ટ્રમ્પનો નવો ચોંકાવનારો દાવો, રશિયા-ભારત વચ્ચેના સંબંધો દાવ પર! કહ્યું- PM મોદીએ મને આશ્વાસન આપ્યું છે

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ એક નિવેદનથી હવે રશિયા-ભારતના સંબંધો જાણે દાવ પર લાગ્યા છે. કારણ કે ટ્રમ્પે જે નિવેદન આપ્યું તે ચોંકાવનારું છે. પશ્ચિમી દેશોએ જ્યારથી રશિયા પાસેથી ઉર્જાની આયાત ધીરે ધીરે બંધ કરવાનું શરૂ કર્યું તો ત્યારથી ભારત રશિયાનું મહત્વનું ઓઈલ ખરીદાર બનીને ઊભર્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 16, 2025, 08:36 AM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારત અંગે ફરીથી એક મોટો દાવો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે ભારત હવે રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદશે નહીં. ટ્રમ્પે તેને એક મોટું પગલું ગણાવ્યું અને કહ્યું કે આ તેમના એ પ્રયત્નોનો ભાગ છે જેમાં તેઓ રશિયાને યુક્રેન યુદ્ધના કારણે અલગ થલગ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. જો કે ટ્રમ્પના આ દાવા પર ભારત તરફથી હજું સુધી કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું નથી. 

વ્હાઈટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સમક્ષ ભારત દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઈલની સતત આયાત પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે જેના વિશે અમેરિકાનું માનવું છે કે તે રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનને યુદ્ધના ફંડિંગમાં મદદ કરે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આથી હું ભારત ઓઈલ ખરીદે છે તે વાતથી ખુશ નહતો. 

તેમણે આગળ દાવો કરતા કહ્યું કે, અને તેમણે (પીએમ મોદીએ) આજે મને આશ્વાસન આપ્યું કે તેઓ રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદશે નહીં. આ એક મોટું પગલું છે, હવે આપણે ચીનને પણ આમ કરવાનું કહેવું પડશે. 

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, ઉર્જા નીતિ પર મતભેદો છતાં પીએમ મોદી એક નજીકના સહયોગી છે. જ્યારે ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ચીન સાથે તણાવ વચ્ચે તેઓ  ભારતને ભરોસાપાત્ર ભાગીદાર ગણે છે તો તેમણે કહ્યું કે તેઓ (પીએમ મોદી) મારા મિત્ર છે. અમારી વચ્ચે ખુબ સારા સંબંધ છે. 

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારતની ઓઈલ ખરીદીએ પરોક્ષ રીતે રશિયાના યુક્રેન પરના આક્રમણને ચાલુ રાખવામાં મદદ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, સતત વેપાર રશિયાને આ હાસ્યાસ્પદ યુદ્ધને ચાલુ રાખવાની તક આપે છે જેમાં તેમણે દોઢ  લાખ લોકોને ગુમાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આ એક એવું યુદ્ધ છે જે કયારેય શરૂ થવું જોઈતું નહતું. પરંતુ આ એક એવું યુદ્ધ છે જેને રશિયાએ પહેલા જ અઠવાડિયામાં જીતી લેવું જોઈતું હતું અને તેઓ ચોથા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. હું તેને બંધ થતું જોવા માંગુ છું. 

ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, મોદી પાસેથી આશ્વાસન લેવું એ તેમના એ કૂટનીતિક પ્રયત્નોનો ભાગ હતો જેમાં તેઓ રશિયાની ઉર્જાથી થનારી આવકને બંધ કરવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે, હવે આપણે ચીનને પણ આમ કરવાનું કહેવું પડશે. ચીન પર દબાણ નાખવું એ ગત અઠવાડિયે અમે જે મધ્ય પૂર્વમાં કરી ચૂક્યા છે તેની સરખામણીએ સરળ હશે. 

અત્રે જણાવવાનું કે ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે દબાણ વધારી રહ્યું છે કે પશ્ચિમી પ્રતિબંધ પ્રભાવી થાય અને રશિયાની સેનાને ફંડિંગ ન મળી શકે. 

યુદ્ધ ખતમ થાય તો ફરી ઓઈલ ખરીદે ભારત
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે મોદીએ તેમને ભરોસો અપાવ્યો છે કે ભારત હવે રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે. તેને તરત કરવું સરળ નથી પરંતુ પ્રક્રિયા જલદી પૂરી થશે. અમે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પાસેથી બસ એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે તેઓ યુદ્ધ રોકે, યુક્રેનિયોને મારવાનું બંધ કરે અને રશિયનોને મારવાનું બંધ કરે. કારણ કે તે ઘણા રશિયનોને મારી રહ્યા છે. બંને નેતાઓ (વોલોદિમિર જેલેન્સ્કી અને વ્લાદિમિર પુતિન)ની નફરત ઘણી વધારે છે, જે એક બાધા છે. પરંતુ મને લાગે છે કે અમે સમાધાન કાઢી લઈશું. જો ભારત ઓઈલ ન ખરીદે તો ચીજો સરળ રહેશે. યુદ્ધ પૂરું થયા બાદ ભારત ફરીથી રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદી શકે છે. 

