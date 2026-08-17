/ટ્રમ્પની ધમકી બાદ વધુ એક યુદ્ધના ભણકારા ! જાણો આ વખતે કોણ હશે આમને સામને

Donald Trump : સોમવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓમાન પર બોમ્બમારો કરવાની ધમકી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો ઓમાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાની જહાજોના નાકાબંધીમાં દખલ કરશે, તો તેઓ બોમ્બમારાનો આદેશ આપશે. જો કે, ઓમાન પરંપરાગત રીતે અમેરિકાનું મિત્ર છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર અંગે ઈરાન સાથે ડીલ કરવાની નજીક છે. દરમિયાન અમેરિકા નાકાબંધી દ્વારા ઈરાન પર શાંતિ કરાર માટે દબાણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ નાકાબંધીએ ઈરાની જહાજોની અવરજવર લગભગ સ્થિર કરી દીધી છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે જો ઓમાન દખલ કરશે, તો અમે તેના પર ભારે બોમ્બમારો કરીશું. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નાકાબંધી ઈરાન પર દબાણ લાવી રહી છે અને કહ્યું હતું કે તેમની પાસે વિવાદ ઉકેલવા માટે કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા નથી, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમને કોઈ ઉતાવળ નથી. યુએસ-ઈરાન વચ્ચે મડાગાંઠ લગભગ છ મહિનાથી ચાલી રહી છે અને કોઈ ઉકેલ દેખાતો નથી. શાંતિ મંત્રણા અટકી ગઈ છે, જેના કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઓઈલ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પ્રવાહ અટકી ગયો છે.
યુએસ-ઈરાન શાંતિ મંત્રણા અટકી
યુએસ-ઈરાન શાંતિ મંત્રણા લાંબા સમયથી અટકી ગઈ છે. બે મહિના પહેલા પાકિસ્તાન અને કતાર દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલા શાંતિ કરાર માટે બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ત્યારબાદ અમેરિકા અને ઈરાને એકબીજા પર શાંતિ કરારની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને એમઓયુને નકારી કાઢ્યા. ત્યારથી બંને દેશો એકબીજા પર હુમલો કરી રહ્યા છે. અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઈરાની લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા છે. દરમિયાન, ઈરાને ગલ્ફ દેશોમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ, જહાજો, પેટ્રોલિયમ ડેપો અને અન્ય સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા છે.
ઈરાન અને ઓમાન ડીલની નજીક
ઈરાન અને ઓમાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવરનું સંચાલન કરવા માટે એક કામચલાઉ વ્યવસ્થા પર મંત્રણા કરી રહ્યા છે. સોમવારે ઈરાને જણાવ્યું હતું કે તે પ્રસ્તાવિત વ્યવસ્થાઓની વિગતો આપતા સંયુક્ત નિવેદનને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઓમાન સાથે કામ કરી રહ્યું છે.
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવા માટે જહાજો કયા માર્ગનો ઉપયોગ કરશે તે અંગે સર્વસંમતિ થઈ છે. બાઘાઈએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રાન્ઝીટ રૂટ માટે નકશા પર એક કરાર થયો છે, તેમણે વધુ વિગતો આપી નહોતી, પરંતુ અગાઉની ચર્ચાઓ સૂચવે છે કે જહાજો ઈરાન નજીકના માર્ગે સ્ટ્રેટમાં પ્રવેશી શકે છે અને ઓમાન નજીકના માર્ગે બહાર નીકળી શકે છે. આ વચગાળાની વ્યવસ્થા હેઠળ જહાજોને પસાર થતી વખતે કોઈ ફી કે ટોલ ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.