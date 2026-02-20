ટ્રમ્પ આર યા પારના મૂડમાં? ઈરાનને 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું, 'ટુ-ફેઝ' પ્લાન પણ સામે આવ્યો
દુનિયા હવે નવા યુદ્ધના દ્વારે જાણે પહોંચી ગઈ હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાઈ રહ્યું છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ગમે ત્યારે યુદ્ધ ફાટી નીકળે તેવી સ્થિતિ છે. ઈરાન પોતાના પરમાણુ ઠેકાણા સંતાડવામાં લાગ્યું છે. બીજી બાજુ એવું પણ કહેવાઈ રહ્યું છે કે ટ્રમ્પે ખામનેઈને અલ્ટીમેટમ પણ આપી દીધુ છે.
- ટ્રમ્પે પરમાણુ સંધિ અંગે ઈરાનને આપ્યું 10થી 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ
- સમજૂતિ ન થઈ તો ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની કરી વાત
- ટ્રમ્પના ટુ ફેઝ સૈન્ય અભિયાન પ્લાનની પણ વિગતો સામે આવી
અમેરિકા કોઈ પણ ભોગે હવે ઈરાનને સબક શીખવાડવા માટે ઉતાવળીયું બન્યું છે. ઈરાનના પરમાણા ઠેકાણા પર તેની નજર છે. ત્યારે ઈરાન પણ પોતાના પરમાણા ઠેકાણાઓ છૂપાવી રહ્યું હોવાના સમાચાર છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ઈરાનને પરમાણુ સમજૂતિ અંગે 10થી 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. એવું પણ કહેવાય છે કે તેમણે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે જો આ આ સમયગાળામાં અમેરિકા સાથે સમજૂતિ ન થઈ તો તેનું પરિણામ ગંભીર આવશે.
ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર ભડકેલું છે અમેરિકા
ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પે એવો પણ સંકેત આપ્યો છે કે જો વાતચીત નિષ્ફળ ગઈ તો અમેરિકા વધુ આક્રમક બની શકે છે. તેમણે કહ્યું કે અમારા કામોને પૂરા કરા કરે એવા રસ્તે ઈરાન પણ ચાલે. જો તે અમારી સાથે જોડાય તો સારું રહેશે. જો ન જોડાય તો પણ એક અલગ રસ્તો હશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ઈરાન સમગ્ર વિસ્તારની સ્થિરતાને જોખમમાં નાખવાનું બંધ કરે અને પોતાના પરમાણુ કાર્યક્રમ ખાસ કરીને યુરેનિયમ સંવર્ધનને રોકવામાં હામી ભરે.
શું ચાલી રહ્યું છે ટ્રમ્પના મગજમાં?
એવા પણ રિપોર્ટ્સ છે કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને હંમેશા માટે ઠપ્પ કરવા માટે એક ભયાનક ટુ ફેઝ સૈન્ય યોજના ઉપર પણ વિચારે છે. આ યોજના ફક્ત ઈરાનને પરમાણુ સંધિ માટે મજબૂર કરવા માટે જ નહીં પરંતુ જો તે નિષ્ફળ જાય તો ઈરાનમાં સત્તા પલટાના પણ સંકેત આપે છે.
પહેલા તબક્કામાં મર્યાદિત એરસ્ટ્રાઈક થઈ શકે છે. જેનો હેતુ ઈરાનને પરમાણુ સંધિ માટે નતમસ્તક કરવાનો છે. જો ઈરાન આમ છતાં ટસનો મસ ન થાય તો અમેરિકા વ્યાપક સ્તરે સૈન્ય અભિયાન શરૂ કરી શકે છે.
આગામી દિવસો મહત્વના
જો કે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે આ શક્તિપ્રદર્શન માત્ર એક નેગોશિયેશન ટેક્ટિક છે કે પછી ટ્રમ્પ પ્રશાસન ખરેખર ઈરાનના શાસનને અસ્થિર કરવાની દિશામાં આગળ વધે છે. જાણકારોનું માનવું છે કે 1979ની ઈસ્લામિક ક્રાંતિ બાદથી ઈરાનનું વર્તમાન શાસન કદાચ પોતાના સૌથી નબળા દોરમાં છે.
ઈરાન-રશિયાનો સૈન્ય અભિયાસ
આ બધા વચ્ચે ઈરાન અને રશિયાએ જોઈન્ટ સૈન્ય અભ્યાસ શરૂ કરીને પોતાના રણનીતિક ભાગીદારી વધુ મજબૂત કરી છે. આ યુદ્ધાભ્યાસમાં નેવી અને વાયુસેનાની ભાગીદારી હતી. જ્યાં બંને દેશોએ મિસાઈલ રક્ષા અને સમુદ્રી સુરક્ષા સંલગ્ન અભ્યાસ કર્યા. આ પગલું પશ્ચિમ એશિયામાં બદલાતા જિયોપોલિટિકલ સમીકરણો અને અમેરિકાના વધતા દબાણના જવાબમાં ઉઠાવવામાં આવ્યું. જાણકારોનું માનવું છે કે આવનારા 10 દિવસમાં કૂટનીતિક કે સૈન્ય સ્તરે મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ જોવા મળી શકે છે.
