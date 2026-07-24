/ટ્રમ્પનો ટેરિફ બોમ્બ! ભારત પર 10% નવો ટેરિફ, નિકાસકારો પર શું પડશે અસર?

વૈશ્વિક વેપારમાં ફરી એક નવાજૂની જોવા મળી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસને દુનિયાની 60 મુખ્ય ઈકોનોમી વિરુદ્ધ નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકી વેપાર પ્રતિનિધિ (USTR) ઓફિસે ટ્રેડ એક્ટ ઓફ 1974ની સેક્શન 301 હેઠળ 10 અને 12.5 ટકા એમ બે અલગ અલગ ટેરિફ સ્લેબ લાગૂ કર્યા છે.
10 ટકા ટેરિફની સમયમર્યાદા જે પૂરી થઈ હતી તેની જગ્યા નવા લાગૂ કરવામાં આવેલા ટેરિફ લેશે. અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટે ઓગસ્ટ 2025માં ટ્રમ્પે લગાવેલા ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યા બાદ ટ્રમ્પ પ્રશાસને ફેબ્રુઆરી 2026માં 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ લગાવ્યો હતો. તે સમયે તેને નિયમ મુજબ મહત્તમ 150 દિવસ માટે લાગૂ કરાયો હતો.
ફેબ્રુઆરીમાં લગાવવામાં આવેલા ટેરિફની મર્યાદા પૂરી થયાના એક દિવસ પહેલા જ ટ્રમ્પ પ્રશાસને નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી. અમેરિકાનું કહેવું છે કે આ કાર્યવાહી એવા દેશો પર કરાઈ છે જે બંધુઆ મજૂરીથી તૈયાર પ્રોડક્ટની આયાત પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. યુએસ તરફથી લેવાયેલા હાલના નિર્ણયમાં ભારતને પણ સામેલ કરાયું છે. જો કે ભારતે વાતચીત દ્વારા પોતાને મોટા નુકસાનથી બચાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. શરૂઆતી પ્લાન અને અમેરિકી તપાસના આધારે ભારતને 12.5 ટકાવાળા ટેરિફ સ્લેબમાં મૂકાય એવું લાગતું હતું.
ભારતને આ સ્લેબમાં કર્યું સામેલ
ભારત તરફથી અમેરિકી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત બાદ રાહત મળી છે. ભારત તરફથી સતત ફોલોઅપ અને બંને દેશો વચ્ચે થયેલી વાતચીત બાદ ભારતને 10 ટકાવાળા ટેરિફ સ્લેબમાં સામેલ કરાયું છે. ભારત ઉપરાંત બ્રિટન, કેનેડા, ઈન્ડોનેશિયા, મેક્સિકો, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સહિત દુનિયાના 17 દેશોને 10 ટકાવાળી કેટેગરીમાં મૂકાયા છે. યુરોપીયન યુનિયન, જાપાન, સાઉથ કોરિયા, અને અન્ય દેશોના અનેક પ્રોડક્ટ્સ પર 12.5 ટકા સુધીનો ટેરિફ લાગૂ થશે.
ભારતને કઈ રીતે મળી આ રાહત
ભારતે USTR ત રફથી શરૂ કરાયેલી બંને તપાસનો આકરો વિરોધ કર્યો છે. ભારત તરફથી સતત કહેવાઈ રહ્યું છે કે શ્રમ સાથે જોડાયેલા આ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર એકતરફી કાર્યવાહીની જગ્યાએ દ્વિપક્ષીય વેપાર સમજૂતિ હેઠળ વાતચીત થવી જોઈએ. અમેરિકી પગલાંની અસર બંને દેશોના વેપાર સંબંધો પર પડશે એ નક્કી છે. અમેરિકા વર્તમાન સમયમાં ભારતનું બીજું સૌથી મોટું વેપારી ભાગીદાર અને ભારતીય નિકાસનું સૌથી મોટું ઠેકાણું છે. વર્ષ 2025માં બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર લગભગ 141 અબજ ડોલરના લેવલ પર પહોંચી ગયો હતો. જેમાંથી ભારતની કુલ નિકાસ 87.3 અબજ ડોલર રહી હતી.
ભારત પર શું અસર પડશે
અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું બજાર ચે. જ્યાં ભારત તરફથી લગભગ વાર્ષિક 87.3 અબજ ડોલરનો સામાન નિકાસ થાય છે. 10 ટકા ટેરિફ લાગ્યા બાદ અમેરિકી ખરીદારો માટે ભારતીય સામાન મોંઘા થશે. જેનાથી કપડાં, એન્જિનિયરિંગ સામાન, લેધર, કેમિકલ્સ, હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ, અને જ્વેલરી જેવા સેક્ટરમાં કામ કરતી MSMEનો પ્રોફિટ માર્જિન ઘટશે અથવા તો તેમનો ઓર્ડર વોલ્યૂમ ઘટી શકે છે. નિકાસ પર તેની અસર જોવા મળશે તો દેશની કુલ જીડીપી ગ્રોથ ઉપર પણ દબામ આવી શકે છે. આ ઉપરાંત ડોલરની સરખામણીમાં ભારતીય રૂપિયા ઉપર પણ દબાણ વધશે. કારણ કે એક્સપોર્ટ ઘટવાથી ડોલરની આવક પ્રભાવિત થઈ શકે છે.