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શું ટ્રમ્પે પોતાને જગાડવા માટે યુવતી હાયર કરી? મિસ્ટ્રી ગર્લ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેઓ મીટિંગ દરમિયાન ઊંઘતા જોવા મળે છે. એક મહિલા ત્યાં પાછળ ઊભી છે અને જેવી તે પોતાના પેટ પર હાથ મૂકે છે કે ટ્રમ્પની ઊંઘ ઉડી જાય છે. ત્યારે ઓનલાઈન એ ચર્ચા થવા લાગી છે કે ટ્રમ્પે પોતાને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે એક છોકરી હાયર કરી રાખી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:53 PM IST
શું ટ્રમ્પે પોતાને જગાડવા માટે યુવતી હાયર કરી? મિસ્ટ્રી ગર્લ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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