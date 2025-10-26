ટ્રમ્પનો કેનેડાને ઝટકો! જાહેરાત વિવાદને કારણે લગાવ્યો 10% એક્સ્ટ્રા ટેરિફ, વેપાર વાટાઘાટો પણ રદ
Donald Trump Tariffs: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વિવાદિત જાહેરાત બદલ કેનેડાને સજા આપી છે. તેમણે 10 ટકા વધારાનો ટેરિફ લગાવીને કેનેડા પર કરનો બોજ વધાર્યો છે. હવે કેનેડાએ અમેરિકાને કુલ 45 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે, જેની અસર કેનેડાની આર્થિક સ્થિતિ પર પડી શકે છે.
Donald Trump Tariffs News: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેનેડા પર 10 ટકા વધારાનો ટેરિફ લગાવ્યો છે અને આ સાથે જ કેનેડાનો કુલ ટેરિફ હવે 45 ટકા થઈ ગયો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ ટેરિફ કેનેડાની તે જાહેરાતના વિરોધમાં લગાવ્યો છે, જેમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રોનાલ્ડ રીગનની ક્લિપને એડ કરીને ટેરિફ વિરુદ્ધ પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે વિવાદ થતાં જ કેનેડાએ જાહેરાત હટાવી દીધી હતી, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ તે જાહેરાતથી એટલા નારાજ થયા કે તેમણે કેનેડાને ટેરિફની સજા આપવાનું યોગ્ય માન્યું.
Trump is raising US tariffs on Canada by 10% because he's unhappy that Ontario ran an ad quoting Ronald Reagan on why tariffs are bad. This is, of course, insane, and Trump has no legal authority to raise tariffs for that reason.
If the Supreme Court can see this and still… pic.twitter.com/IZyVy2Hpc8
— James Surowiecki (@JamesSurowiecki) October 25, 2025
આસિયાન સમિટમાં કેનેડાના PMને નહીં મળે
જણાવી દઈએ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જાહેરાત વિવાદને કારણે કેનેડા સાથે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટો પર રોક લગાવી દીધી છે. વળી, આસિયાન સમિટમાં કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી માર્ક કાર્ની સાથેની મુલાકાતનો પ્લાન પણ રદ કરી દીધો છે. આસિયાન સમિટ માટે રવાના થતાં પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં એવું પણ કહ્યું કે, તેમણે ગંદી રમત રમી છે અને સૌ જાણે છે કે હું આનાથી પણ ગંદી રમત રમી શકું છું. ટેરિફ વિરુદ્ધની જાહેરાત માટે ભ્રામક પ્રચાર કરીને કેનેડાએ અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટ અને અન્ય કોર્ટના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
Trump on Ontario running an anti-tariff ad: "That's dirty play. But I can play dirtier than they can." pic.twitter.com/wdkjPvG4PX
— Aaron Rupar (@atrupar) October 25, 2025
પોસ્ટ લખીને ટેરિફ લગાવવાની માહિતી આપી
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ લખીને કેનેડા પર વધારાનો ટેરિફ લગાવવાની જાણકારી આપી અને કહ્યું કે તેમની ષડયંત્ર અને શત્રુતાથી ભરેલા કૃત્ય બદલ કેનેડા પર લગાવવામાં આવેલો ટેરિફ વધારી રહ્યો છું, કેનેડા પર વધારાનો 10% ટેરિફ લગાવી રહ્યો છું. વધારાનો ટેરિફ લગાવવાનો નિર્ણય તે જાહેરાતને લઈને કર્યો છે, જેને કેનેડાએ ઑન્ટારિયો રાજ્યમાં પ્રદર્શિત કરી હતી. જાહેરાતમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને રિપબ્લિકન આઇકન રૉનાલ્ડ રીગનની વીડિયો ક્લિપ બતાવતા ટેરિફને વેપાર યુદ્ધો અને આર્થિક સંકટનું કારણ જણાવ્યું હતું.
BREAKING 🇨🇦🇺🇸 Donald Trump says ALL trade negotiations are terminated with Canada.
Why? Because we have horrible diplomacy and love self sabotage pic.twitter.com/1C29hkQrdP
— Jasmin Laine 🇨🇦 (@JasminLaine_) October 24, 2025
જાહેરાત હટાવ્યા પછી પણ લેવાયો એક્શન
ઑન્ટારિયોના પ્રીમિયર ડૉગ ફોર્ડે કહ્યું કે તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ જાહેરાતને હટાવી દેશે, પરંતુ તેઓ તેને તરત હટાવવાની માગ પર અડગ હતા અને જાહેરાત હટાવી પણ દીધી હતી, તેમ છતાં ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો. હવે કેનેડા અને અમેરિકાના વ્યાપારિક સંબંધો બગડી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એપ્રિલ 2025માં કેનેડા પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો, જેને જુલાઈ 2025માં વધારીને 35 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો હતો. હવે કેનેડાના પ્રોડક્ટ્સ પર 25%, ઊર્જા સંસાધનો અને પોટાશ પર અલગથી 10%, સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર 50% સાથે ઑટોમોબાઇલ અને ઑટો પાર્ટ્સ પર 25% ટેરિફ લાગ્યો છે.
Here are the words Trump doesn't want you to see:
“When someone says, ‘Let’s impose tariffs on foreign imports,’ it looks like they’re doing the patriotic thing by protecting American products... Markets shrink and collapse, industries shut down and millions of people lose their… pic.twitter.com/qGVXUEvg0K
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 24, 2025
