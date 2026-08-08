કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ૭.૧ ના ભૂકંપ બાદ દરિયામાંથી ઉઠ્યું મહાદૈત્ય 'ટાઈફૂન ડોલ્ફિન', ૧૯૮ ની સ્પીડે આખેઆખા શહેરને ભરખી જશે!

કુદરતનું ખોફનાક અને ખતરનાક સ્વરૂપ, જેને જોઈને રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય. પૂર્વોત્તર એશિયાની ગોદમાં વસેલું જાપાન આ સમયે જળપ્રલય અને વિનાશક વાવાઝોડાના મુખ પર ઊભું છે. હજુ તો ગયા અઠવાડિયે આવેલા 7.1ની તીવ્રતાના ભીષણ ભૂકંપના ખોફમાંથી લોકો બહાર પણ નહોતા આવી શક્યા નથી. ત્યાં તો હવે સમુદ્રમાંથી ઉઠેલું એક મહાદૈત્ય જાપાનને ભરખી જવા માટે તલપાપડ દેખાઈ રહ્યું છે...નામ છે- ટાઈફૂન ડોલ્ફિન!
China braces for typhoon dolphin landfill
Typhoon triggers high alert across China
Typhoon dolphin lashes Japan, barrels to China @BislaDiksha has more on this pic.twitter.com/MNEae2qRxg
— WION (@WIONews) August 8, 2026
198 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ખોફનાક ઝડપે ફૂંકાતા પવનો. આકાશમાંથી વરસતી આફતનો વરસાદ. અને સમુદ્રમાં ગર્જના કરતી વિકરાળ લહેરો. ચીસો, પલાયન અને બરબાદીના દ્રશ્યો વચ્ચે ઓકિનાવાથી લઈને કાગોશિમા સુધી હાહાકાર મચી ગયો છે. આ તો મોતના સન્નાટાને ચીરીને નીકળતી કુદરતની એવી ચીસ છે, જેને સાંભળીને કાળજું ધ્રૂજી ઊઠે...
જાપાનના દક્ષિણ-પશ્ચિમ કિનારા ઓકિનાવા સાથે ટાઈફૂન ડોલ્ફિન અથડાયું પવનની ઝડપ 198 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી હતી.
માનવીએ ઊભા કરેલા દરેક માળખાને તણખાની જેમ ઉખાડી ફેંકવાની જાણે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય...રસ્તાઓ ખાલી છે...શેરીઓમાં સન્નાટો છે...અને પવનોનો એવો ઘોંઘાટ છે, જે સીધો દિલમાં દહેશત પેદા કરી રહ્યો છે.
ખતરાની ઘંટડી વાગી ચૂકી છે! જાપાનના હવામાન વિભાગની ચેતવણી બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે...
પરંતુ આ તો માત્ર શરૂઆત છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે અસલી તબાહી તો હજુ આવવાની બાકી છે. ડોલ્ફિનનું કેન્દ્ર પોતાની અંદર 350 મિલીમીટર સુધીના વરસાદનું એવું જળસંકટ લઈને આગળ વધી રહ્યું છે, જે પલક ઝપકતાં જ આખેઆખા શહેરને પોતાની ઝપેટમાં લઈ શકે છે...
આકાશમાંથી પાણી નહીં, આફત વરસી રહી છે. પહાડો પર લેન્ડસ્લાઈડની આહટથી રૂંવાડા ઊભા થઈ રહ્યા છે. રસ્તાઓ ધસી રહ્યા છે. જમીન ખસી રહી છે અને ડર એ વાતનો છે કે જરા સરખી ચૂક થઈ તો અનેક જિંદગીઓ જીવતી દટાઈ શકે છે. એક તરફ ધસી પડતી જમીન અને ઉપરથી વરસતી આફત! કુદરતે આ દેશ પર એવો કહેર વરસાવ્યો છે કે જોનારાના રોમેરોમમાં ભય છવાઈ જાય!
આ મહાતોફાન માત્ર જાપાન સુધી સીમિત નથી. તેનો ખોફ મકાઉ સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યાં ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. પૂર્વી ચીન સાગરમાં પહોંચ્યા બાદ આ વાવાઝોડું વધુ ખતરનાક સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને 205 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચીનના પૂર્વીય કિનારા સાથે અથડાવાની શક્યતા છે.
કુદરતનું આ તાંડવ માનવીની દરેક તાકાતને વામણી સાબિત કરી રહ્યું છે. પવનની દરેક સનસનાહટ અને વરસાદનું દરેક ટીપું એ ચેતવણી આપી રહ્યું છે કે જ્યારે કુદરત પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે પાછળ માત્ર તબાહી અને ભયના નિશાન જ છોડી જાય છે.