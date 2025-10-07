ટ્રમ્પે દીવાળી પહેલા વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો, હવે આ વસ્તુ પર ઝીંક્યો 25% ટેરિફ, જાણો કોના મોતિયા મરશે?
Donald Trump Tariff: ટ્રમ્પની ઝોળીમાંથી ટેરિફ બોમ્બ જાણે ખતમ જ નથી થતા. હવે તો હાલતા ચાલતા ટ્ર્મ્પના ટેરિફ બોમ્બ ફૂટતા જોવા મળે છે. વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ ફૂટ્યો જાણે કોને થશે અસર...
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પેના ટેરિફ બોમ્બનો અંત જ નથી આવી રહ્યો. દીવાળીના ફટાકડાની જેમ એક બાદ એક ટેરિફના બોમ્બ ફૂટી રહ્યા છે. અમેરિકા ફર્સ્ટના દાવા કરતા ટ્રમ્પે હવે નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ 1 નવેમ્બરથી તમામ ઈમ્પોર્ટેડ ટ્રકો પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. તેમનો દાવો છે કે અમેરિકાને વિદેશી હરીફાઈથી બચાવવા માટે તેઓ ટેરિફ લગાવે છે.
અમેરિકાનો નવો ટેરિફ બોમ્બ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મેડ ઈન અમેરિકાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. અમેરિકી પ્રોડક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેઓ આયાત પર ટેરિફ વધારી રહ્યા છે. જ્યારથી તેમણે અમેરિકાની રાષ્ટ્રપતિની ખુરશી સંભાળી છે ત્યારથી તેઓ એક બાદ એક ટેરિફની જાહેરાત કરી રહ્યા છે. હવે તેમણે 1 નવેમ્બરથી ભારે ટ્રકોની આયાત પર 25 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. ભારે ટ્રકો ઉપરાંત મીડિયમ ટ્રકો ઉપર પણ 25 ટકા ટેરિફ લગાવવાની વાત કરી છે. ટ્રમ્પની દલીલ છે કે ડિલિવરી ટ્રક, કચરા ટ્રક, ટ્રાન્ઝિટ, શટલ અને સ્કૂલ બસો તથા ટ્રેક્ટર-ટ્રેલર ટ્રકની સાથે સાથે હેવી ડ્યૂટી વ્યવસાયિક વાહનોની આયાત પણ મોંઘી થશે.
કયા દેશો પર પડશે અસર
ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની અસર એવા દેશો પર પડશે જે અમેરિકાને હેવી વ્હીકલ્સ, ટ્રક એક્સપોર્ટ કરે છે. યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે પહેલા કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ મુજબ આ નવા ટેરિફથી મેક્સિકો, કેનેડા, જાપાન, જર્મની અને ફિનલેન્ડ જેવા દેશો પર સૌથી વધુ અસર પડશે. કારણ કે આ એવા ટોપ 5 દેશ છે જ્યાથી અમેરિકા સૌથી વધુ હેવી વ્હિકલ્સ ખરીદે છે. ટ્રમ્પના આ નિર્ણયથી વિદેશી કંપનીઓની આયાત મોંઘી થશે. જેના કારણે અમેરિકી કંપનીઓ માટે તકો સર્જાશે. આ નિર્ણયથી અમેરિકી ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીને બળ મળશે. ફોર્ડ અને ટેસ્લા જેવી કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે. અત્રે જણાવવાનું કે ટેસ્લા એલન મસ્કની કંપની છે. ભલે ટ્રમ્પ અને મસ્કના સંબંધ હાલ એટલા સારા ન હોય પરંતુ ચૂંટણી દરમિયાન દુનિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ અને ટેસ્લાના માલિકે ટ્રમ્પને ખુબ મદદ કરી હતી.
