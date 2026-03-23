ઈરાન યુદ્ધ પર ટ્રમ્પનું સૌથી મોટું નિવેદન, આટલા સમયમાં થઈ શકે છે યુદ્ઘવિરામ, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન યુદ્ધ પર ટ્રમ્પનું સૌથી મોટું નિવેદન, આટલા સમયમાં થઈ શકે છે યુદ્ઘવિરામ, જાણો

US Iran Ceasefire: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ થઈ શકે છે. સોમવારે ખાનગી ન્યુઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન ડીલ માટે ઉત્સુક છે અને આટલા દિવસ કે તેથી ઓછા સમયમાં ડીલ થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:20 PM IST
US Iran Ceasefire: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહ્યું છે કે ઈરાન સાથે પાંચ દિવસમાં ડીલ થઈ શકે છે. સોમવારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સોદા માટે ઉત્સુક છે અને પાંચ દિવસ કે તેથી ઓછા સમયમાં સોદો થઈ શકે છે. ટ્રમ્પે મોર્નિંગ્સ વિથ મારિયાના હોસ્ટને જણાવ્યું હતું કે યુએસ રાજદૂતો સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનર અને તેમના ઈરાની સમકક્ષો વચ્ચેની તાજેતરની વાતચીત રવિવારે રાત્રે થઈ હતી.

બેઠક દરમિયાન, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ ચર્ચાઓ સકારાત્મક અને ઉત્પાદક હતી, અને તેના આધારે, તેમણે ઈરાનના ઉર્જા માળખા પર કોઈપણ લશ્કરી હુમલાને પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. 
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ચાલુ ચર્ચાઓ પ્રદેશમાં દુશ્મનાવટનો સંપૂર્ણ ઉકેલ લાવી શકે છે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે અમેરિકાના અલ્ટીમેટમ બાદ વાટાઘાટો વધુ તીવ્ર બની છે.

લશ્કરી હુમલાઓને પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખવાની જાહેરાત

ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર પ્રસ્તાવિત લશ્કરી હુમલાઓને પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી હતી, જ્યારે ઈરાને આને તેની મજબૂત ચેતવણી તરીકે વર્ણવ્યું હતું. 

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અર્થપૂર્ણ અને રચનાત્મક ચર્ચાઓ થઈ છે, અને તેના પ્રકાશમાં, તેમણે રક્ષા વિભાગને ઈરાની પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામેની તમામ લશ્કરી કાર્યવાહી પાંચ દિવસ માટે સ્થગિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય ચાલી રહેલી વાતચીતોની પ્રગતિ પર આધાર રાખશે.

ટ્રમ્પે ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું

તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર કહ્યું કે, મને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયામાં દુશ્મનાવટના સંપૂર્ણ સમાપ્તિ અંગે ખૂબ જ સારી અને ઉત્પાદક ચર્ચાઓ થઈ છે. આ ઊંડી, વિગતવાર અને રચનાત્મક ચર્ચાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, મેં યુદ્ધ વિભાગને ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ અને ઉર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પરના તમામ લશ્કરી હુમલાઓને પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અગાઉ, ટ્રમ્પે ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું, જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં નહીં આવે, તો અમેરિકા ઈરાની ઉર્જા સ્થાપનો પર હુમલો કરશે.

ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવશે

આ ચેતવણી પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપતા, ઈરાને જાહેરાત કરી હતી કે જો તેના ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવશે, તો તે સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયામાં ઉર્જા અને પાણીના માળખા પર હુમલાઓ સાથે બદલો લેશે. ઈરાને ટ્રમ્પના નવા નિવેદનનો સત્તાવાર રીતે જવાબ આપ્યો નથી. 

અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં ઈરાની દૂતાવાસે ટ્રમ્પના નિર્ણયનો જવાબ આપતા કહ્યું કે ઈરાનની કડક ચેતવણી પછી યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ હુમલો મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો. આ દરમિયાન, ઈરાનની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે ટ્રમ્પ પીછેહઠ કરી છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

