/ટ્રમ્પના એક નિર્ણય બાદ ફરી યુદ્ધ ભડકી ઉઠે તેવા એંધાણ, શું થશે પેટ્રોલ-ડીઝલ, ગેસનું?

Trump Rejects Iran's Peace Proposal: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ખતમ કરવાની તમામ કોશિશો નિષ્ફળ જતી જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ જ્યાં હોર્મુઝ બંધ થવાથી અને અમેરિકાએ કરેલી નાકાબંધીના કારણે દુનિયાભરમાં ઓઈલ અને ગેસનું સંકટ વધી રહ્યું છે ત્યાં બીજી બાજુ અમેરિકાએ ઈરાનનો શાંતિ પ્રસ્તાવ પણ ફગાવી દીધો છે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ તંગ બને તેવા પૂરેપૂરા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે ઈરાને અમેરિકાને વધુ એક શાંતિ પ્રસ્તાવ મોકલ્યો હતો પરંતુ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેને સ્વીકારવાની ઘસીને ના પાડી દીધી. રવિવારે ઈરાને અમેરિકા સામે એક નવો શાંતિ પ્રસ્તાવ મોકલ્યો હતો. જે મુજબ દરેક મોરચે યુદ્ધવિરામ કરવાની માંગણી કરાઈ હતી. ખાસ કરીને લેબનોનમાં સંઘર્ષ રોકવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સુરક્ષિત અવરજવર પર ભાર મૂક્યો હતો.
એવી શું હતી ઈરાનની શરતો?
ઈરાનનું કહેવું હતું કે યુદ્ધમાં તેને જે પણ નુકસાન થયું છે તેની અમેરિકા ભરપાઈ કરે અને વળતર પણ આપે. આ ઉપરાંત ઈરાની એવી પણ શરત હતી કે અમેરિકા પોતાના પ્રતિબંધો હટાવે અને ઈરાનના ઓઈલને વૈશ્વિક બજારમાં વેચવાની પૂરેપૂરી છૂટ મળે. આ પ્રસ્તાવમાં કહેવાયું હતું કે હોર્મુઝ પર ઈરાનના સાર્વભૌમત્વનો સ્વીકાર કરવામાં આવે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના આ પ્રસ્તાવને એક ઝટકે ફગાવી દીધો.
ટ્રમ્પે ઘસીને ના પાડી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર જ સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે આ ડીલ તેમના માટે અસ્વીકાર્ય છે. ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયને રવિવારે કહ્યું કે અમેરિકા સાથે વાતચીતમાં સામેલ થવાનો મૂળ હેતુ દેશના અધિકારોની સુરક્ષા કરવાનો અને રાષ્ટ્રીય હિતોની મજબૂતીથી રક્ષા કરવાનો છે. તેનો અર્થ કોઈની આગળ આત્મસમર્પણ કરતા પીછેહટ કરવાનો નથી. નોંધનીય છે કે ઈરાની સરકારી મીડિયાના રિપોર્ટ મુજબ પેજેશ્કિયને કહ્યું કે ઈરાની રાષ્ટ્ર દુશ્મન સામે ક્યારેય ઝૂકશે નહીં.
અમેરિકાએ પણ આપ્યો હતો શાંતિ પ્રસ્તાવ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી શાંતિ વાર્તામાં પાકિસ્તાન મધ્યસ્થતા કરી રહ્યું છે. વર્તમાન તણાવના પગલે હોર્મુઝ જળમાર્ગથી પસાર થનારા જહાજોની અવરજવરમાં સમસ્યાઓ આવી છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા બજાર હચમચી ગયું છે. ભારતની સાથે પાકિસ્તાનના ગત સૈન્ય સંઘર્ષ ઓપરેશન સિંદૂરની પહેલી વર્ષગાંઠના અવસરે આયોજિત એક કાર્યક્રમને સંબોધન કરતા શરીફે કહ્યું કે હાલ ફીલ્ડ માર્શલ (આસિમ મુનીર)એ મને જણાવ્યું છે કે આપણને ઈરાનનો જવાબ મળી ગયો છે. એનાથી વધુ વિગતો આપી શકું નહીં.
આ અગાઉ ઈરાની મીડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાને અમેરિકાના પ્રસ્તાવ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા પાકિસ્તાનને સોપી દીધી હતી. ત્યારબાદ અમેરિકા મોકલવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પર કરેલા સંયુક્ત હુમલાઓ બાદ ઈરાનની જવાબી કાર્યવાહીના કારણે યુદ્ધ ભડકી ગયું હતું. હાલ આઠ એપ્રિલથી આમ તો જો કે યુદ્ધવિરામ ચાલુ છે પરંતુ જે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે જોતા એવું લાગે છે કે ગમે ત્યારે સ્થિતિ તંગ બને તેવા એંધાણ છે.