/શું ટ્રમ્પે પોતાને જગાડવા માટે યુવતી હાયર કરી? મિસ્ટ્રી ગર્લ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શું પોતાને જગાડવા માટે કોઈ યુવતીને કામે રાખી છે? ઓનલાઈન આવી અફવાઓ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે. હાલના દિવસોમાં ઈન્ટરનેટ પર એક વીડિયો ખુબ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં એક યુવતી ટ્રમ્પની પાછળ ઉભેલી જોવા મળે છે. એવું કહેવાય છે કે આ રહસ્યમયી યુવતીને ટ્રમ્પને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે કામે રાખવામાં આવી છે. તેની પાસે આમ કરવા માટે એક વિશેષ 'બઝર' પણ છે.
હાલ તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કામ સમયે ઊંઘતા રહેવાના કારણે ઈન્ટરનેટ પર મજાકનું પાત્ર બન્યા છે. આ પહેલા તેઓ વર્ષોથી પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડેનની કથિત સુસ્તીની અવારનવાર મજાક ઉડાવતા હતા અને તેમને વારંવાર 'સ્લીપી જો' કહીને બોલાવતા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી થિયરી ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ એક વિશેષ કર્મચારીને નિયુક્ત કરી છે. આ મહિલા સ્ટાફનું કામ મીટિંગ્સમાં ટ્રમ્પને ઝોકું આવી જાય તો જગાડવાનું છે.
Trump wakes up when she touches her belly.
Weird pic.twitter.com/qVgOtguwIQ
— Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) August 12, 2026
ડેઈલી સ્ટારના રિપોર્ટ મુજબ અનેક ઓનલાઈન યૂઝર્સનો દાવો છે કે આ કર્મચારી પાસે એક 'બઝર' છે જેને તે રાષ્ટ્રપતિને ઊંઘ આવે ત્યારે દબાવે છે.
કઈ રીતે શરૂ થયો ગણગણાટ?
આ બધી અજીબોગરીબ અફવાઓ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે 10 ઓગસ્ટના રોજ ઓવલ ઓફિસમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ટ્રમ્પની પોતાની આંખો ખુલ્લી રાખવામાં અસમર્થ દેખાતા હોય એવો એક વીડિયો વાયરલ થયો. બાજ નજરવાળા યૂઝર્સે જોઈ લીધુ કે જ્યારે પણ રાષ્ટ્રપતિને ઊંઘ આવવા લાગતી કે તેમની પાછળ ઊભેલી એક મહિલા તરત પોતાનું પેટ દબાવતી હતો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પની આંખ ખુલી જતી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર અટકળોનું બજાર ગરમ
યૂઝર્સે એવી અટકળો લગાવવાની શરૂ કરી દીધી કે બંને ચીજો પરસ્પર જોડાયેલી છે. આ મિસ્ટ્રી યુવતી પાસે એક રહસ્યમયી બઝર છે. આ યુવતીને એટલા માટે કામે લગાડવામાં આવી છે જેથી કરીને રાષ્ટ્રપતિ મીટિંગમાં સૂઈ ન જાય. તે પહેલા જ તે યુવતી તેમને જગાડી દે.
ઓનલાઈન યૂઝર્સની થિયરી મુજબ દાવો કરાયો કે તે મહિલાએ પોતાના પેટ પર એક બટન લગાવી રાખ્યું છે. જ્યારે તેને ખબર પડે છે કે ટ્રમ્પ સૂઈ ગયા, તે પોતાનો હાથ હલાવીને બટન દબાવે છે, જેનાથી તેઓ જાગી જાય છે. લોકો તેને 'ધ ઝૈપર' કહી રહ્યા છે. જો કે અનેક લોકોએ તેને ફક્ત અફવા ગણાવી. કેટલાક યૂઝર્સ આ વિચારને ફગાવતા પણ જોવા મળ્યા અને આવી થિયરીમાં અનેક ખામીઓ ગણાવી દીધી.
કોણ છે એ યુવતી?
તમને જણાવી દઈએ કે વાયરલ વીડિયોમાં જોવા મળતી યુવતીનું નામ જૈમી લીગ ફ્રેંકલીન છે. તે લાંબા સમયથી અમેરિકી રાજકારણ અને કન્ઝર્વેટિવ મીડિયામાં દુનિયામાં એક્ટિવ રહી છે. ફ્રેંકલીને ટ્રમ્પના પહેલા કાર્યકાળ દરમિયાન વ્હાઈટ હાઉસમાં કામ કર્યું હતું. તે પહેલા તે રિપબ્લિકન રાજકારણ સાથે જોડાયેલી રહી છે. તે ટ્રમ્પના 2020ના ઈલેક્શન કેમ્પેઈનનો પણ ભાગ રહી ચૂકી છે. બાદમાં તેણે The Conservateur નામનું કન્ઝર્વેટિવ મીડિયા અને લાઈફસ્ટાઈલ પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું. જેની તે સીઈઓ છે.
મહિલાએ પોતે કર્યો ખુલાસો
જ્યારે અટકળોનું બજાર ગરમ થવા લાગ્યું તો ફ્રેંકલીને પોતે સોશિયલ મીડિયા પર તેનો જવાબ આપ્યો. એક વાયરલ પોસ્ટને જવાબ આપતા તેણે લખ્યું કે “I'm just pregnant you weirdos.” એટલે કે પેટ પર હાથ રાખવાનું કારણ કોઈ સીક્રેટ બટન કે ટ્રમ્પને ઈલેક્ટ્રિક ઝટકો આપનારો ડિવાઈસ નહતો. ફ્રેન્કલીને સ્પષ્ટ કર્યું કે તે પ્રેગનેન્ટ છે અને તેના કારણે તેનો હાથ પેટ પર હતો.