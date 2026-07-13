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ઈરાન રહે કે ન રહે, હોર્મુઝ બધા માટે ખુલ્લું રહેશે, ટ્રમ્પે કહ્યું- સુરક્ષા પણ કરીશું, પૈસા પણ લઈશું

Donald Trump : મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી એકવાર તણાવ વચ્ચે યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપાર માર્ગોમાંથી એકની સુરક્ષા પુરી પાડવાના બદલામાં અમને પેમેન્ટ પણ મળવું જોઈએ. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:26 PM IST
ઈરાન રહે કે ન રહે, હોર્મુઝ બધા માટે ખુલ્લું રહેશે, ટ્રમ્પે કહ્યું- સુરક્ષા પણ કરીશું, પૈસા પણ લઈશું
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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