હોર્મુઝ અંગે ટ્રમ્પનો મોટો દાવો, નકશો બતાવી કહ્યું- 'આ હવે અમેરિકાનો નવો પ્રદેશ'

Strait of Hormuz : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે ઈરાન સાથે તણાવ વધાર્યો છે. ટ્રુથ સોશિયલ પર એક નકશો પોસ્ટ કરીને, તેમણે આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગને અમેરિકાનો નવો પ્રદેશ ગણાવ્યો છે. દરમિયાન તેહરાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી વોશિંગ્ટન વચગાળાના શાંતિ કરાર હેઠળ આપેલા વચનો પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી દરિયાઈ માર્ગ બંધ રહેશે.
ટ્રમ્પનો મોટો દાવો
આ નકશો ત્યારે સામે આવ્યો છે, જ્યારે ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઉર્જા શિપમેન્ટ માટે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંના એક, હોર્મુઝ પર અમેરિકાનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. આ પગલું આ સાંકડા માર્ગમાં નેવિગેશન નિયંત્રણ અંગે ચાલી રહેલા વિવાદમાં એક નવું પરિમાણ ઉમેરે છે, જે પર્સિયન ગલ્ફને ઓમાનના અખાત અને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ટ્રમ્પે વારંવાર આ જળમાર્ગને યુએસ પ્રદેશ જાહેર કરવાનો વિચાર વ્યક્ત કર્યો છે. સોમવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, તેમણે ફરી કહ્યું કે, મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ સારો વિચાર છે. અમે તેને નાકાબંધી દ્વારા નિયંત્રિત કરીએ છીએ. મને તેને પ્રદેશ જાહેર કરવાનો વિચાર ગમે છે. હોર્મુઝ પર અમારું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. અગાઉ, શુક્રવારે લોંગ આઇલેન્ડમાં રિપબ્લિકન રેલીને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, ઈરાનને હરાવ્યા પછી હું ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં હોર્મુઝને યુએસએનો પ્રદેશ જાહેર કરીશ.
ઈરાનનું વલણ સ્પષ્ટ
બીજી તરફ વરિષ્ઠ ઈરાની વાટાઘાટકાર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યાં સુધી અમેરિકા તેહરાન બંને દેશો વચ્ચેના સમજૂતી કરારનો ભાગ ગણાતા વચનો લાગુ નહીં કરે ત્યાં સુધી હોર્મુઝ ખોલવામાં આવશે નહીં. ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત એક નિવેદનમાં, ગાલિબાફે કહ્યું હતું કે, હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી સમજૂતી કરારમાં દર્શાવેલ યુએસના વચનો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી હોર્મુઝ ખોલવામાં આવશે નહીં.
તેમણે એવી પણ માંગણી કરી હતી કે વોશિંગ્ટન યુએસ નેવી નાકાબંધી હટાવે, ઓઈલ પ્રતિબંધો દૂર કરે અને વિદેશમાં રાખેલી ઈરાની સંપત્તિઓને અનફ્રીઝ કરે. ઈરાન કહે છે કે આ વચનો જૂનમાં થયેલા યુએસ-ઈરાન કરારનો ભાગ હતા. ત્યારબાદ કરારના ભંગથી બંને પક્ષો એક સંઘર્ષમાં ફસાઈ ગયા, જે યુદ્ધના મેદાનથી વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ શિપિંગ કોરિડોર સુધી ફેલાઈ ગયા છે.
નકશાએ વધાર્યો વિવાદ ?
ઉલ્લેખનીય છે કે સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી ઈરાને જળમાર્ગમાં નેવિગેશન પર નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું છે. જહાજોએ પરવાનગી લેવી અને ટ્રાન્ઝિટ ફી ચૂકવવી જરૂરી છે. આ સિસ્ટમનો વોશિંગ્ટન અને પ્રદેશના ઘણા દેશો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવે છે. તેહરાન અને ઓમાન, જે દરિયાકિનારો શેર કરે છે, હાલમાં નેવિગેશન વ્યવસ્થા પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે. ઈરાને સોમવારે જણાવ્યું હતું કે આ વાટાઘાટો ગંભીરતાથી આગળ વધી રહી છે. જો કે, નકશા પોસ્ટ કરવાનો ટ્રમ્પનો નિર્ણય જળમાર્ગના સાર્વભૌમત્વ, નેવિગેશન અધિકારો અને લશ્કરી નિયંત્રણ અંગે વધતા વિવાદ વચ્ચે ઈરાનને વધુ નારાજ કરી શકે છે. નજીકના ભવિષ્યમાં તણાવ વધુ વધી શકે છે.