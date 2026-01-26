ટ્રમ્પ પર ચાલી શકે છે મહાભિયોગ... ભારત વિરુદ્ધ કાર્યવાહીથી નારાજ છે સાંસદ, લીક ઓડિયોમાં મોટો ખુલાસા
અમેરિકાના સાંસદ ટેડ ક્રૂઝના લીક ઓડિયોમાં તેમણે કહ્યું કે ટેરિફ પોલિસીને લઈને તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ ટ્રમ્પ તેના પર ગુસ્સે થયા અને અપશબ્દો પણ કહ્યાં હતા.
India US Trade Deal: ભારતને ટેરિફની સતત ધમકી આપતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ વલણથી તેમના સાંસદ નારાજ છે. રિપબ્લિકન પાર્ટીના સાંસદ ટેડ ક્રૂઝનો લીક્ડ ઓડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તેઓ ટ્રમ્પની નીતિઓની આલોચના કરી રહ્યાં છે. તેમણે તે પણ જણાવ્યું કે ટ્રમ્પ સરકારના કયા લોકોને કારણે ભારત અને અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ લટકી છે.
ટેડ ક્રૂઝે જણાવ્યું કે ભારતની સાથે વ્યાપાર સમજુતિમાં વિલંબ માટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ, વ્હાઇટ હાઉસના વ્યાપાર સલાહકાર પીટર નવારો અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જવાબદાર છે.
એકિસ્યોસના રિપોર્ટ અનુસાર રિપબ્લિકન પાર્ટીના સાંસદ ટેડ ક્રૂઝે કેટલાક પાર્ટી ડોનર્સ સાથે ફોન પર વાત કરી અને આ વાતચીતનો ઓડિયો લીક થયો છે. ઓડિયોમાં ટેડ ક્રૂઝે પીટર નવારો અને જેડી વેન્સને ભારત-યુએસ ટ્રેડ ડીલને પાટા પરથી ઉતરી જવાના જવાબદાર ઠેરવ્યા. સાથે તેમણે ટ્રમ્પની નીતિઓને પણ ભારતની સાથે વ્યાપાર સમજુતિમાં વિલંબ માટે દોષી ઠેરવ્યા છે.
ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ મહાભિયોગનું કારણ બની શકે છે ટેરિફ નીતિઃ અમેરિકી સાંસદ
રિપોર્ટ અનુસાર 10 મીનિટનો આ લીક્ડ ઓડિયો રિપબ્લિકન પાર્ટીના કોઈ સૂત્ર તરફથી આપવામાં આવ્યો છે. પાછલા વર્ષ 2025ની શરૂઆત અને મધ્યમાં ટેડ ક્રૂઝે કેટલાક પ્રાઇવેટ ડોનર્સ સાથે વાત કરી હતી, જેમાં તેઓ ખુદને ટ્રેડિશનલ ફ્રી-ટ્રેડ સપોર્ટર અને હસ્તક્ષેપવાદી રિપલ્બિકન તરીકે રજૂ કરી રહ્યાં છે. 2028ની રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીની તૈયારીમાં લાગેલા ટેડ ક્રૂઝે આ વાતચીતમાં ટ્રમ્પના ટેરિફને અર્થવ્યવસ્થા માટે ઘાતક ગણાવ્યો છે અને કહ્યું કે આ નીતિ ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ મહાભિયોગનું કારણ પણ બની શકે છે.
ટેડ ક્રૂઝે જણાવ્યુ કે એપ્રિલ 2025મા જ્યારે ટ્રમ્પે કેટલાક દેશો પર ટેરિફ લગાવવાનું શરૂ કર્યું તો ક્રૂઝ અને કેટલાક સાંસદોએ રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરી. ટ્રમ્પને તેમણે આગ્રહ કર્યો કે તેઓ તેને પરત લે. ક્રૂઝે જણાવ્યું કે અડધી રાત સુધી આ વાતચીત ચાલી, પરંતુ તેના પરિણામ સારા રહ્યાં નહીં. આ દરમિયાન ટ્રમ્પ તેમના પર ગુસ્સે થયા અને અપશબ્દો પણ કહ્યાં હતા.
