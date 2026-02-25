Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઓપરેશન સિંદૂર પર ટ્રમ્પનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો દાવો, પાકિસ્તાનને લાગશે મરચા, મોટી પોલ ખુલી

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓપરેશન સિંદૂર પર એક અત્યંત ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. જો કે ટ્રમ્પના આ દાવાથી પાકિસ્તાનને ચોક્કસ પેટમાં તેલ રેડાશે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફનો જીવ બચાવ્યો હતો. જો તેઓ વચ્ચે ન પડ્યા હોત તો 3 કરોડથી વધુ લોકોના મોત થઈ જાત. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:09 AM IST
  • ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે  સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયન સંબોધનમાં ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું.
  • ભારત-પાકિસ્તાન તણાવ અને ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલ્યા ટ્રમ્પ. 
  • ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનના પીએમનો જીવ બચાવ્યો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી અમેરિકાના બીજીવાર રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે ત્યારથી જિયોપોલિટિક્સમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. પહેલગામમાં આતંકી હુમલો થયો ત્યારબાદ ભારતે પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા આતંકના આકાઓને પાઠ ભણાવવા માટે ઓપરેશન સિંદૂરને અંજામ આપ્યો હતો. તે વખતે તો પાકિસ્તાન મોટા મોટા દાવા કરતું હતું પરંતુ હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતે જ પાકિસ્તાનની પોલ ખોલી રહ્યા છે.  ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે તણાવ પેદા થયો હતો તેના વિશે હવે ટ્રમ્પે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

શું બોલ્યા ઓપરેશન સિંદૂર પર ટ્રમ્પ?
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્ષ 2025માં થયેલા તણાવ પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો તેઓ વચ્ચે ન પડ્યા હોત તો 3 કરોડથી વધુ લોકોના મોત થઈ જાત. તેમણે પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફનો હવાલો આપી આ વાત કરી. આ સાથે જ તેમણે સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયન સંબોધનમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ રોકવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હોવાની વાત ફરીથી દોહરાવી. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારતના ઓપરેશન સિંદૂરને રોકવા માટે હસ્તક્ષેપ કરીને 3 કરોડથી વધુ લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાનના પીએમએ મને કહ્યું હતું કે જો મે હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત તો 35 મિલિયન લોકો માર્યા ગયા હોત. ભારતે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના જવાબમાં ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. 

પાકિસ્તાનના પીએમનો બચાવ્યો જીવ
ટ્રમ્પે વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો પણ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર રોકીને પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફનો જીવ બચાવ્યો હતો. 

ટ્રમ્પના નિવેદને પાકિસ્તાનની પોલ ખોલી
ટ્રમ્પના આ નિવેદન બાદ હવે ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનના પોકળ દાવાઓની પોલ ખુલી છે. જે પાકિસ્તાન બેકફૂટ પર ગયું હોવાનો સંકેત આપે છે. ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં એમ પણ કહ્યું કે તેમણે તેમના શરૂઆતના 10 મહિનામાં કંબોડિયા અને થાઈલેન્ડ સહિત 8 યુદ્ધ અટકાવ્યા. આ મજાક નથી. પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે પરમાણુ યુદ્ધ થઈ શકતું હતું. પાકિસ્તાનના પીએમએ મને કહ્યું કે જો મે હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત તો 3.5 કરોડ લોકોના મોત થઈ જાત. 

કયા કયા યુદ્ધ અટકાવવાનો દાવો
ટ્રમ્પનો દાવો છે કે તેમણે ઈઝરાયેલ અને હમાસ, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન, ઈજિપ્ત અને ઈથિયોપિયા, ભારત અને પાકિસ્તાન, સર્બિયા અને કોસોવો, રવાન્ડા અને  કોંગો, આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન, કમ્બોડિયા અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે યુદ્ધ અટકાવ્યા હતા. 

donald trumpOperation SindoorpakistanShehbaz Sharif

