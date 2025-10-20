દિવાળી પર ટ્રમ્પે આપી ભારતને ધમકી, રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદો, નહિ તો....
Trump Tariff Warning : બુધવારે અગાઉ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા ખુશ નથી, કારણ કે, ભારત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ખરીદી રહ્યું છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આવી ખરીદીઓ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન યુદ્ધોને નાણાં પૂરા પાડવામાં મદદ કરે છે.
Donald Trump India : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતને ચેતવણી આપી છે કે જો તે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ નહીં કરે તો તેને ભારે ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે. ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે આ મુદ્દે પીએમ મોદી સાથે વાત કરી હતી, જોકે વિદેશ વિભાગે ટ્રમ્પના દાવાને ફગાવી દીધો છે. ટ્રમ્પ કહે છે કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને ભારત પરોક્ષ રીતે યુક્રેન યુદ્ધમાં મદદ કરી રહ્યું છે.
યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત પર ટેરિફ વધારવાની ધમકી આપી છે. તેમણે એવો દાવો પણ કર્યો છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ખાતરી આપી છે કે તેઓ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. જોકે, ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદી વચ્ચેની વાતચીત વિશે તેમની પાસે કોઈ માહિતી નથી.
પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "પીએમ મોદીએ મને કહ્યું હતું કે તેઓ રશિયન તેલનું કામ નહીં કરે. પરંતુ જો તેઓ કરશે, તો તેઓ ખૂબ ભારે ટેરિફ ચૂકવશે." બુધવારે, ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાંથી દાવો પણ કર્યો હતો કે, પીએમ મોદીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે.
બુધવારે, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા "ખુશ નથી" કે ભારત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ખરીદી રહ્યું છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આવી ખરીદીઓ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને યુદ્ધને નાણાં પૂરા પાડવામાં મદદ કરે છે.
એક પ્રશ્નના જવાબમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "મોદી મારા મિત્ર છે, અમારા સંબંધો ખૂબ સારા છે... અમે ખુશ નહોતા કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા હતા. કારણ કે તેનાથી રશિયાને આ અર્થહીન યુદ્ધ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી મળી. તેઓએ આ યુદ્ધમાં લાખો લોકો ગુમાવ્યા." તેમણે ઉમેર્યું, "હું ખુશ નહોતો કે ભારત તેલ ખરીદી રહ્યું હતું, અને તેમણે મને ખાતરી આપી છે કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. આ એક મોટું પગલું છે. હવે આપણે ચીનને પણ એવું જ કરવા માટે મજબૂર કરવું પડશે."
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમણે મને ખાતરી આપી છે કે રશિયા પાસેથી કોઈ તેલ ખરીદવામાં આવશે નહીં. મને ખબર નથી, કદાચ આ મોટા સમાચાર છે. શું હું એમ કહી શકું?... તે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા નથી. તે પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગયું છે." તે તરત જ તે કરી શકતા નથી... પરંતુ પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે.'
ભારતનો પ્રતિભાવ
ગુરુવારે અહીં સાપ્તાહિક બ્રીફિંગમાં રશિયા પાસેથી ભારત દ્વારા તેલ ખરીદવા અંગે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે બંને નેતાઓ વચ્ચે કોઈ વાતચીત થઈ નથી. તેમણે કહ્યું, "મને ગઈકાલે બંને નેતાઓ વચ્ચે કોઈ વાતચીતની જાણ નથી."
તેમણે કહ્યું કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાના મુદ્દા પર ભારતનું વલણ પહેલાથી જ એક નિવેદન દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ભારત તેના ગ્રાહકોના હિત સાથે કોઈ સમાધાન કરશે નહીં.
