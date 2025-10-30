Prev
ટ્રમ્પ-જિનપિંગની છ વર્ષ બાદ થશે મુલાકાત, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ જણાવી દીધો એજન્ડા

US China: અમેરિકા-ચીનની તકરાર વચ્ચે હવે બંને દેશોના રાષ્ટ્રપતિની બેઠક થઈ રહી છે. આ બેઠક પર વિશ્વના તમામ દેશોની નજર ચે. આ વચ્ચે ટ્રમ્પે મુલાકાત પહેલા પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
 

Oct 30, 2025

વોશિંગટનઃ અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ટ્રેડ વોર ચાલ્યા બાદ હવે બંને દેશોના સંબંધો નરમ પડી શકે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ગુરૂવાર (30 ઓક્ટોબર)એ મુલાકાત કરશે. આ બેઠક ખૂબ મહત્વની રહેવાની છે, દુનિયાભરની નજર તેના પર છે. ટ્રમ્પે બેઠક પહેલા ઈશારા-ઈશારામાં તેનો એજન્ડા પણ જણાવી દીધો છે.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા કહ્યુ, 'હું ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શીની સાથે બેઠકની આતૂરતાપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છું. આ થોડી કલાકોમાં યોજાશે.'ટ્રમ્પે આ પહેલા એશિયા-પ્રશાંત આર્થિક સહયોગ  (APEC) ના શિખર સંમેલનમાં પોતાના ભાષણ દરમિયાન કહ્યું હતું કે આશા કરવામાં આવી રહી છે કે ટ્રેડ ડીલ બંને દેશો વચ્ચે સારી હશે.

ટ્રેડ વોર શરૂ થયા બાદ પ્રથમવાર મળશે ટ્રમ્પ-જિનપિંગ
ટ્રમ્પે ચીન સાથે ચાલી રહેલી તકરારનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યુ, 'અમારી બેઠક ખૂબ મહત્વની સાબિત થશે. આ કોઈપણ વિવાદ અને અલગ-અલગ મુશ્કેલી કરતા સારી છે.' ટ્રમ્પ અને જિનપિંગની આ મુલાકાત ગુરૂવારે બુસાનમાં થશે, જે ગ્યોંગજૂથી લગભગ 85 કિલોમીટર દક્ષિણમાં સ્થિત છે. અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલી ટ્રેડ વોર બાદ બંને નેતાઓ પ્રથમવાર મળશે.

શું ટ્રમ્પ અને જિનપિંગની બેઠકથી ટેરિફ મામલાનો આવશે ઉકેલ
ટ્રમ્પે બુધવારે એરફોર્સ વનમાં સંવાદદાતાઓ સાથે વાત કરતા કહ્યું હતું કે તેમને આશા છે કે આ સમજુતિ ઘણી સમસ્યાઓને હલ કરશે અને તેમાં ચીનથી આવનાર માલ પર ઓછો શુલ્ક (ટેરિફ) સામેલ થશે. તેના બદલામાં બેઇજિંગ ખતરનાક નશીલા પદાર્થ ફેન્ટાનિલના ઉત્પાદનને સીમિત કરવાના પગલાં ભરશે. મહત્વનું છે કે ટ્રમ્પ અને જિનપિંગની બેઠકને લઈને આશા કરવામાં આવી રહી છે કે તેનાથી બંને દેશના સંબંધોમાં સુધાર થશે.
 

