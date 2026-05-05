/પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીત પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને આપ્યા અભિનંદન, જાણો શું કહ્યું?

West Bengal Election: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન આપ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ એક ઐતિહાસિક અને નિર્ણાયક જીત છે.
પીએમ મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન આપ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ એક ઐતિહાસિક અને નિર્ણાયક જીત છે, કારણ કે ભાજપે પહેલીવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા મેળવી છે. ટ્રમ્પે આ જીતને લોકશાહી પ્રક્રિયા માટે જનતાના મજબૂત સમર્થનનું પ્રતીક ગણાવ્યું અને પીએમ મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી.
TMC માત્ર 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ
2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ એક ઐતિહાસિક રાજકીય પરિવર્તન દર્શાવ્યું. ભાજપે 294 સભ્યોની વિધાનસભામાં 207 બેઠકો જીતીને જંગી વિજય મેળવ્યો. શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) માત્ર 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ. 2021માં TMCની 215 બેઠકોથી આ નોંધપાત્ર ઘટાડો હતો. ભાજપનો મત હિસ્સો આશરે 45.8 ટકા હતો, જે પાછલી ચૂંટણી કરતા 7-8 ટકાનો વધારો હતો. ટીએમસીનો મત હિસ્સો ઘટીને 40.8 ટકા થઈ ગયો.
મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના શાસનનો અંત
ભાજપની આ જીત સાથે, પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યો. મમતા બેનર્જીએ પોતે ભવાનીપુર બેઠક ભૂતપૂર્વ સાથી સુવેન્દુ અધિકારી સામે હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો. ઘણા કેબિનેટ મંત્રીઓ પણ હારી ગયા.
કોંગ્રેસે બે બેઠકો જીતી
ભાજપે ઉત્તર બંગાળ, દક્ષિણપશ્ચિમ ક્ષેત્ર અને કોલકાતાના કેટલાક ભાગોમાં નોંધપાત્ર ફાયદો મેળવ્યો. રાજકીય વિશ્લેષકો કહે છે કે સંદેશખલી અને આરજી કર કેસ, ભ્રષ્ટાચાર અને વિકાસની માંગ જેવી ઘટનાઓએ સત્તા વિરોધી લહેરને વેગ આપ્યો છે. કોંગ્રેસે બે બેઠકો જીતી અને સીપીઆઈ(એમ)એ એક બેઠક જીતી છે.
શપથ ગ્રહણ સમારોહ 9 મેના રોજ યોજાવાનો
2026 ની ચૂંટણીના આ પરિણામથી પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલી વાર જમણેરી સરકાર આવી રહી છે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ 9 મેના રોજ યોજાવાનો છે. રાજકીય એક્સપર્ટ કહે છે કે વિકાસ, સુશાસન અને પરિવર્તનના ભાજપના નારાએ મતદારોને આકર્ષ્યા હતા.
ચૂંટણી પરિણામોમાં ગોટાળાનો આરોપ
જોકે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)એ ચૂંટણી પરિણામોમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો છે. TMCના વડા મમતા બેનર્જીએ તેને છેતરપિંડી ગણાવી છે. ભાજપ આને હાર પર નિરાશાને આભારી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંગાળના ચૂંટણી પરિણામો રાષ્ટ્રીય રાજકારણ પર પણ અસર કરશે.