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કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ૭.૧ ના ભૂકંપ બાદ દરિયામાંથી ઉઠ્યું મહાદૈત્ય 'ટાઈફૂન ડોલ્ફિન', ૧૯૮ ની સ્પીડે આખેઆખા શહેરને ભરખી જશે!

જાપાનમાં કુદરતે એવું ખતરનાક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે ..જેને જોઈને રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. તાજેતરના ભૂકંપના આંચકાઓ બાદ હવે સમુદ્રમાંથી ઉઠેલા મહાતોફાન ટાયકૂન ડોલ્ફિને જાપાનમાં તબાહી મચાવી છે...198 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકના ખોફનાક ઝડપે ફૂંકાતા પવન અને મુશળધાર વરસાદના કારણે ઓકિનાવા અને કાગોશિમાના અઢી લાખ લોકોને તાત્કાલિક ઘર ખાલી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે...ત્યારે કેવી છે વાવાઝોડાની અસર..જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં..

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 08, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:44 PM IST
કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ૭.૧ ના ભૂકંપ બાદ દરિયામાંથી ઉઠ્યું મહાદૈત્ય 'ટાઈફૂન ડોલ્ફિન', ૧૯૮ ની સ્પીડે આખેઆખા શહેરને ભરખી જશે!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ૭.૧ ના ભૂકંપ બાદ દરિયામાંથી ઉઠ્યું મહાદૈત્ય 'ટાઈફૂન ડોલ્ફિન',
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