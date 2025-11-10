PM કિસાન નિધિનું મોડલ અપનાવશે ટ્રમ્પ! ટેરિફનો ફાયદો ગણાવી અમેરિકનોને આપશે 2000 ડોલર
Trump Tariff Dividend Announce: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેને ભારતમાં ચાલી રહેલી યોજનાઓ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં જ તેમણે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર આ નિર્ણય અંગે જાહેરાત કરી. જાણો શું છે વિગતો.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે પોતાની ટેરિફ નીતિને વધુ કડક બનાવતા કહ્યું કે દરેક અમેરિકીને (અમીરોને બાદ કરતા) જલદી તેમના પ્રશાસન દ્વારા વસૂલાયેલા ટેરિફમાંથી ઓછામાં ઓછા 2000 ડોલર આપશે. ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર લખ્યું કે જે લોકો ટેરિફની વિરુદ્ધમાં છે તેઓ મુરખ છે.
તેમણે દાવો કર્યો કે તેમના પ્રશાસને અમેરિકાને દુનિયાનો સૌથી અમીર અને સૌથી સન્માનિત દેશ બનાવ્યો છે. જ્યાં લગભગ કોઈ મોંઘવારી નથી અને શેર બજાર રેકોર્ડ સ્તરે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા ટ્રિલિયન્સ ડોલર ટેરિફથી કમાઈ રહ્યું છે અને આ રકમનો ઉપયોગ 37 ટ્રિલિયન ડોલરના દેશના દેવાને પૂરું કરવા માટે વપરાશે. આ અગાઉ અમેરિકી નાણા સચિવ સ્કોટ બેસેન્ટે ઓગસ્ટમાં CNBC ને જણાવ્યું હતું કે પ્રશાસનનું ફોકસ ટેરિફની રકમથી રાષ્ટ્રીય દેવાને ઘટાડવાનું છે.
2000 ડોલર ટેરિફ ડિવિડન્ડ
હવે ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે જનતાને ઓછામં ઓછા 2000 ડોલરનું ટેરિફ ડિવિડન્ડ મળશે. જો કે અમીર લોકો તેમાંથી બાકાત રહેશે. આ રકમ ફક્ત જરૂરિયાતવાળાને મળશે. ટ્રમ્પે એ જ ન જણાવ્યું કે લોકોને મળનારી આ 2000 ડોલરની રકમ ક્યારે અને કઈ શરતોના આધારે મળશે. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં અમેરિકાની રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ઉપલબ્ધિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે લખ્યું કે '401k રોકાણ અત્યાર સુધીના સૌથી ઊંચાઈ પર છે અને કારખાના તથા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સમગ્ર દેશમાં વધી રહ્યા છે.
ભારતની જેમ લીધો નિર્ણય?
ટ્રમ્પે આ પગલાં ભારતના પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની જેમ લીધો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. ભારત સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને આર્થિક મદદ આપે છે. સરકાર દર વર્ષે 6000 રૂપિયા પ્રતિ ખેડૂતની ફાળવણી 3 હપ્તામાં કરે છે. ભારત સરકાર 2000 રૂપિયા દર 4 મહિને સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરે છે.
