ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ટ્રમ્પને લેવો પડ્યો યુ-ટર્ન... ચા અને કોફી સહિત આ વસ્તુઓ પર ઘટાડ્યો ટેરિફ !

રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓના ભાવમાં તીવ્ર વધારાને ટાંકીને એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર મુજબ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અનેક વસ્તુઓ પર ટેરિફ ઘટાડી દીધા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:23 PM IST

શુક્રવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના જ નિર્ણય પર યુ-ટર્ન લીધો. તેમણે ડઝનબંધ દૈનિક ઉપયોગની વસ્તુઓ પર ટેરિફ ઘટાડ્યો. આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો જ્યારે અમેરિકામાં રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા હતા. જોકે, આ ટેરિફમાં ઘટાડાથી અમેરિકન લોકોને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.

ટ્રમ્પે બીફ, કોફી અને ટ્રોપિકલ ફ્રૂટ સહિત અનેક વસ્તુઓ પર ટેરિફ ઘટાડ્યો છે. આ મહિનાની નોન ઈયર ઈલેક્શન દરમિયાન અમેરિકામાં આર્થિક ચિંતાઓ એક મુખ્ય મુદ્દો હતો, જેમાં કોમોડિટીના ભાવમાં વધારો થવા પર અમેરિકન નાગરિકોનો ગુસ્સો જોવા મળ્યો. આના પરિણામે વર્જિનિયા અને ન્યુ જર્સીમાં ડેમોક્રેટ્સ માટે નોંધપાત્ર જીત થઈ.

નોંધનીય છે કે ટ્રમ્પે એપ્રિલમાં મોટાભાગના દેશો પર ટેરિફ લાદ્યો હતો. તેઓ અને તેમના વહીવટીતંત્રે લાંબા સમયથી આગ્રહ રાખ્યો છે કે ટેરિફ ગ્રાહક ભાવમાં વધારો કરતું નથી, જોકે તેનાથી વિપરીત આર્થિક પુરાવા છે, જેના કારણે ગ્રાહક ઉત્પાદનોના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.

યુએસમાં રેકોર્ડબ્રેક બીફના ભાવ એક ખાસ ચિંતાનો વિષય છે અને ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે તેઓ તેને ઘટાડવા માટે પગલાં લેવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. બ્રાઝિલ યુએસમાં બીફનો અગ્રણી નિકાસકાર છે. બ્રાઝિલ પર ભારે ટેરિફને કારણે યુએસના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.

કઈ વસ્તુઓ પર ટેરિફ ઘટાડવામાં આવ્યો ?

બીફ, કોફી અને ફળો ઉપરાંત, ચા, ફળોના રસ, કોકો, મસાલા, કેળા, નારંગી, ટામેટાં અને કેટલાક ખાતરો પરના ટેરિફને સત્તાવાર રીતે હટાવવામાં આવ્યો છે. આમાંના કેટલાક ઉત્પાદનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉત્પન્ન થતા નથી. હવે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

ટ્રમ્પે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી જાહેરાત કરી હતી કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇક્વાડોર, ગ્વાટેમાલા, અલ સાલ્વાડોર અને આર્જેન્ટિના સાથે તે દેશોમાં ઉત્પાદિત કૃષિ ઉત્પાદનો પર આયાત ટેરિફ ઘટાડવા માટે ફ્રેમવર્ક કરારો કર્યા છે. ટ્રમ્પે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ આયાતને વેગ આપવા માટે કોફી પર ટેરિફ ઘટાડશે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

donald trumpDonald Trump TariffTrump cut tariffsUS Tariff

