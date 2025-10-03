Prev
Next

'નહીંતર ભયાનક તબાહી મચશે...' ગાઝા યુદ્ધ વચ્ચે હમાસને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમ

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને શાંતિ કરાર પર પહોંચવા માટે રવિવાર સુધીનો સમય આપ્યો છે. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે, જો હમાસ આ કરાર સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેના પરિણામો વિનાશક હશે. તેમણે કહ્યું કે, બધા અરબ અને મુસ્લિમ દેશ આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને ઇઝરાયલ પણ તૈયાર છે, તેથી હવે બોલ હમાસના કોર્ટમાં છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:08 PM IST

Trending Photos

'નહીંતર ભયાનક તબાહી મચશે...' ગાઝા યુદ્ધ વચ્ચે હમાસને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમ

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપતા ફિલિસ્તીની આતંકવાદી જૂથ હમાસને કહ્યું છે કે, તેઓ રવિવારે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં ઇઝરાયલ સાથે શાંતિ કરાર કરી લે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, જો કરાર નહીં કર્યો તો તે ખૂબ જ ભયંકર થશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, હમાસને ઇઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કરવા અને યુદ્ધવિરામના અંતિમ દિવસનું પાલન કરવાની એક છેલ્લી તક આપવામાં આવી રહી છે અને કહ્યું કે, કોઈને કોઈ રીતે શાંતિ સ્થાપિક કરીશું.

અમે કોઈને કોઈ રીતે શાંતિ સ્થાપિત કરીશું: ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પ બે વર્ષથી ચાલી રહેલા ગાઝા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે ઇઝરાયલ અને હમાસ બન્ને પર શાંતિ કરાર પર સહમત થવા દબાણ કરી રહ્યા છે. સાથે જ એક 20-મુદ્દાની દરખાસ્ત રજૂ કરી છે જેમાં ફક્ત લડાઈ તાત્કાલિક બંધ કરવાની જ નહીં, પરંતુ ગાઝાના યુદ્ધ પછીના શાસનની પણ રૂપરેખા આપવામાં આવી છે. વ્હાઇટ હાઉસે આ યોજના જાહેર કરતા આ સંઘર્ષનો અંત લાવવા અને પ્રદેશના ભાવિ શાસનને આકાર આપવા માટેનો રોડમેપ બતાવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, અમે કોઈને કોઈ રીતે મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ સ્થાપિક કરીશું. હિંસા અને રક્તપાત રોકાશે. તમામ બંધકોને મુક્ત કરો, જેમાં મૃતકોના મૃતદેહો પણ સામેલ છે! રવિવારે સાંજે છ વાગ્યા (6) વાગ્યા સુધીમાં, વોશિંગ્ટન, ડીસી સમય મુજબ, હમાસ સાથે એક કરાર થવો જ જોઇએ. બધા દેશોએ હસ્તાક્ષર કર્યા છે! જો આ છેલ્લી તકનો કરાર નહીં થાય, તો હમાસ સામે નરક તૂટી પડશે. જે પહેલા ક્યારેય જોયું નહીં હોય. 7 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ ઇઝરાયલ પર થયેલા હુમલાને નરસંહાર ગણાવતા ટ્રમ્પે હમાસને મધ્ય પૂર્વમાં ઘણા વર્ષો સુધી એક ક્રૂર અને હિંસક ખતરો ગણાવ્યો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
donald trumpDonald Trump Hamas Deadlineisrael gaza warડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમહમાસ

Trending news