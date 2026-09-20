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ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની AI ફોર્સ બનાવવાની જાહેરાત, ટૂંક સમયમાં નિમાશે ચીફ ઓફિસર, જાણો શું છે US પ્રેસિડેન્ટનો પ્લાન?

Donald Trump: દુનિયામાં છેડાયેલા ડિજિટલ, ટેકનોલોજીકલ અને AI વોર વચ્ચે અમેરિકાએ એક જાહેરાત કરી છે. અમેરિકા AI ફોર્સ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જેના માટે જલ્દી જ ચીફ ઓફિસર અને એક ટીમની જાહેરાત રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પોતે કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:31 AM IST
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની AI ફોર્સ બનાવવાની જાહેરાત, ટૂંક સમયમાં નિમાશે ચીફ ઓફિસર, જાણો શું છે US પ્રેસિડેન્ટનો પ્લાન?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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