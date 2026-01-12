ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો વિચિત્ર દાવો, આ દેશના 'કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ' બની બેઠા, Photo શેર કર્યો
Donald Trump Claims as Acting President of Venezuela: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી અમેરિકાના બીજીવાર રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે ત્યારથી એવા એવા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે કે દુનિયા અચંબિત થઈ જાય છે. હવે વળી પાછો તેમણે એક એવી પોસ્ટ શેર કરી છે કે લોકો દંગ રહી ગયા. અચાનક એક દેશના રાષ્ટ્રપતિ બની બેઠા.
Donald Trump Acting President of Venezuela: અમેરિકા હાલ કોઈ એક દેશ સામે નહીં પરંતુ અનેક દેશો સામે મોરચો માંડી બેઠું છે. કેટલાક દેશો પર તો સીધીસટ કાર્યવાહી કરી બેસે છે. જેમાંનો એક દેશ છે વેનેઝુએલા, જ્યાં હાલમાં જ સૈન્ય કાર્યવાહી કરી અને ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિ તથા તેમના પત્નીને બંધક બનાવીને અમેરિકા લઈ આવ્યા. હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાની જાતને અમેરિકાના કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ જાહેર કરી દીધા છે. પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તેમણે આ અંગે એક તસવીર પણ શેર કરી છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં પોતાને ‘Acting President of Venezuela’ ગણાવી દીધા છે. આ પોસ્ટમાં એક એડિટેડ વિકિપીડિયા પેજ દેખાડવામાં આવ્યું છે જેમાં ટ્રમ્પને જાન્યુઆરી 2026થી વેનેઝુએલાના હાલના રાષ્ટ્રપતિ ગણાવવામાં આવ્યા છે. આ તસવીરમાં ટ્રમ્પને અમેરિકાના 45માં અને 47માં રાષ્ટ્રપતિ ગણાવવામાં આવ્યા છે. જેમણે 20 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ પદભાર ગ્રહણ કર્યો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે નવું વર્ષ 2026 શરૂ થયું કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર મોટો હુમલો કર્યો હતો તથા તે વખતના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને બંધક બનાવી લીધા હતા. તેમને અને તેમની પત્ની સિલિયા ફલોરેસને ન્યૂયોર્ક લઈ જવાયા જ્યાં તેમના પર નશીલા પદાર્થોની તસ્કરીના આરોપમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા વેનેઝુએલાનું સંચાલન જ્યાં સુધી એક સુરક્ષિત, યોગ્ય અને વિવેકપૂર્ણ હાથોમાં સત્તા નહીં જાય ત્યાં સુધી કરશે. કોઈ એવી વ્યક્તિ વેનેઝુએલાની કમાન સંભાળે જેના મનમાં વેનેઝુએલાના લોકોના હિત નહોય એવું જોખમ અમેરિકા ઉઠાવી શકે નહીં. વેનેઝુએલાની સુપ્રીમ કોર્ટે તો જો કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગેઝને વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ બનાવેલા છે. જો કે ટ્રમ્પના આ દાવા બાદ હવે વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિની માન્યતા ઉપર પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે.
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું છ કે વેનેઝુએલાની વચગાળાની સરકાર અમેરિકાને 30થી 50 મિલિયન બેરલ હાઈ ક્વોલિટીવાળું પ્રતિબંધિત ઓઈલ ઉપલબ્ધ કરાવશે, જે બજારમૂલ્ય પર વેચાશે અને આવક અમેરિકા અને વેનેઝુએલા બંનેની ભલાઈ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. તેમણે અમેરિકી ઉર્જા મંત્રી ક્રિસ રાઈટને આ યોજનાને તરત લાગૂ કરવાના નિર્દશ પણ આપેલા છે. આખરે આ બધુ શું થઈ રહ્યું છે એ તો આવનારો સમય જ કહેશે.
