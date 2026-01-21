Prev
યુદ્ધના ભણકારા ! ઈરાનના જવાબથી ટ્રમ્પ અકળાયા, કહ્યું- "દુનિયાના નકશા પરથી ભૂંસી નાખીશ"

Donald Trump : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકી આપી છે કે જો ઈરાન તેમને મારવાની કોશિશ કરશે તો અમેરિકા તેને દુનિયાના નકશા પરથી ભૂંસી નાખશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:53 PM IST

Trending Photos

Donald Trump Warns Iran : ઈરાનમાં ચાલી રહેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ધારદાર નિવેદન આપ્યું છે. એક ઈન્ટરવ્યુમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જો ઈરાનમાં આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો આખો દેશ બરબાદ થઈ શકે છે. તેમના નિવેદનથી બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધુ વધ્યો છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે જો ઈરાન તેમની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો અમેરિકા ઈરાનને દુનિયાના નકશા પરથી ભૂંસી નાખશે. વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "મેં મારા અધિકારીઓને કડક સૂચના આપી છે કે જો કંઈ થશે, તો તેઓ ઈરાનને દુનિયાના નકશા પરથી ભૂંસી નાખશે." ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે.

ઈરાને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આપી હતી ચેતવણી 

ટ્રમ્પના એક નિવેદનના જવાબમાં ઈરાની લશ્કરી પ્રવક્તા જનરલ અબુલ ફઝલ શેકાર્ચીએ કહ્યું કે, "ટ્રમ્પ જાણે છે કે જો કોઈ અમારા વડા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની તરફ ખરાબ ઈરાદા સાથે હાથ લંબાવશે, તો અમે ફક્ત તેનો હાથ જ કાપશું નહીં, તેના સમગ્ર વિશ્વને આગ લગાવી દઈશું." આ ચેતવણી ટ્રમ્પના તે નિવેદન પછી આવી છે જેમાં તેમણે ખામેનીના લગભગ 40 વર્ષના શાસનનો અંત લાવવાની વાત કરી હતી. ટ્રમ્પે અગાઉ ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી, જો ઈરાન તેમની સામે કોઈ હત્યાનું કાવતરું ઘડે તો તેમના સલાહકારોને ઈરાનને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

ટ્રમ્પે ખામેનીને બીમાર માણસ કહ્યા

શેકાર્ચીનું આ નિવેદન ટ્રમ્પના એક ઇન્ટરવ્યુ પછી આવ્યું છે, જેમાં તેમણે ખામેનીને એક બીમાર માણસ ગણાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેમને પોતાનો દેશ યોગ્ય રીતે ચલાવવો જોઈએ અને લોકોની હત્યા બંધ કરવી જોઈએ. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઈરાનને નવા નેતૃત્વની જરૂર છે. 

28 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો પછી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનો ઈરાનની નબળી અર્થવ્યવસ્થા સામે શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને અધિકારીઓ દ્વારા કડક કાર્યવાહીથી હિંસા ભડકી હતી. વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે યુએસ સૈન્ય પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધુ વધ્યો છે.
 

