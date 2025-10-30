ટ્રમ્પ 6 વર્ષ પછી શી જિનપિંગને મળ્યા, મોટી જાહેરાત કરી, શું અમેરિકા-ચીન ટેરિફ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો?
Donald Trump Xi Jinping: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શિ જિનપિંગ વચ્ચે છ વર્ષ બાદ મુલાકાત થઈ છે. આ બેઠક બાદ ટેરિફના મામલાનો ઉકેલ આવી શકે છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની મુલાકાત થઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પ અને જિનપિંગ ગુરૂવાર (30 ઓક્ટોબર) એ દક્ષિણ કોરિયાના શહેર બુસાનમાં મળ્યા છે. બંને નેતાઓ છેલ્લે 2019મા મળ્યા હતા અને હવે છ વર્ષ બાદ બેઠક થઈ છે. ટ્રમ્પે આ મુલાકાત બાદ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે અમે પહેલા પણ ઘણી વાતો પર સહમત થયા છીએ અને હજુ પણ ઘણા મુદ્દે વાત થશે.
દક્ષિણ કોરિયાના શહેર બુસાનમાં ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે આ બેઠક શરૂ થઈ. ટ્રમ્પે શી જિનપિંગ સાથે હાથ મિલાવતા કહ્યું કે શી જિનપિંગ ખૂબ જ કઠોર વાટાઘાટકાર છે, જે સારી વાત નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમે બંને એકબીજાને જાણીએ છીએ. બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા તરફ એક મોટું પગલું ભરી શકે છે. આ મુલાકાત છ વર્ષ પછી થઈ હતી. બેઠક પહેલા ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે, "હું ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથેની મારી મુલાકાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું. તે થોડા કલાકોમાં થવા જઈ રહી છે!" આ મુલાકાત બીજા વેપાર યુદ્ધની શરૂઆત પછી ટ્રમ્પ અને શી વચ્ચેની પહેલી સામ-સામે મુલાકાત હશે.
શું ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ પર કોઈ કરાર થયો છે?
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને શી જિનપિંગની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે થઈ હતી. જોકે, હવે આશા છે કે ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફનો મુદ્દો ઉકેલાઈ જશે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "આજે એક વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે." ટ્રમ્પ દ્વારા ચીન પર ટેરિફ વધાર્યા પછી, શી જિનપિંગે ચીન પાસેથી સોયાબીન ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું, જેના કારણે અમેરિકન ખેડૂતોને નુકસાન થયું. ટેરિફ એકંદર વેપાર પર અસર કરી રહ્યા હતા. જોકે, હવે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો પીગળી શકે છે.
ટ્રમ્પને મળ્યા પછી શી જિનપિંગે શું કહ્યું
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે પણ અમેરિકા સાથેના સંબંધો વિશે વાત કરી. તેમણે ટ્રમ્પને કહ્યું, "હું તમારી સાથે કામ કરવા તૈયાર છું. આપણા બંને દેશો એકબીજાને સફળ થવામાં મદદ કરી શકે છે. આનાથી આપણા બંને માટે પ્રગતિ થશે. હું ચીન-અમેરિકા સંબંધો માટે મજબૂત પાયો બનાવવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે તૈયાર છું."
