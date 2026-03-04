US Israel Iran Strike: 1,88,70,00,00,00,000 રૂપિયા, ઈરાનમાં અમેરિકાના યુદ્ધનો ખર્ચ; ટ્રમ્પે જણાવ્યું ક્યાં સુધી ચાલશે જંગ?

Prev
US Israel Iran War: અમેરિકા ફરી એકવાર યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરી ગયું છે. ઈરાન સામેના આ યુદ્ધનો ખર્ચ વધીને ₹18.87 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ગમે તે થાય, હવે અમેરિકા પાછળ હટશે નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:15 PM IST
  • અમેરિકા ફરી એકવાર યુદ્ધના મેદાનમાં!
  • દરરોજ કરોડોનો ધુમાડો કરી રહ્યું છે અમેરિકા
  • '₹18.87 લાખ કરોડ ખર્ચશે અમેરિકા'
  • ટ્રમ્પે જણાવ્યું ક્યાં સુધી ચાલશે જંગ?
     

US Israel Iran War: અમેરિકા અત્યારે સંઘર્ષમાં ફસાયેલું છે. જાનમાલના નુકસાનની સાથે દેશને મોટું આર્થિક નુકસાન પણ વેઠવું પડી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ઈરાન પર થયેલા હુમલાના પ્રથમ 24 કલાકમાં જ અમેરિકાએ 779 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹6,900 કરોડ) ખર્ચ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે આ યુદ્ધ લગભગ એક મહિના સુધી અથવા તેનાથી પણ વધુ સમય સુધી ચાલી શકે છે.

દરરોજ કરોડોનો ધુમાડો
'સેન્ટર ફોર ન્યૂ અમેરિકન સિક્યુરિટી'ના આંકડા મુજબ કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ (જેમ કે દુનિયાનું સૌથી મોટું વિમાનવાહક જહાજ USS ગેરાલ્ડ આર. ફોર્ડ) ચલાવવાનો દૈનિક ખર્ચ આશરે 65 લાખ ડોલર એટલે કે (₹58 કરોડ) થાય છે. ઈરાન પરના હુમલા માટે અમેરિકાએ ગેરાલ્ડ આર. ફોર્ડ સહિત બે કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ મધ્ય પૂર્વ (મિડલ ઈસ્ટ)માં તૈનાત કર્યા છે.

'₹18.87 લાખ કરોડ ખર્ચશે અમેરિકા'
યુદ્ધની સૈન્ય તૈયારીઓ, વિમાનો અને નૌકાદળના જહાજોની તૈનાતી પાછળનો અંદાજિત ખર્ચ અગાઉથી જ 630 મિલિયન ડોલર (₹5,556 કરોડ) હતો. જો ટ્રમ્પના સંકેત મુજબ આ યુદ્ધ લાંબું ખેંચાય છે, તો 'પેન વ્હાર્ટન બજેટ મોડેલ'ના ડિરેક્ટર કન્ટ સ્મેટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકાએ કુલ $210 અબજ (₹18.87 લાખ કરોડ) ખર્ચવા પડી શકે છે.

7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ હમાસે ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો, જેમાં આશરે 1200 લોકો માર્યા ગયા અને 251 લોકોને બંધક બનાવ્યા ત્યારથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇઝરાયલને 21.7 અરબ ડોલરની લશ્કરી સહાય પૂરી પાડી છે. આમાં યમન, ઈરાન અને મધ્ય પૂર્વમાં ઇઝરાયલની કાર્યવાહીનો ખર્ચ શામેલ છે, જેનો ખર્ચ 9.65 અરબ ડોલરથી 12.07 અરબ ડોલરની વચ્ચેનો ખર્ચો આવ્યો છે.

કેટલો સમય ચાલશે યુદ્ધ?
બ્રાઉન યુનિવર્સિટીના 2025ના "યુદ્ધ ખર્ચ" રિપોર્ટ મુજબ, આ બે આંકડા ઉમેરવાથી ખર્ચ 31.35 અરબ ડોલર (રૂ. 2.82 લાખ કરોડ) થી વધીને 33.77 અરબ ડોલર (રૂ. 3.04 લાખ કરોડ) થઈ જાય છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે યુદ્ધ કેટલો સમય ચાલશે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે ચાર થી પાંચ અઠવાડિયાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, પરંતુ અમારી પાસે તેનાથી વધુ સમય સુધી યુદ્ધ ચાલુ રાખવાની ક્ષમતા છે. અમે તે કરીશું. ભલે ગમે તેટલો સમય લાગે. તેના માટે ગમે કે કરવું પડે."

 

