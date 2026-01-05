Prev
ભારત પર ઝીંકેલા ટેરિફમાં વધારો કરશે અમેરિકા! ટ્રમ્પે કહ્યું- PM મોદીએ મને ખુશ કરવાની કોશિશ કરી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એકવાર ફરીથી ભારતને ધમકાવવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. લેટેસ્ટ ચેતવણીમાં તેમણે ભારત પર ટેરિફમાં વધારો ઝીંકવાની વાત કરી છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 05, 2026, 09:09 AM IST

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું કે જો ભારત રશિયન ઓઈલ મુદ્દે મદદ નહીં કરે  તો અમેરિકા ભારતીય ઈમ્પોર્ટ પર હાલનો જો ટેરિફ છે તેને વધારી શકે છે. એજન્સી મુજબ ટ્રમ્પે એક પબ્લિક સંબોધન દરમિયાન આ વાત કરી. 

ભારતના રશિયન ઓઈલ ઈમ્પોર્ટ પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ અસલમાં મને ખુશ કરવા માંગતા હતા. પીએમ મોદી ખુબ સારા વ્યક્તિ છે. તેઓ એક સારા માણસ છે. તેમને ખબર હતી કે હું ખુશ નથી. મને ખુશ કરવો જરૂરી હતો. અમે તેમના પર જલદી ટેરિફ વધારી શકીએ છીએ. 

અત્રે જણાવવાનું કે ટ્રમ્પ ભારતના રશિયા સાથેના ઓઈલ વેપારની વાત કરતા હતા. ટ્રમ્પ સરકાર ભારતની રશિયા પાસેથી ઓઈલની  ખરીદીને મુદ્દો બનાવીને લાંબા સમયથી તેનો વિરોધ કરી રહી છે. ઓગસ્ટ 2025માં ભારત પર ટેરિફ બમણો કરીને 50 ટકા કરવા પાછળ પણ રશિયન ઓઈલ ખરીદીને કારણભૂત ગણાવ્યું હતું. 

આ નિવેદનોથી રશિયા સાથે  ભારતના એનર્જી સંબંધો મુદ્દે ફરીથી તણાવ વધ્યો છે અને આ વાત ટ્રમ્પના એ દાવાના થોડા સમય બાદ આવી છે જેમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ તેમને  ભરોસો જતાવ્યો હતો કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી બંધ કરશે. જો કે ભારતે  આ દાવો ફગાવો દીધો હતો અને કહ્યું હતું કે ટ્રમ્પ અને મોદી વચ્ચે આવી કોઈ વાતચીત થઈ નથી. 

નોંધનીય છે કે રશિયા ભારતને ઓઈલ સપ્લાય કરનારો સૌથી મોટો દેશ છે. ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશનના અનેક અધિકારીઓએ પહેલા આરોપ લગાવ્યો હતો કે રશિયા આ ઓઈલ વેપારથી થનારી કમાણીનો ઉપયોગ યુક્રેનમાં યુદ્ધને વધારવા માટે કરે છે અને ભારત આ ઓઈલ ખરીદી પછી તેનો વેપાર કરીને નફો રળી રહ્યું છે અને અઢળક કમાણી કરે છે. ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ભારે ટેરિફ લગાવવો એ પુતિન પર દબાણ સર્જવાની એક ચાલ તરીકે જોવામાં આવે છે. 

