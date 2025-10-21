ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે શી જિનપિંગનું નામ લઈને ચીનનો આપી ધમકી, 10 દિવસની આપી ડેડલાઈન, જાણો
Trump Threatens China: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીનને ધમકી આપતા કહ્યું છે કે જો સારો વેપાર કરાર નહીં થાય, તો નવેમ્બરથી ચીનને 155 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે. નોંધનીય છે કે હાલમાં અમેરિકા ચીન પર 55 ટકા ટેરિફ લગાવેલો છે.
Trending Photos
Trump Threatens China: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ચીન પર ટેરિફ વધારવાની ધમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ચીન અમેરિકા સાથે કરાર માટે સંમત નહીં થાય, તો તેના પર 155 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઓસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીસ સાથે ખનિજ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ નિવેદન આપ્યું હતું.
દેશોએ તેનો ઝડપથી લાભ લીધો
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ચીન અમેરિકાને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ટેરિફ ચૂકવી રહ્યું છે. અમે જાણીએ છીએ કે તેઓ હાલમાં 55 ટકા ટેરિફ ચૂકવી રહ્યા છે, અને જો બંને દેશો વચ્ચે કોઈ કરાર નહીં થાય, તો તેમને નવેમ્બરથી 155 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે ઘણા દેશો સાથે વેપાર કરારો પર કામ થઈ ગયું છે, અને તે દેશોએ તેનો ઝડપથી લાભ લીધો છે.
ચીની માલ પર 55% ટેરિફ લગાવ્યો
તેમણે કહ્યું કે, અમે રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે પણ સારો વેપાર કરાર થવાની આશા રાખીએ છીએ. હું તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. અગાઉ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે 1 નવેમ્બરથી ચીનથી આયાત થતા સોફ્ટવેર પર 100% ટેરિફ લગાવવામાં આવશે. અમેરિકા પહેલાથી જ ચીની માલ પર 55% ટેરિફ લાદી ચૂકવે છે.
તેમણે અમને કંઈક આપવું પડશે
રવિવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે અમારા ખૂબ સારા સંબંધો છે. જોકે, કેટલાક મુદ્દાઓ છે. તેઓ અમને ટેરિફમાં નોંધપાત્ર રકમ ચૂકવે છે. તેમની પાસે તે ઘટાડવાની તક છે. અમે આના પર સાથે મળીને કામ કરીશું. પરંતુ તેમણે અમને કંઈક આપવું પડશે.
આ એકતરફી રસ્તો નથી
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તમે જાણો છો કે મારા પહેલા કાર્યકાળ દરમિયાન પણ ચીને ઘણા પૈસા ચૂકવ્યા હતા. હવે તેઓ અમેરિકાને ઘણા પૈસા ચૂકવી રહ્યા છે. મને લાગે છે કે તેઓ હવે લાદવામાં આવનાર ટેરિફ ચૂકવી શકશે નહીં. અમે ટેરિફ ઘટાડવા પણ તૈયાર છીએ, પરંતુ તેમણે આપણા માટે પણ કંઈક કરવું પડશે. આ એકતરફી રસ્તો નથી. અગાઉ, અમેરિકાના નાણામંત્રી, સ્કોટ બેસન્ટે કહ્યું હતું કે ચીન સાથે વેપાર સોદા પર વાતચીત આ અઠવાડિયાના અંતમાં મલેશિયામાં થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે