ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે કેમ ખતરનાક છે પેરાસિટામોલ? ટ્રમ્પના દાવાથી દુનિયાભરમાં વધી ચિંતા
યુએસ હેલ્થ સેક્રેટરી રોબર્ટ એફ. કેનેડી જુનિયરના નેતૃત્વમાં મહિનાઓ સુધી ચાલેલી વ્યાપક તપાસ બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પેરાસિટામોલ અંગે આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સગર્ભા સ્ત્રીઓ દ્વારા પેરાસિટામોલનો ઉપયોગ ઓટીઝમનું જોખમ વધારે છે.
વોશિંગટનઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પેરાસિટામોલને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પેરાસિટામોલ ખાવાથી બાળકોમાં ઓટીઝમનો ખતરો વધે છે. તેને લઈને ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસમાં પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યુ, મને લાગે છે કે આપણે ઓટીઝમનો જવાબ મળી ગયો છે. ગર્ભાવસ્થામાં મહિલાઓ દ્વારા એસિટામિનોફેમ (Acetaminophen) દવાનો ઉપયોગ કરવાથી બાળકોમાં ઓટીઝમનું જોખમ વધી જાય છે.
તેમણે ગર્ભવતી મહિલાઓને ચેતવણી આપી કે પેરાસિટામોલનો ઉપયોગ માત્ર અત્યંત જરૂરી હોવા પર કરે કારણ કે તે બાળકોમાં ઓટીઝમનું જોખમ વધારી શકે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ નિર્ણયની પાછળ ટ્રમ્પના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રોબર્ટ એપ. કેનેડી જુનિયર છે, જે પર્યાવરણીય કારણો અને દવાઓને ઓટીઝમ સાથે જોડવા માટે જાણીતા છે.
ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે US Food and Drug Administration (FDA) ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે એસિટામિનોફેમના લેબલ પર ચેતવણી સામેલ કરશે, જેમાં ગર્ભાવસ્થામાં તેના ઉપયોગને લઈને વોર્નિંગ આપવામાં આવશે. ટ્રમ્પે કહ્યુ કે અમે ગર્ભવતી મહિલાઓને જણાવી રહ્યાં છીએ, તેના ઉપયોગથી બચો, જ્યાં સુધી તે મેડિકલી ખૂબ જરૂરી ન હોય.
મહત્વનું છે કે અમેરિકામાં પેરાસિટામોલને એસિટામિનોફેન કહેવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે Tylenol જેવી બ્રાન્ડ હેઠળ વેચાઈ છે. આ ચેતવણી બાદ USFDA એ તેના લેબલ ઉપયોગમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો. ભારતમાં એસિટામિનોફેનને પેરાસિટામોલના નામથી ઓળખવામાં આવે છે અને દાયકાઓથી ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તેને સૌથી સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે. આ સાથે USFDA એ ઓટીઝમના કેટલાક લક્ષણોની સારવાર માટે લ્યૂકોવોરિનની મંજૂરી શરૂ કરી છે.
હવે ટ્રમ્પના દબાવમાં FDA એ પેરાસિટામોલના લેબલ પર નવી ચેતવણી જોડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. પરંતુ નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ દાવાને અતિશયોક્તિપૂર્ણ બતાવવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમનું કહેવું છે કે વહીવટના પહેલા વર્ષમાં આટલા વ્યાપક તારણો કાઢવા અશક્ય છે. પર્યાવરણીય પરિબળો ભૂમિકા ભજવે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે ઓટીઝમ પર વધુ ઊંડાણપૂર્વક સંશોધનની જરૂર છે.
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે રોબર્ટ એફ. કેનેડી જુનિયર વર્ષોથી દાવો કરી રહ્યા છે કે રસીઓ ઓટીઝમમાં વધારો કરવા માટે ફાળો આપનાર પરિબળ હોઈ શકે છે. જો કે, આ વિચારને વૈજ્ઞાનિક રીતે ઘણી વખત રદિયો આપવામાં આવ્યો છે.
