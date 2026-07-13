/ટ્રમ્પ, મેલોની અને મેક્રોન... ઈરાને જાહેર કરી હિટ લિસ્ટ, 13 વિશ્વના નેતાઓના છે નામ

Iran US War: ઈરાન અને પશ્ચિમી દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ હવે ખતરનાક અને પર્સનલ લેવલે પહોંચી ગયો છે. તેહરાન મ્યુનિસિપાલિટી દ્વારા પ્રકાશિત રૂઢિચુસ્ત અને કટ્ટરપંથી ઈરાની અખબાર હમશહરીએ તેની વેબસાઇટ પર ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ લક્ષ્ય યાદી બહાર પાડી છે. આ યાદીમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઘણા યુરોપિયન દેશોના 13 મુખ્ય વૈશ્વિક નેતાઓના ફોટોગ્રાફ્સ શામેલ છે, જેમને ભૂતપૂર્વ ઈરાની સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે અને ટાર્ગેટ કરવાનું આહ્વાન કર્યું છે.
ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર અને સ્વર્ગસ્થ અલી ખામેનીના પુત્ર મોજતબા ખામેનીએ તેમના પિતાની હત્યાનો બદલો લેવાની ખુલ્લેઆમ પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તરત જ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
મોજતબા ખામેનીના પ્રથમ અને મજબૂત સંદેશ
આ વર્ષે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધના પહેલા દિવસે, અમેરિકા-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હવાઈ હુમલામાં આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયા હતું. ત્યારથી, તેમના પુત્ર, મોજતબા ખામેનીએ દેશનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું છે, પરંતુ તેઓ જાહેરમાં દેખાયા નથી. એવું કહેવાય છે કે તેઓ પણ આ જ હુમલામાં ઘાયલ થયા હતા.
તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કાર પછી શનિવારે પ્રકાશિત થયેલા તેમના પ્રથમ લેખિત સંદેશમાં, મોજતબાએ કહ્યું કે, બદલો આપણા સમગ્ર રાષ્ટ્રની ઇચ્છા છે, અને તે ચોક્કસપણે પૂર્ણ થશે. આ ગુનેગારો, જેમના નામ આ યાદીમાં સૂચિબદ્ધ છે, તેઓ તેમની સાથે તેમના પથારીમાં શાંતિથી મરવાની ઇચ્છાને તેમની કબરોમાં લઈ જશે.
'હિટ લિસ્ટ'માં કોનો સમાવેશ થાય છે?
જો કે મોજતબા ખામેનીએ તેમના સત્તાવાર સંદેશમાં કોઈ નેતાઓનું સીધું નામ લીધું નથી, કે સરકારે આ યાદીની પુષ્ટિ કરી નથી, હમશહરી અખબારે મોજતબાના નિવેદન પછી તરત જ મોડી રાત્રે ઓનલાઈન 13 વૈશ્વિક નેતાઓની યાદી બહાર પાડી.
નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી પીએમ નેતન્યાહૂ સીધા બંદૂકની અણીએ દેખાય છે, જ્યારે બાકીના નેતાઓને કેદી ગણવેશમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે
નોંધપાત્ર રીતે, આ 'હિટ લિસ્ટ' ફક્ત અખબારના ઓનલાઈન સંસ્કરણ પર જ બહાર પાડવામાં આવી હતી. રવિવારના પ્રિન્ટ સંસ્કરણમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
યુરોપિયન દેશો પર સંડોવણીનો આરોપ
આ યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાન યુરોપિયન દેશોથી ખૂબ ગુસ્સે છે. તેહરાનનો આરોપ છે કે બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મની જેવા દેશોએ ઈરાનની સાર્વભૌમત્વ પરના હુમલાઓની નિંદા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, પરંતુ યુએસ લશ્કરી વિમાનોને તેમના હવાઈ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપીને હત્યાઓ અને હુમલાઓમાં સમાન ભાગીદાર પણ રહ્યા.
આ હિટ લિસ્ટ એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ઈરાનને તેમની હત્યાના કોઈપણ કાવતરા સામે કડક ચેતવણી આપી હતી. તે જ સમયે, 17 જૂનના યુદ્ધવિરામના સંપૂર્ણ ભંગ બાદ, બંને પક્ષો હવે એકબીજા પર સીધા હુમલો કરી રહ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર પ્રદેશમાં સંપૂર્ણ યુદ્ધનો ભય ઉભો થઈ રહ્યો છે.