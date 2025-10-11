Prev
Next

PM મોદીને ખાસ મિત્ર માને છે ટ્રમ્પ, ટેરિફ વોર વચ્ચે અમેરિકન રાજદૂતે આપ્યું મોટું નિવેદન

પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત બાદ અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાના ખાસ મિત્ર માને છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:35 PM IST

Trending Photos

PM મોદીને ખાસ મિત્ર માને છે ટ્રમ્પ, ટેરિફ વોર વચ્ચે અમેરિકન રાજદૂતે આપ્યું મોટું નિવેદન

અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા ટેરિફ વોર વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન બહાર આવ્યું છે. અમેરિકન રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું છે કે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખાસ મિત્ર માને છે. ગોરે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત બાદ આ નિવેદન આપ્યું હતું. 

ગોરને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના સહયોગી માનવામાં આવે છે, જેનાથી તેમનું નિવેદન મહત્વપૂર્ણ બન્યું છે. ગોર ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ ફોર મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસોર્સિસ માઈકલ જે. રિગાસ સાથે છ દિવસની મુલાકાતે ભારત આવ્યા છે અને વરિષ્ઠ ભારતીય અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સર્જિયો ગોર સાથેની તેમની મુલાકાત વિશે પણ લખ્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેમને વિશ્વાસ છે કે યુએસ એમ્બેસેડરનો કાર્યકાળ ભારત-અમેરિકા ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવશે. પીએમ મોદીએ લખ્યું કે તેઓ ભારતમાં નિયુક્ત યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરનું સ્વાગત કરીને ખુશ છે. ગોરે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથેની તેમની અવિશ્વસનીય મુલાકાત માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે બંનેએ સંરક્ષણ, વેપાર અને ટેકનોલોજી સહિતના દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.

પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત

પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાત બાદ સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના મહત્વ પર પણ ચર્ચા કરી. બેઠક દરમિયાન તેઓએ સંરક્ષણ, વેપાર અને ટેકનોલોજી સહિતના દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમેરિકા ભારત સાથેના તેના સંબંધોને મહત્વ આપે છે. અમે વિદેશ મંત્રી જયશંકર, NSA ડોભાલ અને વિદેશ સચિવ મિસ્ત્રી સાથે ઘણી બેઠકો કરી છે.

અગાઉ વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે X પર જણાવ્યું હતું કે તેમણે ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને તેની સહિયારી પ્રાથમિકતાઓ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરી છે. વિદેશ સચિવે રાજદૂત ગોરને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર 25 ટકા ટેરિફ સહિત ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવાના યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્ણય પછી નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ બન્યા છે. ભારતે અમેરિકાના આ પગલાને અન્યાયી અને ગેરવાજબી ગણાવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
donald trumppm modiUS ambassadorSergio GorIndia US Relation

Trending news