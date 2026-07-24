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ટ્રમ્પનો ટેરિફ બોમ્બ! ભારત પર 10% નવો ટેરિફ, નિકાસકારો પર શું પડશે અસર?

અમેરિકી પ્રશાસન તરફથી ભારતીય નિકાસ પર 10 ટકા નવો ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરાઈ છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં લાગૂ કરાયેલા નવા ટેરિફનો સમય પૂરો થતા ટ્રમ્પ પ્રશાસન તરફથી આ નિર્ણય લેવાયો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:13 AM IST
ટ્રમ્પનો ટેરિફ બોમ્બ! ભારત પર 10% નવો ટેરિફ, નિકાસકારો પર શું પડશે અસર?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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