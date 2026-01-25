Prev
ગ્રીનલેન્ડની રાજધાની Nuukમાં અચાનક વીજળી ગુલ, ટ્રમ્પે નથી કર્યો હુમલો; તો પછી શું હતું કારણ?

Greenland: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કારણે ગ્રીનલેન્ડ સતત લાઈમલાઈટમાં છે. ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવાની ખુલ્લી ધમકીથી ચિંતામાં રહેલા લોકોના ધબકારા ત્યારે વધી ગયા જ્યારે અચાનક રાજધાની અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ. હિમવર્ષા કે તોફાનનું કોઈ એલર્ટ નહોતું, તેથી કેટલાક લોકો કોઈ અઘટિત ઘટનાની આશંકાથી ફફડી ઉઠ્યા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:28 PM IST

ગ્રીનલેન્ડની રાજધાની Nuukમાં અચાનક વીજળી ગુલ, ટ્રમ્પે નથી કર્યો હુમલો; તો પછી શું હતું કારણ?

Donald Trump Greenland Controversy: ગ્રીનલેન્ડની રાજધાની નુઉક (Nuuk)માં થોડા કલાકો પહેલા મોટા પાવર કટને કારણે ચારે બાજુ અંધારપટ છવાઈ ગયો. અચાનક સામે આવેલા આ બ્લેકઆઉટથી લોકોના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો બંધ થઈ ગયા. લાંબા સમય સુધી ચાલેલા પાવર કટને કારણે આખા શહેરની ઈન્ટરનેટ સેવા પણ ઠપ થઈ ગઈ. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે આર્કટિક આઇલેન્ડ પર પોલિટિકલ તણાવ વધી રહ્યો છે. આથી, કેટલાક લોકો અમેરિકાના હુમલા જેવી આશંકા અથવા ટ્રમ્પના કોઈ સાહસિક પગલાના ડરથી ગભરાઈ ગયા.

20,000 લોકોની મુશ્કેલી વધી
વીજળી કાપને કારણે શહેરના અંદાજે 20,000 લોકો અંધારામાં ઘરોમાં રહેવા મજબૂર બન્યા. રાજધાનીમાં વીજ પુરવઠો સ્થાનિક સમય અનુસાર શનિવારે મોડી રાત્રે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ ખોરવાયો હતો અને કલાકો પછી શહેરના અમુક ભાગોમાં જ પાછો આવ્યો હતો. હજુ પણ સમગ્ર શહેરમાં પુરવઠો સામાન્ય થયો નથી. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, રવિવાર રાત સુધીમાં સ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે. ઇન્ટરનેટ મોનિટરિંગ કંપની NetBlocksએ ગ્રીનલેન્ડમાં કનેક્ટિવિટીમાં મોટા ઘટાડાનો રિપોર્ટ આપ્યો છે.

અમેરિકાની ધમકી પર ગ્રીનલેન્ડનું વલણ
ટ્રમ્પ રશિયા અને ચીનના જોખમોના હવાલો આપતા ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો મેળવવાનો ઈરાદો ધરાવે છે. તેમના આ ઈરાદાને લઈને ડેનમાર્કમાં અવારનવાર અમેરિકા અને ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ ગ્રીનલેન્ડે પણ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગ્રીનલેન્ડના લોકો જ પોતાની અને પોતાના દેશના કિસ્મત નિર્ણય કરશે. કોઈની ધમકી કે દબાણમાં ગ્રીનલેન્ડના લોકો ઝૂકશે નહીં. જો કે, વૈશ્વિક સ્તરે ટીકા થયા બાદ ટ્રમ્પના સૂર થોડા નરમ પડ્યા છે, પરંતુ ટ્રમ્પના અનિશ્ચિત વર્તનને કારણે લોકો તેમના પર વિશ્વાસ કરવા તૈયાર નથી.

ગ્રીનલેન્ડ પર ડેનમાર્કને દગાની આશંકા?
હાલમાં જ દાવોસમાં નાટો (NATO) ચીફ માર્ક રુટ સાથેની મુલાકાત બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેઓ ગ્રીનલેન્ડને અમેરિકાના નિયંત્રણમાં લેવા માટે લશ્કરી શક્તિનો ઉપયોગ કરશે નહીં. જો કે, ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સ્થિતિ કંઈક અલગ જ ઈશારો કરી રહી છે. ડેનમાર્ક સરકારે અમેરિકાની કાર્યવાહીની ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ ગ્રીનલેન્ડમાં સૈન્ય તૈનાત વધારી દીધી છે. ડેનમાર્કની આર્મી ગ્રીનલેન્ડની સુરક્ષા માટે 'આર્કટિક એન્ડ્યોરન્સ' નામનું સૈન્ય અભિયાન ચલાવી રહી છે. સરકારે ગ્રીનલેન્ડમાં રહેલા પોતાના સૈનિકોને જરૂર પડ્યે ગોળીબાર કરવાના પણ આદેશ આપ્યા છે.

ટ્રમ્પે આ મહિનાની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે, "આપણે ગ્રીનલેન્ડની રક્ષા કરવી પડશે. જો આપણે નહીં કરીએ તો ચીન કે રશિયા કરશે. હું તેમને ગ્રીનલેન્ડમાં પડોશી તરીકે નથી ઈચ્છતો, એવું ક્યારેય નહીં થાય." ત્યારથી ગ્રીનલેન્ડના લોકોમાં પોતાની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી ગઈ છે.
 

