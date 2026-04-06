ગુસ્સામાં ઈરાનને અપશબ્દ બોલી ફસાઈ ગયા ટ્રમ્પ, શું આ નિયમથી જઈ શકે છે US રાષ્ટ્રપતિની ખુરશી

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldગુસ્સામાં ઈરાનને અપશબ્દ બોલી ફસાઈ ગયા ટ્રમ્પ, શું આ નિયમથી જઈ શકે છે US રાષ્ટ્રપતિની ખુરશી

US 25th Amendment: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિવાદમાં આવી ગયા છે. ઈરાન વિરુદ્ધ અપશબ્દનો પ્રયોગ કર્યાં બાદ ટ્રમ્પની ટીકા કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે તેમની વિરુદ્ધ 25મું સંશોધન લાવી પદ પરથી હટાવવાની માંગ પણ ઉઠી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:22 PM IST
વોશિંગટનઃ ઈરાન વિરુદ્ધ અપશબ્દ બોલી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફસાઈ ગયા છે. અમેરિકામાં વિપક્ષી સાંસદો તરફથી તેમની વિરુદ્ધ 25મા સંશોધન હેઠળ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાની માંગ ઉગ્ર બની છે. ઓછામાં ઓછા 5 સાંસદોએ ટ્રમ્પને હટાવવા માટે આ કાયદાનો ઉપયોગ કરવાની માંગ કરી છે. આ સાંસદોનું કહેવું છે કે ટ્રમ્પ પોતાના કર્યત્વોને નિભાવવામાં અક્ષમ છે. તેમને ખુરશીમાંથી હટાવવાનો એકમાત્ર વિકલ્પ છે.

અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિને હટાવવા કે હટવાને લઈને 25મા સંશોધનમાં વિસ્તારથી જણાવવામાં આવ્યું છે. આ કાયદા હેઠળ જો રાષ્ટ્રપતિને હટાવવામાં આવે તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ બાકી સમય માટે તેમનો કાર્યભાર ગ્રહણ કરે છે.

ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ કેમ ઉઠી રહી છે આ માંગ?
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવાર (4 એપ્રિલ) એ પોતાની એક પોસ્ટમાં ઈરાનને લઈને વિવાદાસ્પદ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો, જેનાથી અમેરિકી વિપક્ષના સાંસદ ભડકી ગયા છે. યુએસ સ્ટેટ પ્રતિનિધિ બેક્કા બાલિંટે એક પોસ્ટમાં કહ્યું- ઓબામા કે બાઇડેને આ પ્રકારની વાત કહી હોત તો રિપબ્લિકન શું કરત? બધા લોકો તેમને હટાવવાની માંગ કરતા. હું પણ ટ્રમ્પને હટાવવાની માંગ કરુ છું.

સીનેટર ક્રિસ મર્ફીએ પોસ્ટ કરી લખ્યું- જો હું ટ્રમ્પ કેબિનેટમાં હોત તો 25મં સંશોધન લાગૂ કરવા માટે તેમના વકીલો સાથે વાત કરત. ટ્રમ્પ લોકોની હત્યા કરવામાં લાગ્યા છે. આ રીતે કોંગ્રેસ સભ્ય યાસ્મીન અંસારીએ પોસ્ટમાં લખ્યું- રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પાગલ થઈ ગયા છે. તેમની વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાવવાનો આ યોગ્ય સમય છે. કારણ કે ટ્રમ્પને કારણે દુનિયા ખતરામાં છે.

પ્રતિનિધી મેલની સ્ટાન્સબેરી પ્રમાણે સમ્રાટ સંપૂર્ણ રીતે નગ્ન થઈ ગયા છે. આ સમય છે, બાકી પાણી માથાથી ઉપર જતું રહેશે.

યુએસમાં 25મા શંસોધનનો મામલો શું છે?
અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિને પદથી હટાવવા/હટવાને લઈને 25મા સંશોધન હેઠળ એક કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં રાષ્ટ્રપતિના અચાનક મોત કે અસમર્થ થવા પર આગળના વિકલ્પ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિના હટવા કે હટાવવા પર ઉપરાષ્ટ્રપતિ તેમના પદને બાકીના કાર્યકાળ સુધી સંભાળી શકે છે.

આ કાયદાને અમલમાં લાવવા માટે પહેલા કેબિનેટે એક પ્રસ્તાવ લાવવાનો હોય છે. રાષ્ટ્રપતિ જો તેનો વિરોધ કરે તો તેને સંસદમાં લઈ જવામાં આવે છે. સીનેટ અને કોંગ્રેસના જો 2/3 સભ્યો આ પ્રસ્તાવને મંજૂર કરે તો રાષ્ટ્રપતિએ ખુરશી છોડવી પડે છે.

એક્સપ્રેસ યુકે પ્રમાણે ટ્રમ્પે ઈરાન વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા બાદ ત્રણ દિવસની રજા લીધી છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

