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ટ્રમ્પ, મેલોની અને મેક્રોન... ઈરાને જાહેર કરી હિટ લિસ્ટ, 13 વિશ્વના નેતાઓના છે નામ

Iran US War: જો કે મોજતબા ખામેનીએ તેમના સત્તાવાર સંદેશમાં કોઈ નેતાઓનું સીધું નામ લીધું નથી, કે સરકારે આ યાદીની પુષ્ટિ કરી નથી, હમશહરી અખબારે મોજતબાના નિવેદન પછી તરત જ મોડી રાત્રે ઓનલાઈન 13 વૈશ્વિક નેતાઓની યાદી બહાર પાડી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:44 PM IST
ટ્રમ્પ, મેલોની અને મેક્રોન... ઈરાને જાહેર કરી હિટ લિસ્ટ, 13 વિશ્વના નેતાઓના છે નામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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