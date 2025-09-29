Prev
'અમારી ઈન્ડસ્ટ્રીને ચોરી લીધી...' ટ્રમ્પનો વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ, હવે વિદેશી ફિલ્મો પર લગાવ્યો 100% ટેક્સ

Donald Trump Tariff: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો છે. તેમણે જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, હવે વિદેશી ફિલ્મો પર 100 ટકા ટેક્સ લાગશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:02 PM IST

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો છે. હવે તેમણે વિદેશી ફિલ્મો પર 100% ટેરિફ લગાવવાની વાત કહી છે. તેમણે સોમવારે તેમના સોશિયલ પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ જાણકારી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમેરિકા ટૂંક જ સમયમાં બધી વિદેશી ફિલ્મો પર 100% ટેરિફ લગાવવામાં આવશે. અમેરિકાની ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીને 'વિદેશી દેશો'એ ચોરી લીધી છે. અમારો ફિલ્મ બનાવવાના બિઝનેસ અમેરિકામાંથી ચોરી લેવામાં આવ્યો છે, જેમ કે બાળક પાસેથી કેન્ડી ચોરી કરવામાં આવે છે."

ટ્રમ્પે આ પ્રકારના ભારે ટેરિફનો વિચાર સૌપ્રથમ મે મહિનામાં રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ ત્યારે તેમણે વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી કે, તેની હોલીવુડ સ્ટુડિયો અને સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મના બિઝનેશ પર શું અસર પડશે. આ જાહેરાત બાદ મનોરંજન કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. નેટફ્લિક્સના શેરમાં 1.4% અને વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરીના શેરમાં 0.6%નો ઘટાડો થયો છે.

ટ્રમ્પે ફિલ્મો પર લગાવ્યો ટેરિફ?
ટ્રમ્પે તેને અન્ય દેશો સાથેની મિલીભગત અને તેથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, તે માત્ર આર્થિક સમસ્યા નથી, પરંતુ તેમાં સંદેશાવ્યવહાર અને પ્રચાર પણ શામેલ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ફિલ્મ નિર્માણને અમેરિકામાં પાછું લાવવું જરૂરી છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, ફિલ્મો ફરીથી અમેરિકામાં બને અને જે ટેરિફ લગાવવામાં આવે છે, તેનો હેતુ સમાન તક બનાવવા અને સ્ટુડિયોને અમેરિકામાં જ પ્રોડક્શન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.

'હોલીવુડ માટે ખતરો સાબિત થશે આ નીતિ'
જો કે, ટ્રમ્પના આ નિર્ણયને લઈ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, આ નીતિ હોલીવુડ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ડિઝની, પેરામાઉન્ટ અને વોર્નર બ્રધર્સ જેવા મોટા સ્ટુડિયો ઘણીવાર ખર્ચ ઘટાડવા માટે વિદેશમાં શૂટિંગ કરે છે. વિશ્લેષકો કહે છે કે, આ પગલું તે કંપનીઓ પર વધુ દબાણ નાખી શકે છે, જે મહામારીમાંથી હજુ પણ બહાર આવી રહી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

donald trumpDonald Trump TariffTariff on Foreign filmsડોનાલ્ડ ટ્રમ્પવિદેશી ફિલ્મ પર ટેરિફ

