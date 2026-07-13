/ઈરાન રહે કે ન રહે, હોર્મુઝ બધા માટે ખુલ્લું રહેશે, ટ્રમ્પે કહ્યું- સુરક્ષા પણ કરીશું, પૈસા પણ લઈશું

Donald Trump : મિડલ ઈસ્ટમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેને ઈરાન તેના અર્થતંત્ર માટે ઢાલ તરીકે જોતું હતું તે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને સોનાના ઈંડા આપતી મરઘી જેવું લાગી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે તેના પર નિયંત્રણ મેળવવા અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમના અગાઉના વલણ કરતાં એક ડગલું આગળ વધીને, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે કહ્યું કે, હોર્મુઝ સમગ્ર વિશ્વ માટે ખુલ્લું રહેશે ઈરાન સાથે હોય કે ના હોય. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના આ નિવેદનને તેમની પાક્કી નજર અને તેમની વ્યવસાયિક કુશળતા બંનેના પ્રતિબિંબ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
હોર્મુઝનું નિયંત્રણ કરશે અને ફી પણ વસૂલશે : ટ્રમ્પ
હોર્મુઝ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે ઉત્સુક ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે યુએસ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષા પુરી પાડશે અને આ માટે તે ફી વસૂલશે. ઈરાન સાથે વધતા તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું કે, અમારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું નિયંત્રણ લઈ લેવું જોઈએ અને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપાર માર્ગોમાંથી એકની સુરક્ષા માટે પેમેન્ટ પણ મળવું જોઈએ.
અમે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો નિયંત્રણ લઈ રહ્યા છીએ : ટ્રમ્પ
ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો નિયંત્રણ લઈ રહ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે ઈરાન હાલમાં નબળી સ્થિતિમાં છે. તેહરાન પાસે કંઈ બચ્યું નથી. ગઈકાલે અમારી 11 કલાકની બેઠક થઈ હતી. બધું જ નક્કી થઈ ગયું હતું. રૂમમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી તેઓએ ફોન કરીને કહ્યું કે કેટલાક ફેરફારો કરવાની જરૂર છે. તેઓ છેલ્લા 47 વર્ષથી આ રીતે લોકોને રોકી રહ્યા છે. આ 47 વર્ષ પહેલાં થઈ જવું જોઈતું હતું.
વધુમાં ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં ઘણું પાછળ પડી ગયું છે. ઈરાનની નૌકાદળ, વાયુસેના અને મિસાઈલ ક્ષમતાઓ લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી છે અને તેના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ માર્યા ગયા છે.