/ઈરાન સંકટ વચ્ચે ચીનના પ્રવાસે જશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જિનપિંગ સાથે થશે દ્વિપક્ષીય વાર્તા, બંને દેશો વચ્ચે થઈ શકે છે કરાર

ઈરાન સંકટ અને હોર્મુઝ નાકાબંધીને કારણે વિશ્વમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચીનની મુલાકાતે જઈ રહ્યાં છે. ચીનના પ્રવાસ પહેલા ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી શી જિનપિંગની પ્રશંસા કરી છે.
Trump China Visit: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના ચીન પ્રવાસ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. ટ્રમ્પે સોમવાર (સ્થાયી સમયાનુસાર) કહ્યુ કે તેમને પોતાના આ ચીન પ્રવાસથી ઘણી આશા છે અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે પોતાની મુલાકાતને લઈને તેઓ ઉત્સાહિત છે. તેમણે કહ્યું કે આ મુલાકાત દરમિયાન વોશિંગટન અને બેઇજિંગ માટે ખુબ સારી વસ્તુ થશે. પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ટ્રુથ સોશિયલ પર ટ્રમ્પે લખ્યું- મારા ચીનના પ્રવાસને લઈને હું ખુબ ઉત્સાહિત છું. ચીન એક શાનદાર દેશ છે. તેમના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનું પણ બધા સન્માન કરે છે. આ યાત્રા દરમિયાન બંને દેશો માટે ઘણું સારૂ થશે. ટ્રમ્પ 13થી 15 મે સુધી ચીનના પ્રવાસે રહેશે.
ટ્રમ્પની સાથે જશે આ દિગ્ગજ કંપનીઓના સીઈઓ
આ પહેલા વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું કે ટ્રમ્પની સાથે અમેરિકી કારોબારીઓ તથા ટેક્નોલોજી સાથે જોડાયેલા દળોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ જશે. ટ્રમ્પની સાથે એપલના CEO ટિમ કૂક, ટેસ્લા તથા સ્પેસએક્સના સીઈો ઇલોન મસ્ક, બ્લેકરોકના CEO લેરી ફિંક, બ્લેકસ્ટોનના CEO સ્ટીફન શ્વાર્જમેન, બોઇંગના સીઈઓ કેલી ઓર્ટબર્ગ, સિટી CEO ઝેન ફ્રેઝર, સિસકોના CEO ચક રોબિન્સ, કોહરેન્ટના CEO જિમ એન્ડરસન અને જીઈ એયરોસ્પેસના CEO એચ લોરેન્સ કલ્પ પણ જશે.
નવ વર્ષ બાદ ચીનના પ્રવાસ પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ
ટ્રમ્પની સાથે યાત્રા કરનાર અન્ય દિગ્ગજોમાં ગોલ્ડમૈન સેસના ડેવિડ સોલોમન, ઇલ્યુમિનાના CEO જેકબ થેસન, માસ્ટરકાર્ડના CEO સાઇકલ મિબાક, મેટાના ડીન પોવેલ મેકકોર્મિક, માઇક્રોનના સીઈઓ સંજય મહરોત્રા, ક્વાલકમના સીઈઓ ક્રિસ્ટિયાનો ઓમાન અને વીઝાના સીઈઓ રયાન મેક્લેનરી પણ સામેલ છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના નિમંત્રણ પર ટ્રમ્પ આ યાત્રા કરી રહ્યાં છે. આશરે નવ વર્ષ બાદ અમેરિકાના કોઈ રાષ્ટ્રપતિ ચીનના પ્રવાસે જશે. ટ્રમ્પની આ યાત્રા ઈરાન સંકટ, હોર્મુઝની નકાબંધીને કારણે ઉભા થયેલા વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ અને તાઇવાન સહિત ઘણા મુદ્દા પર બંને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે થઈ રહી છે.
આ વર્ષના અંતમાં અમેરિકા જઈ શકે છે જિનપિંગ
યુએસ પ્રિન્સિપલ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી અન્ના કેલીએ રવિવારે કહ્યું કે ટ્રમ્પ બુધવારે સાંજે બેઇજિંગ પહોંચશે. હોંગકોંગના સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટના સમાચારમાં કેલીના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું કે અમેરિકી નેતા ગુરૂવારે એક સ્વાગત સમારોહ અને રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. તેમણે કહ્યું કે બંને શુક્રવારે ફરી મુલાકાત કરશે અને ચા દરમિયાન દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરશે અને પછી બપોરે ભોજન બાદ વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા કરશે. તેમણે તે પણ જણાવ્યું કે અમેરિકા આ વર્ષના અંતમાં ચીની નેતાની યાત્રાની યજમાની કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.