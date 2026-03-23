હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કબજો કરવા માંગે છે અમેરિકા ? 5000 સૈનિકો અને ફાઈટર જેટ કર્યા રવાના
Hormuz Strait : રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે 48 કલાકનો સમય આપ્યો હતો. તે સમયમર્યાદા હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. આ દરમિયાન અમેરિકાએ મધ્ય એશિયામાં 5000 સૈનિકોની ટુકડી મોકલી છે.
- ટ્રમ્પે હોર્મુઝ ખોલવા ઈરાનને 48 કલાકનું આપ્યું હતું અલ્ટીમેટમ
- જો કે, ઈરાન પોતાના વલણમાં અડગ રહ્યું છે
- હવે અમેરિકા ઈરાન સામે મોટું પગલું ભરી શકે છે
Hormuz Strait : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, ઈરાન પોતાના વલણમાં અડગ રહ્યું છે. પરિણામે અમેરિકા દ્વારા મોટા હુમલાની શક્યતા વધી ગઈ છે. આ તણાવ વચ્ચે અમેરિકા મિડલ-ઈસ્ટમાં 5,000થી વધુ વધારાના સૈનિકો તૈનાત કરી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, આ વધારાના અમેરિકન દળોને પહેલાથી જ મોકલવામાં આવ્યા છે. વધુમાં અમેરિકાએ આ પ્રદેશમાં વધારાના F-35 ફાઇટર જેટ મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે.
એક ઇઝરાયલી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ અમેરિકન દળોનું આગમન ફક્ત દેખાડો કરવા માટે નથી. પરંતુ એક મોટી યોજના બનાવવામાં આવી છે. ઉદ્દેશ્ય ઈરાન પાસેથી ખર્ગ ટાપુ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે જો ઈરાન ખર્ગ ટાપુ પરનો નિયંત્રણ ગુમાવશે તો તેની કમર તૂટી જશે, જેનાથી તે સમાધાન માટે સંમત થશે.
ઈરાને આપી ધમકી
સોમવારે ઈરાનની સંરક્ષણ પરિષદે ચેતવણી જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે જો જમીન પર આક્રમણ કરવામાં આવશે તો તે સમગ્ર પર્સિયન ગલ્ફમાં સમુદ્રમાં લેન્ડમાઇન્સ મૂકી શકે છે. સંરક્ષણ પરિષદનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તેહરાનમાં ચિંતા વધી રહી છે કે યુએસ મરીનને દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં તૈનાત કરવામાં આવી શકે છે.
દરમિયાન યુએસ ઉર્જા પુરવઠો ફરી શરૂ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર્સિયન ગલ્ફનો સાંકડો પ્રવેશદ્વાર ફરીથી ખોલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ મિશનને ટેકો આપવા માટે યુ.એસ. મરીન ઈરાની ટાપુઓ અથવા તેના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને કબજે કરવા માટે ઉતરી શકે છે.
ઇઝરાયલે શું કહ્યું ?
આ દરમિયાન ઇઝરાયલે પણ સંકેત આપ્યો છે કે સંઘર્ષ દરમિયાન જમીન કાર્યવાહીની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં. અલગથી, રશિયન નાયબ વિદેશ પ્રધાન આન્દ્રે રુડેન્કોએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે રશિયા ઈરાન સાથે સંકળાયેલું છે. રુડેન્કોએ કહ્યું અમારા મંત્રી ગલ્ફ દેશોમાં અમારા ભાગીદારો તેમજ ઈરાની વિદેશ પ્રધાન સાથે સતત સંપર્કમાં છે. અમે વાસ્તવિક સમયમાં દરેક સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ.
