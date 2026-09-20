/ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની AI ફોર્સ બનાવવાની જાહેરાત, ટૂંક સમયમાં નિમાશે ચીફ ઓફિસર, જાણો શું છે US પ્રેસિડેન્ટનો પ્લાન?

Donald Trump: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ફોર્સ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. એલન મસ્ક, સેમ ઓલ્ટમેન અને બિલ ગેટ્સ AIને દુનિયા માટે ખતરો બતાવી રહ્યા છે, તેમ છતાં AI રેગ્યુલેશનની દેખરેખ અને અમેરિકાની AI ઇન્ડસ્ટ્રીને બૂસ્ટ કરવા માટે તેઓ AI ફોર્સની રચના કરવા માગે છે, જેના ચીફની જાહેરાત પણ તેઓ ખૂબ જલ્દી કરશે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ લખીને અમેરિકાના AI અને ડેટા સેન્ટરોના આલોચકો પર નિશાન સાધ્યું અને કહ્યું કે તેઓ ચૂપચાપ બેસીને અમેરિકાની AI ઇન્ડસ્ટ્રીને બરબાદ થવા દઈ શકે નહીં.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડેમોક્રેટ્સ પર લગાવ્યા છે ગંભીર આરોપ
ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે લખ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અમેરિકાને બરબાદ કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે. કટ્ટરપંથી વામપંથી ડેમોક્રેટ્સ ખોટી વાતો ફેલાવીને અમેરિકાની છબી ખરાબ કરી રહ્યા છે. રશિયા, રશિયા, રશિયા… યુક્રેન, યુક્રેન, યુક્રેન… ગ્લોબલ વોર્મિંગ, મહાભિયોગનું નાટક, મહિલાઓની રમતોમાં પુરુષો, ટ્રાન્સજેન્ડર અને હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ છે, પરંતુ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હોવાના નાતે આવું થવા દઈશ નહીં. અમેરિકાના ડેટા સેન્ટર્સ પર હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે તે ન માત્ર અમેરિકા માટે પરંતુ પૂરી દુનિયા માટે ફાયદાકારક સાબિત થયા છે.
President Trump says the latest left-wing hoax is an attempt to wreck American AI.
Trump lists Russia, Ukraine, climate, two impeachments, and men in women’s sports as the earlier versions.
The fight started as an attack on data centers, he says, until towns saw the paychecks.
He… pic.twitter.com/7xD147SecB
— Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 19, 2026
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો સ્પેસ ફોર્સ જેવી ફોર્સ બનાવવાનો દાવો
ડેમોક્રેટ્સ સીધા AIની ગ્રોથમાં રુકાવટ નાખી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની સાજિશ કામયાબ નહીં થાય. અમેરિકા AIની મદદ કરશે, તેના વિકાસને ગતિ પ્રદાન કરશે. જોકે તેના નકારાત્મક પાસાઓને કંટ્રોલ કરવામાં આવશે, પરંતુ તેનો સાચો ઉપયોગ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. આના માટે AI ફોર્સ ગઠિત કરીશ, જેમ કે સ્પેસ ફોર્સ બનાવી હતી, જે મોટા અંશે સફળ પણ રહી. જલ્દી જ AI ચીફને નિયુક્ત કરીશ. જેના માટે હાઈ IQ વાળા લોકો જ સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. AI ભવિષ્યની ઇન્ડસ્ટ્રિયલ રેવલ્યુશન છે, જેને ઇન્ટરનેટ રિવોલ્યુશન પણ કહીશું, જેની અસર મોટી અને વધારે અસરકારક હશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે AIને સુપિરીયર ઇન્ટેલિજન્સ પણ ગણાવ્યું
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં દેશની GDPનો 25% હિસ્સો AIથી જ હશે. ચીન જાપાન સમેત કેટલાય દેશોથી અમેરિકા ખૂબ આગળ છે અને હંમેશા આગળ જ રહેશે. જોકે લોકો ઇચ્છે છે કે AI અથવા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ખોટી માહિતીઓ આપે છે અને આ ખતરો સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ જો AIને આપણે સુપિરીયર ઇન્ટેલિજન્સ, એક્સ્ટ્રીમ ઇન્ટેલિજન્સ, સુપ્રીમ ઇન્ટેલિજન્સ (SI) કહીશું તો વધારે સારું રહેશે, કારણ કે ખરેખર AI એવું છે અને હાઈટેક વર્લ્ડનું ભવિષ્ય છે તો લોકો હવે જાતે નક્કી કરશે કે તેઓ AIને શું નામ આપવા માંગશે અને તેના ઉપયોગને લઈને કેવા-કેવા સપના જુએ છે?