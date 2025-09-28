Prev
નરમ પડ્યા અમેરીકાના તેવર ! ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સાથીએ કહ્યું ભારત સાથે ડીલ કરવી જરૂરી, જાણો

india america Tariff war: અમેરિકાના વાણિજ્ય સચિવે નરમ વલણ અપનાવ્યું છે, તેમણે કહ્યું છે કે હવે ભારત સાથે વ્યવહાર કરવો જરૂરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે ભારતે પણ એવી નીતિઓ બનાવવી જોઈએ જે અમેરિકા માટે ફાયદાકારક હોય.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:07 PM IST

નરમ પડ્યા અમેરીકાના તેવર ! ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સાથીએ કહ્યું ભારત સાથે ડીલ કરવી જરૂરી, જાણો

india america Tariff war: ભારત પર ભારે ટેરિફ લગાવ્યા પછી, અમેરિકા હવે કહે છે કે તે ભારત સાથેના ટ્રેડ દ્વારા આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવા માંગે છે. અમેરિકાના નાણામંત્રી હોવર્ડ લુટનિકે જણાવ્યું હતું કે તેમને ભારત સહિત અનેક દેશો સાથે કરાર કરવાની જરૂર છે. થોડા દિવસ પહેલા જ તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતને માફી માંગવાની ફરજ પડશે.

ઉકેલ શોધવાની જરૂર

વાણિજ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને બ્રાઝિલે અમેરિકાને યોગ્ય જવાબ આપવો જોઈએ અને પોતાના બજારો ખોલવા જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભારતે એવી કોઈ નીતિઓ ન બનાવવી જોઈએ જે અમેરિકાને નુકસાન પહોંચાડે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આપણે ભારત, બ્રાઝિલ અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સહિત અનેક દેશો સાથે વાત કરીને ઉકેલ શોધવાની જરૂર છે.

ભારત શોધી રહ્યું છે વિકલ્પ 

લુટનિકે દાવો કર્યો હતો કે ભારત એક કે બે મહિનામાં વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવશે અને માફી માંગવાની ફરજ પડશે. જોકે, ભારતે આ મુદ્દા પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને અમેરિકાની ધમકીઓને અવગણી રહ્યું છે અને વિકલ્પો શોધી રહ્યું છે. આ અમેરિકા માટે સમસ્યા બની ગયું છે. લુટનિકે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાની નીતિઓ મોદી સરકારને અમેરિકા સાથે વ્યવહાર કરવા માટે મજબૂર કરશે.

વ્યક્તિએ પોતાના ગ્રાહકો તરફ પાછા ફરવું જોઈએ

લુટનિકે કહ્યું કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે તે હાસ્યાસ્પદ છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતે નક્કી કરવું જોઈએ કે અમેરિકાનો પક્ષ લેવો કે રશિયાનો. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાનું ગ્રાહક બજાર વિશાળ છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ગ્રાહકો તરફ પાછા ફરવું જોઈએ, અને ગ્રાહક હંમેશા સાચો હોય છે.

ભારતની અધ્યક્ષતામાં મળી બ્રિક્સ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક

શુક્રવારે ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 80મા સત્ર દરમિયાન ભારતની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બ્રિક્સ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં, સભ્યોએ વેપાર-પ્રતિબંધક પગલાંના પ્રસાર પર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે શું આ પ્રતિબંધો ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ પગલાંમાં આડેધડ વધારો, અથવા સંરક્ષણવાદ, ખાસ કરીને દબાણના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા પગલાંનું સ્વરૂપ લે છે, તે વૈશ્વિક વેપાર ઘટાડવા, વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓને વિક્ષેપિત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક અને વેપાર પ્રવૃત્તિઓમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી કરવાની ધમકી આપે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

