે વરસાદ, શું છે તેનો અર્થ?

Rain Measurement Units: જ્યારે પણ ચોમાસું દસ્તક આપે છે ત્યારે આપણે અવારનવાર સમાચારમાં સાંભળીએ છીએ કે ફલાણા શહેરમાં આટલા મિલીમીટર કે ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, દૂધ, તેલ કે પાણીની જેમ વરસાદને લીટરમાં કેમ નથી દર્શાવવામાં આવતો? આકાશમાંથી પડતાં ટીપાંને માપવા માટે હવામાન વિજ્ઞાનીઓ લંબાઈના એકમો જેવા કે ઈંચ, સેન્ટીમીટર કે મિલીમીટરનો ઉપયોગ કેમ કરે છે? આની પાછળ ખૂબ જ રસપ્રદ અને સરળ વિજ્ઞાન કામ કરે છે. ચાલો તેને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ.
લીટરના બદલે મિલીમીટર પસંદ કરવાનું કારણ
વરસાદને લીટરમાં ન માપવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે લીટરથી પાણીના કુલ ફેલાવાનો અંદાજ આવી શકતો નથી. હવામાન વિભાગ કોઈ એક વાસણમાં પડેલા પાણીને નહીં, પરંતુ એક નક્કી કરેલા વિસ્તારમાં જમા થયેલા પાણીની ઊંડાઈને માપે છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો કોઈ સપાટ મેદાન પર વરસાદનું પાણી પડે અને તે ન તો જમીનમાં શોષાય કે ન તો વહીને ક્યાંય જાય, તો તે જમીન પર કેટલી ઊંચું સ્તર બનાવશે. આ ઊંડાઈને સચોટ રીતે માપવા માટે મિલીમીટર, સેન્ટીમીટર કે પછી ઈંચનું માપદંડ સૌથી યોગ્ય અને વૈજ્ઞાનિક માનવામાં આવે છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે ઊંડાઈનો આ માપદંડ?
જો આપણે આ આખી ગણતરીને સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં સમજીએ તો, 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10 મિલીમીટર થાય છે અને 1 ઈંચ એટલે લગભગ 25.4 મિલીમીટર થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ (International Standard) અનુસાર, જો કોઈ વિસ્તારમાં 1 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાય છે, તો તેનો અર્થ એ થાય છે કે, ત્યાં 1 ચોરસ મીટરના વિસ્તારમાં કુલ 1 લીટર પાણી વરસ્યું છે. તેવી જ રીતે જો હવામાન વિભાગ એમ કહે કે, કોઈ જગ્યાએ 1000 મિલીમીટર ભારે વરસાદ પડ્યો છે, તો સરળ શબ્દોમાં તે વિસ્તારના દરેક 1 ચોરસ મીટરના ભાગ પર આકાશમાંથી 100 લીટર પાણી વરસ્યું છે.
ચોરસ મીટર અને લીટરનો સંબંધ
આખી દુનિયામાં વરસાદનો હિસાબ રાખવા માટે આ જ પદ્ધતિને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ માનવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ એકમથી પાણીના કુલ જથ્થાનો અંદાજ લગાવવો ખૂબ જ સરળ બની જાય છે. વરસાદ માપવા માટે જે ખાસ સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેને વર્ષામાપક અથવા રેન ગેજ (Rain Gauge) કહે છે. આ એક ખૂબ જ સાદું અને સિલેન્ડર આકારનું વાસણ હોય છે. આ વાસણની બહારની સપાટી પર એક સ્કેલ એટલે કે માપપટ્ટી બનેલી હોય છે, જેનાથી પાણીની ઊંચાઈ તરત જ માપી શકાય છે.
ક્યાં રાખીને અને કઈ રીતે માપવામાં આવે છે વરસાદ?
હવામાન વિભાગ આ વર્ષામાપક યંત્રને હંમેશા કોઈ એવી ખુલ્લી જગ્યા પર રાખે છે, જ્યાં આસપાસ કોઈ ઝાડ કે ઊંચી ઈમારત ન હોય, જેથી આકાશમાંથી પડતું પાણી સીધું અને કોઈ પણ અવરોધ વિના તેમાં એકઠું થઈ શકે. જો કે, આજના આધુનિક યુગમાં ડિજિટલ અને ઓટોમેટિક રેન ગેજનો ઉપયોગ પણ ઘણો વધી ગયો છે, જે પળેપળની માહિતી સીધી કમ્પ્યુટર પર મોકલે છે. તેમ છતાં પાણીની ઊંડાઈ માપવાનો મૂળ સિદ્ધાંત આજે પણ એ જ જૂનો અને સચોટ છે, જેની મદદથી દુનિયાભરમાં પૂર અને દુષ્કાળનું આકલન કરવામાં આવે છે.